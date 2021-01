Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola de nuevo!, ¿cómo pasaste el fin de semana? Espero que hayas descansado, pero siempre con los cuidados necesarios porque el coronavirus sigue acá y en todo el mundo. Es por eso que también sigue esta newsletter que te llega con toda la información. ¡Empecemos!

608 casos positivos y récord de activos

Hoy se realizaron 5.038 tests de COVID-19 y se detectaron 608 casos nuevos, según el boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).



Esta jornada, además, se confirmaron siete muertes por la enfermedad. Se trata cuatro pacientes de Montevideo de 87, 86, 85 y 75 años, dos pacientes de Rivera de 83 y 60 años y un paciente de Soriano de 46 años. Hasta el momento son 211 las defunciones por COVID-19 en Uruguay.



Por otra parte, esta jornada se registró un récord respecto a la cantidad de casos activos, es decir el número de personas que están cursando la enfermedad: actualmente hay 5.676. De esas, 72 se encuentran en cuidados intensivos.

Anuncios y operativos

El anuncio respecto a las medidas para combatir el coronavirus por parte del gobierno ya está cerca, incluso el presidente Luis Lacalle Pou convocó al Consejo de Ministros para hablar al respecto.



Por ahora sabemos que los operativos que están instalados para controlar las aglomeraciones siguen y de esto habló el ministro de Defensa Javier García. Es que este fin de semana se debió implementar la bandera de aglomeración en Maldonado y varios efectivos de Prefectura tuvieron que pedir que desarticularan las juntadas.



"Hay algunos que no responden, pero hay muchos, la inmensa mayoría, que responden y toman, como debe ser, el pedido de la autoridad. El ejercicio de la autoridad está vinculado a defender la vida y las fronteras. Las medidas están para que quienes están en la playa no se enfermen porque están viviendo un lindo momento ahí, pero después pueden estar infectados", dijo el ministro y agregó: "Desafiar la autoridad es desafiar la vida y la salud".

Taiwán: la isla que permanece "casi" libre de COVID-19

En Taiwán durante el 2020 la vida fue, medianamente, "normal". Se celebraron bodas, fiestas, se realizaron conciertos, ferias y deportes, al contrario de lo que pasó, como ya sabemos, en el resto del mundo.



Pero entonces, ¿qué hizo Taiwán para controlar la pandemia? Una de las primeras medidas fue cerrar las fronteras a la mayoría de los turistas, explicó The New York Times. A su vez, las personas que dejan entrar permanecen en cuarentena estricta vigilada durante dos semanas (incluidos los propios taiwaneses).



Por otra parte, el gobierno anunció que no cederá esas medidas hasta que haya una vacuna y sea "un arma duradera y comprobada contra el virus". "Taiwán no será como uno de esos lugares, sugirió, que alivió los bloqueos bajo presión pública solo para tener que ajustarlos nuevamente más tarde", expresó el ministro de Salud en declaraciones recogidas por el medio.



Si querés saber más sobre las medidas que llevan a que Taiwán esté "casi" libre de coronavirus, podés hacer click acá.

Confinamiento total

Hoy, el primer ministro del Reino Unido Boris Johnson anunció que Inglaterra va a ser sometida a un tercer confinamiento total, incluido el cierre de escuelas, "para contener" la nueva cepa de COVID-19.



"Tenemos que hacer más, juntos, para poner esta nueva variante bajo control mientras distribuimos nuestras vacunas", dijo Johnson en un corto mensaje que fue retransmitido en la hora de mayor audiencia de la noche. "Por lo tanto, debemos entrar en un confinamiento nacional lo suficientemente duro para contener esta cepa", agregó.



Segundo caso

Seguimos con el tema de esta nueva cepa. Hace casi una semana te conté que había llegado a Sudamérica, más precisamente a Chile. Hoy informaron que en ese país se detectó un segundo caso.



Este nuevo caso de contagio corresponde a un pasajero de un vuelo Iberia que arribó a Chile desde Madrid el pasado 22 de diciembre. El hombre habría llegado en el mismo vuelo donde se detectó el primer caso de esta variante.



Esta última confirmación fue reportada en la región de El Maule, a unos 350 km al sur de Santiago. Es un paciente asintomático y que de forma preventiva se mantiene hospitalizado, dijo el ministro de Salud, Enrique Paris.



"El gobierno no la tiene sencilla"

Volvemos a Uruguay porque el expresidente José Mujica habló sobre las vacunas contra el coronavirus en su columna "Hablando al Sur" de M24 emitida este lunes.



El exsenador dijo que el gobierno de Luis Lacalle Pou "no la tiene sencilla" en la negociación por la vacuna, porque Uruguay es un mercado pequeño y, según le informaron, algunos laboratorios han pedido "compromisos jurídicos" para deslindarse de los efectos secundarios que puedan generar las vacunas y han planteado acuerdos de compra a 15 años.



"El gobierno no la tiene sencilla, porque somos un país pequeño como mercado, 3,5 millones de ciudadanos, y en el mundo entero hay muchísima ansiedad por vacunar lo antes posible y en ese mundo nos somos iguales, hay un área rica más desarrollada que tiene muchos recursos económicos que hace presión y aunque se suscribieron acuerdos internacionales bien redactados y con buena puntería, en los hechos no dan resultados rápido porque muchos países han salido por la suya blandiendo recursos económicos importantes", dijo Mujica.

Hasta acá llegamos con la información. Igual no te preocupes que mañana seguimos con más. Mientras tanto no te olvides de lavarte las manos, mantener la distancia y usar tapabocas. ¡Chau!

