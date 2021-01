Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Buenas noches!, ¿cómo estás? A un día de que lleguen los Reyes Magos (desearía que con la vacuna) llega también esta newsletter a tu casilla de correo con todo lo que tenés que saber del coronavirus. Me encantan las introducciones largas, pero no quiero aburrir, así que ¡empecemos!

683 casos y seis fallecidos

Hoy se realizaron 7.887 tests de COVID-19 y se detectaron 683 casos nuevos, según el boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).



Esta jornada, además, se confirmaron seis muertes por la enfermedad. Se trata de pacientes de 89, 85, 82, 81, 56 y 50 años, todos de Montevideo. Hasta el momento son 217 las defunciones por COVID-19 en Uruguay.



Con respecto a la tasa de positividad, (que refiere a la cantidad de test positivos sobre el total de realizados) pasó de 12,06 % a 8,65 % en esta jornada.



Por otra parte, esta jornada otra vez se registró un récord respecto a la cantidad de casos activos, es decir el número de personas que están cursando la enfermedad: actualmente hay 5.968. De esas, 73 se encuentran en cuidados intensivos.

Salinas anunció plan de vacunación

Hoy fue una jornada muy larga para varios de los senadores, el ministro de Salud Daniel Salinas y el secretario de Presidencia Álvaro Delgado. Es que durante siete horas estuvieron reunidos en la Comisión de Salud del Senado. Después, tanto los senadores de la coalición, como los del Frente Amplio, el ministro y el secretario decidieron hacer conferencias de prensa para hablar de lo que pasó en la extensa reunión. Tenemos notas de las tres (sí, de las tres), pero les hago un resumen de cada una.



Lo primero es que Salinas anunció que hay un "plan de vacunación" que está "totalmente armado" y aseguró: "Confiamos en que vamos a llegar a buen puerto". Además él y Delgado explicaron que hay "temas legales" que implican confidencialidad respecto a las negociaciones.



Por otra parte, los legisladores frenteamplistas Sandra Lazo y Daniel Olesker no quedaron conformes con las explicaciones y además opinaron que "aun no hay un plan de vacunación" porque no se tiene una "fecha de inicio" y tampoco "se habla de un laboratorio".



Finalmente los senadores de la oposición consideraron que todas las preguntas quedaron resueltas. El legislador por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró que "están muy avanzadas las conversaciones y va a haber novedades a la brevedad".

Test de antígenos

En esta comparecencia, casi eterna, Salinas tuvo también la oportunidad de anunciar que el Ministerio de Salud Pública (MSP) le va a dar 40.000 test de antígenos a prestadores de salud.



Estos test detectan la "infección en agudo (a diferencia de los test de anticuerpos, que indican que la persona puede estar cursando la enfermedad al momento del testeo o haberla cursado antes)".



Y otra cosa muy novedosa es que los "resultados están listos en un tiempo que va desde los 15 minutos a la media hora y, por lo tanto, permite aislar en forma inmediata".

Demorar la segunda dosis

Y mientras acá hablamos de traer la vacuna en algunos países ya piensan una segunda dosis. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó hoy demorar "entre 21 y 28 días" la administración de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech, un intervalo que en casos excepcionales podría llegar a 42 días.



¿Por qué? La recomendación se hizo con el fin de aumentar el número de personas que puedan recibir la primera dosis.



"Aunque desconocemos los datos de seguridad y eficacia tras una primera dosis, recomendamos que en estas circunstancias excepcionales los países retrasen la segunda dosis unas semanas para maximizar el número de individuos que se beneficien de la vacuna", dijo Alejandro Cravioto, integrante del Grupo Asesor Estratégico de Expertos (SAGE).



Nueva mutación del coronavirus

Mediante cinco testeos realizados en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, científicos argentinos del Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica detectaron lo que podría ser una nueva cepa del coronavirus.



Según publica Ámbito, la nueva cepa se llama S_E484K y hasta que no se realice la secuenciación del genoma no podría asociarse con ninguna otra cepa ya existente y descubierta últimamente.



Esto puede llevar entre una y dos semanas de trabajo en el laboratorio. Además, advirtieron los científicos, se necesitan muchas muestras para poder invertir en el reactivo y lograr los resultados obtenidos.

Hasta acá llego con este rápido resumen de las noticias más destacadas del mundo del coroanvirus hoy. Mañana, sin falta, nos encontramos con más. ¡Chau!

