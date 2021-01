Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¡Hola! A solo unas horas de que empiece este 2021 llego a tu casilla de correo para contarte las novedades del indiscutido tema del año. La hago cortita así no te agarran las 12:00 leyéndome... ¡Acá vamos!

Se registró cifra récord con 5470 casos activos

Hoy se realizaron 6.779 tests de COVID-19 y se detectaron 644 casos nuevos, según el boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).



Este jueves, además, se confirmaron siete muertes por la enfermedad. Se trata de cinco pacientes de Montevideo de 100, 91, 79, 76 y 74 años, un paciente de Canelones de 72 años y un paciente de Rivera de 82 años. Hasta el momento son 181 las defunciones por COVID-19 en Uruguay.



La tasa de positividad (la cantidad de test positivos sobre el total de realizados) subió de 7 % este miércoles a 9,49 % en esta jornada.



Además, hay 5470 personas cursando la enfermedad, lo que implica una cifra récord desde el 13 de marzo, día en que se decretó la emergencia sanitaria.

Uruguaya se vacunó contra el COVID-19

Lucía Carrau es viróloga y doctora en Infectología. Trabaja en el hospital Monte Sinaí de Nueva York, en el departamento de microbiología y, desde que comenzó la pandemia, investiga al virus SARS-CoV-2.



En su lugar de trabajo, comenzaron a vacunar a quienes trabajan de forma directa con el virus y, ayer, le llegó un mail donde la habilitaban a agendarse para vacunarse contra el COVID-19.

Ayer mismo, 30 de diciembre, Carrau recibió la dosis de Moderna, una de las vacunas contra el COVID-19 ya aprobada. Tras vacunarse, la experta alentó a que "la gente que pueda, se dé la vacuna", sin embargo, destacó que solo deberían utilizarse aquellas vacunas aprobadas y con las que se cuenta información.



Si querés saber más sobre la historia de Carrau y su experiencia con la vacuna podés hacer click acá.

No a la vacuna

En el lado opuesto, el uruguayo que ya anunció que no se dará la vacuna contra el coronavirus es el diputado por el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) César Vega.



"Hay unos cuantos médicos de primera línea del Uruguay que me están tirando su info porque soy el único legislador que en la cámara habló del tema. Estas vacunas después que te las das no tienen vuelta atrás, porque incluyen por primera vez en la historia el ARN o ADN y algunas cosas que no sabés lo que son", justificó.



El legislador también consideró que cuando se respira aire sano, se alimenta bien y no se tiene miedo, el nivel para enfrentar los virus "mejora significativamente", dijo y agregó: "Por esto digo que la vacuna no es la única salida, la otra es levantar nuestro sistema inmune".



Bolivia y la Sputnik V

Bolivia negoció con Rusia la compra de 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V y se acordó que llegarán en marzo para la inmunizar de forma gratuita a la población. El anuncio lo hizo el presidente Luis Arce, que además le agradeció a México y a Argentina por apoyar las gestiones.



Arce explicó que estas dosis son adicionales a las que Bolivia va a acceder mediante el dispositivo Covax, que puso en marcha la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza para las Vacunas (GAVI).



"Vamos a tener muchas más vacunas y estamos orientando a cubrir el 80% de nuestra población (de 11,5 millones de habitantes), que estaría vacunada", dijo el gobernante.



No todo fue coronavirus

"Un año distinto, difícil e inolvidable. Para algunos fue un año de pérdidas, tristeza e incertidumbre. De crisis y desamparo. Pero también hubo victorias, esperanza, diversión, entretenimiento, recuerdos y música. Parte de eso que vivió el Uruguay quedó registrado en nuestro trabajo. Así lo vimos en el equipo multimedia de El País".



Con esa introducción, les recomiendo esta nota que muestra el lado B de este año, que recogió todo lo que tal vez se nos pasó desapercibido y que recopila esos momentos registrados en video que vale la pena recordar.

Con este cierre me despido. Espero que tengas un buen final de año y un mejor inicio (dale, 2021, la tenés bastante fácil). Acordate que gran parte de que esto mejore corre por nuestra cuenta, así que no te descuides y disfrutá cuidándote y cuidando a los demás. Nos encontramos de nuevo mañana en esta newsletter que nació con Mayte y que yo tengo prestada por un ratito, pero el esfuerzo de estos —largos— meses es todo de ella.



¡Adiós y feliz año nuevo!

Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.