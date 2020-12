Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¡Hola! Cuando falta solo un día para que se termine el año llego a tu casilla con las novedades más importantes en este mundo del coronavirus. ¿Ya tenés planes para despedir a este particular (y muchos otros adjetivos) año? ¡Empecemos!

Hay 519 casos nuevos y seis fallecidos por COVID-19

Hoy se realizaron 7410 tests de COVID-19 y se detectaron 519 casos nuevos, según el boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).



Este miércoles, además, se confirmaron seis muertes por la enfermedad. Se trata de dos pacientes de Canelones de 64 y 79 años y cuatro pacientes de Montevideo de 55, 64, 73 y 99 años. Hasta el momento son 174 las defunciones por COVID-19 en Uruguay.



La tasa de positividad (la cantidad de test positivos sobre el total de realizados) bajó de 9,20% este martes a 7% en esta jornada.



Además, hay 5310 personas cursando la enfermedad y se mantiene la cifra de 74 personas que permanecen en cuidados intensivos. Al momento no hay pacientes en cuidados intermedios.

Vacunas, vacunas y más vacunas

El momento para que lleguen las vacunas a Uruguay parece estar más cerca y de eso hablaron tanto el presidente Luis Lacalle Pou en su mensaje de fin de año que hizo a través de un vivo por Instagram, como la vicepresidenta Beatriz Argimón, que hizo referencia a este tema en su podcast.



"En pocos días vamos a estar informando a la población y al Parlamento sobre cómo son las negociaciones que llevamos adelante" en relación a las vacunas, dijo el mandatario. Sin embargo hizo hincapié en que "es clave la actitud" que tengan los uruguayos hasta ese momento.

Argimón, por su parte, afirmó que estamos "recorriendo ya el final del período de negociación para adquirir y trasladar la vacuna" contra el coronavirus. "Estamos absolutamente seguros desde nuestro lugar y por los contactos y las charlas que tenemos con nuestro presidente que esto se va a dar en breve, con esa tranquilidad que nos da dar pasos seguros en un tema tan delicado", añadió.



El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, también habló sobre este tema y opinó que la vacunación contra el coronavirus debería ser "masiva y rápida".

6 datos del último informe del MSP

El Ministerio de Salud Pública realiza informes epidemiológicos con información respecto a la situación sanitaria en materia de coronavirus y esta mañana hizo su última entrega.



El documento por primera vez alertó sobre el incremento de camas ocupadas a causa de internados por COVID-19. “El número de casos registrado, ha aumentado la demanda asistencial tanto a nivel domiciliario como hospitalario, con un incremento de las camas ocupadas por esta patología”, dice.



Por otra parte aumentó la cantidad de casos de los cuales no se conoce el hilo epidemiológico, lo que quiere decir que hay más personas que no saben cómo se contagiaron.



Además creció el número de embarazadas con COVID-19, crecieron los casos en menores de 15 años, fallecieron más personas sin comorbilidades y tres departamentos duplicaron contagios en 7 días.



Si querés saber el detalle de cada uno de estos datos te dejo acá el link de la nota entera.

Rivera: "Aumento dramático de casos"

Ayer te conté que Rivera ingresó a la "zona roja" de riesgo, según el índice de Harvard. Es por esto que hoy las autoridades de ese departamento llamaron a conferencia de prensa y dieron algunos datos.



Carlos Sarries, que es el director departamental de Salud, explicó que "este aumento dramático de casos positivos" se dio principalmente porque se realizaron reuniones multitudinarias que superaron el máximo de diez personas permitido.



Esto hizo que el 80% de los casos positivos de COVID-19 dentro de Rivera sean por brotes intrafamiliares. "La responsabilidad y el poder se encuentra en la comunidad", resumió el director.

Coronavirus en Artigas

El intendente de Artigas, Pablo Caram, informó que el director del Centro Coordinador de Emergencias (Cecoed) del departamento, Juan José Eguillor, se encuentra actualmente internado en cuidados intensivos tras dar positivo al test de coronavirus.



Por otra parte, el jerarca explicó en el programa radial Informativo Carve, que el 21 de diciembre tuvo una reunión con Eguillor y por tanto ahora se encuentra en cuarentena y a la espera de los resultados de su hisopado.



Además del intendente, se encuentran en cuarentena el secretario y el director general de la comuna, una fiscal departamental, los jefes de Policía y de Bomberos, el jefe del Regimiento Guayabos y el director departamental de Salud, quienes también participaron de la reunión.



Cierran fronteras

La Embajada de España en Uruguay informó este miércoles con carácter "urgente" que a partir del próximo viernes 1° de enero España va a cerrar sus fronteras a Uruguay debido al aumento de casos de coronavirus que se registró en nuestro país.



Esta medida va, en principio, hasta el 31 de enero de 2021 y, según indica el comunicado emitido por la Embajada, los "residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes".



"La restricción no aplica a los nacionales de países de la Unión Europea ni a sus familiares, ni a los demás beneficiarios del derecho a la libre circulación dentro del espacio Schengen (lo que incluye a los uruguayos con premiso de residencia en España vigente)", explicó.



Argentina suma una vacuna

Argentina otorgó este miércoles la autorización para la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, convirtiéndose en el segundo país en darle luz verde después del Reino Unido, informó la Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT).

Esta es la tercera vacuna contra el coronavirus aprobada en Argentina, después de las de Pfizer/BioNTech y la Sputnik V del laboratorio ruso Gamaleya.



Con coronavirus días después de ser vacunado

Un enfermero que trabaja en los servicios de emergencia de la ciudad californiana de San Diego dio positivo al COVID-19 apenas unos días después de haber sido vacunado contra esa enfermedad, según lo que informaron hoy medios estadounidenses.



Según expertos consultados por la cadena, este caso no es "algo inesperado", ya que los pacientes vacunados no desarrollan una protección decisiva contra el coronavirus inmediatamente después de recibir el medicamento.



Aplausos

No me quiero ir sin destacar (de nuevo) el ciclo Aplausos: uruguayos que cambiaron la pandemia que recoge historias de solidaridad y esfuerzo en un año en el que sin dudas se necesitó mucho de eso.



La nota de hoy recopila las cinco historias que se contaron en el ciclo para que no te pierdas ninguna, que de verdad valen la pena. (Entrá acá para verlas todas.)



Aprovecho además a felicitar a todo el equipo Multimedia que trabajó en este especial y a Florencia Sityá y su hermosas ilustraciones que acompañaron.

Esto es todo por hoy, nos volvemos a encontrar mañana faltando solo unas horas para el cambio de año. ¡Chau!

