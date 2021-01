Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola otra vez!, ¿pasaron los Reyes Magos por tu casa? Por acá todo sigue igual, sin regalos, con coronavirus y por eso también con esta newsletter que te llega con las principales novedades del COVID-19. ¡Empecemos!

946 casos nuevos y récord de casos activos

Hoy se realizaron 6.534 tests de COVID-19 y se detectaron 946 casos nuevos, según el boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).



Esta jornada, además, se confirmaron cuatro muertes por la enfermedad. Se trata de pacientes de Montevideo de 89, 88, 67 y 65 años. Esto eleva a 221 el número de las defunciones por coronavirus en Uruguay.



Con respecto a la tasa de positividad, (que ya sabés que refiere a la cantidad de test positivos sobre el total de realizados) aumentó de 8,65% a 14.48% en esta jornada, lo que implica también un nuevo récord desde marzo.



Por otra parte, esta jornada otra vez se registró un récord respecto a la cantidad de casos activos, es decir el número de personas que están cursando la enfermedad: actualmente hay 6.287. De esas, 72 se encuentran en cuidados intensivos.

Nuevas medidas

Después de recibir al Consejo de Ministros, el presidente Luis Lacalle Pou realizó una conferencia de prensa desde la Torre Ejecutiva en la que anunció nuevas medidas que regirán con el objetivo de evitar el aumento de casos de coronavirus en el país.



Te las resumo, pero si querés saber todos los detalles de lo que se dijo en la conferencia, podés hacer clic acá.



1. Continuar con las fronteras cerradas por 20 días más, con una evaluación dentro de 10 días



2. Se mantiene la reglamentación del artículo 38 de la Constitución.



3. Se extenderá el horario de bares, restaurantes y afines hasta dos horas más. "Lo que vamos a solicitar es que cada departamento, cada Cecoed, decida si es pertinente para su departamento", indicó.



4. Los espectáculos públicos se retomarán "con aforo mínimo".



5. Los espectáculos deportivos se realizarán "sin público alguno"



6. Se intensificarán los controles para evitar las aglomeraciones, con sanciones más severas.



Además Lacalle Pou exhortó a las empresas privadas a que intensifiquen las medidas de teletrabajo. En el sector público la medida es obligatoria.

"Duro camino"

Hoy los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) vinieron con noticias poco alentadoras. Este miércoles advirtieron que quedan por delante seis meses de "duro, duro camino" antes de que las vacunas puedan invertir la tendencia y (finalmente) derrotar al coronavirus.



Y, por si esto fuera poco, Maria Van Kerkhove que es responsable del equipo técnico sobre el nuevo coronavirus, dijo que la situación en muchos países es muy preocupante y podría empeorar.



"Un puñado de países están viviendo realmente una transmisión increíblemente intensa", en particular en Europa y Norteamérica, dijo y agregó que las cifras de hospitalizaciones e ingresos en unidades de cuidados intensivos son "muy alarmantes".



Cerró Blast

Los responsables de Blast anunciaron este miércoles a través de un comunicado que la sala cerró sus puertas "definitivamente" el pasado 31 de diciembre.



Es la primera sala de conciertos que cierra por causa de la pandemia y la crisis económica que generó sobre todo en el sector cultural, uno de los más golpeados a nivel nacional y global.



"Pagar un arrendamiento por un inmueble para sostener un espacio cultural y sala de espectáculos no es viable si no hay ingresos con qué solventarlos", dice el comunicado que señala además que se necesitan "medidas integrales" para evitar que otros escenarios se encuentren en la misma situación.



Gobierno ajusta plazos de vacunación

El gobierno decidió ajustar los plazos de vacunación contra el coronavirus y modificó el tiempo establecido para suministrar las dosis en el momento en que llegue la vacuna a Uruguay. El anuncio fue realizado este miércoles por el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Satdjian.

Se está "trabajando para suministrar 600.000 dosis por mes" de la vacuna contra el COVID-19. El motivo es que "se requiere una vacunación que sea masiva, progresiva y ordenada", agregó.



Estos plazos, entonces, difieren con los anunciados ayer durante la Comisión de Salud del Parlamento, donde el gobierno anunció un plan de vacunación contra el coronavirus en tres etapas.



Si querés saber más del plan presentado inicialmente podés hacer clic acá.

"El 38% de los que tienen coronavirus no sabe cómo se contagió"

El ministro de Salud Pública Daniel Salinas informó en el Parlamento que en un 38% de los casos de personas diagnosticadas no se encuentra el nexo epidemiológico, que debe distinguirse de lo que es el rastreo.



“El rastreo se hace en el 100% de los diagnosticados, pero de ese 100% de pacientes diagnosticados hasta el momento, el 38% no reconoce cómo se contagió; se los llamó por teléfono, se les preguntó y no tenían noción de contagio”, dijo en la Comisión de Salud del Senado según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País.



Y ya que estamos halando de Salinas, ayer en el Senado explicó por qué fue que canceló la reunión que iba a tener con el Frente Amplio un día antes de que se realizara.



El ministro dijo que no fue por un tema político, sino porque estaba esperando el resultado de un hisopado para detectar la presencia de coronavirus.

Datos y más datos

Antes de terminar te quiero recomendar esta nota con los datos más importantes del coronavirus en Uruguay desde que empezó la pandemia. A mi, por ejemplo, me guía para saber cuándo hay un récord en la información que manda el Sinae.



Los datos están explicados en gráficas bien claras para que no te pierdas en un mundo de números, cifras y porcentajes. Lo hacen todo mucho más fácil.

De paso felicito a las tres periodistas que se esfuerzan en actualizarla todos los días para que el registro quede completito.



Para verla podés hacer clic acá.

Con esto me despido. Se acerca el día en que Mayte vuelva de su licencia y yo me vaya a la mañana otra vez... pero todavía falta, así que mientras tanto seguís acá conmigo. ¡Hasta mañana!

