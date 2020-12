Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Superado el primer día, acá llegué otra vez con las noticias más destacadas de este coronavirus que hace un año parecía tan lejano. Me acuerdo de las primeras notas que hablaban de un tal virus en China... Bueno, ¡empecemos!

Hay 657 casos nuevos, ocho fallecidos y Rivera entró en "zona roja" de riesgo

Hoy se realizaron 7137 tests de COVID-19 y se detectaron 657 casos nuevos de la enfermedad, según el último reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Esto llevó a que Rivera ingresara a la "zona de riesgo roja", en base al índice de medición de la Universidad de Harvard.



Para la casa de estudios estadounidense hay cuatro niveles de riesgo: verde, amarillo, naranja y rojo. Este último es para los países que tienen, en promedio, más de 25 casos diarios cada 100.000 personas.

Este martes se confirmaron ocho muertes por la enfermedad en el país. Se trata de un paciente de Rivera de 84 años, dos pacientes de Canelones de 41 y 70 años y cinco pacientes de Montevideo de 78, 87, 90, 90 y 95 años. Esto eleva a 168 las defunciones por COVID-19 en Uruguay.



Por otra parte, 5288 personas cursan la enfermedad y hay 74 pacientes internados en CTI, lo que indica que se mantiene el récord de personas en cuidados intensivos que se alcanzó ayer. Más información sobre los datos de hoy la encontrás acá.

Estricta reserva

La negociación para conseguir la tan ansiada vacuna contra el coronavirus la realiza el gobierno de forma activa y bajo estricta reserva para no entorpecer las conversaciones, según lo que explicaron fuentes de Presidencia a El País.



El objetivo entonces es poder informar a la población sobre lo que sucederá con la vacuna el martes 5 de enero, el mismo día en que el ministro de Salud, Daniel Salinas, irá al Parlamento tras ser convocado por el Frente Amplio.



En medio de todo esto, el presidente argentino apareció en escena junto a la vacuna rusa Sputnik V. Según él, lo que quiso hacer fue "tender una mano".



"Hablé con el canciller uruguayo, mi amigo Pancho Bustillo, y hablé con el presidente de Bolivia, Luis Arce. Les dije que, en lo que yo pudiera ayudar, contaban conmigo. Me puse a disposición para ayudarlos y generar los contactos necesarios para que puedan tener la vacuna", dijo Fernández a Radio 10.



Aplicación Coronavirus UY

Ayer te conté (¡si no me leíste buscá en tu casilla para no perderte nada!) que la aplicación Coronavirus Uy sorprendió a varios usuarios el fin de semana con un mensaje que indicaba: "Debes realizarte un test", enviado a varias personas por haber estado a dos metros durante 15 minutos con algún contagiado con el virus.

Hoy, en esta nota, el periodista Carlos Tapia informa que las alertas de exposición se multiplicaron por 10 en la app durante este mes, luego que el gobierno decidiera implementar varios cambios en el sistema. Pasaron de ser tres o cuatro por día, a entre 300 y 400.



Así lo señaló a El País el CEO de Genexus, Nicolás Jodal, que es uno de los creadores de la aplicación, y que además sostuvo que con este nivel de contagios lo ideal sería llegar a unas 4.000 notificaciones por día.



Preocupación por autorización

Este martes Argentina empezó su plan de vacunación con la vacuna rusa Sputnik V, lo que lo convierte en el primer país latinoamericano en comenzar la vacunación masiva con el preparado ruso.

Sin embargo, por ahora solo podrán vacunarse aquellos que tengan entre 18 y 60 años, ya que todavía no llegan los papeles de autorización para vacunar a personas de mayor edad, hecho que le genera preocupación a Fernández.



Esto se supo ya que el ministro de Salud, Ginés González García, confesó frente a las cámaras de la transmisión oficial que el mandatario "está nervioso porque no llegan los papeles" desde Rusia sobre la eficacia de la vacuna para personas mayores de 60 años.



Sputnik V aterrizará "cuanto antes" en Venezuela

Sigo con la vacuna rusa que ahora llegará también a Venezuela. Kiríl Dmítriev, presidente del Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR) informó que le suministrarán 10 millones de dosis de la Sputnik V.



"Ellos dijeron que están dispuestos a comprar 10 millones de dosis. Eso, sin duda, se extenderá durante medio año o incluso un poco más", dijo Dmítriev en declaraciones a la televisión pública.



Chile confirmó primer caso de la nueva cepa

La mutación del COVID-19 que se detectó en Reino Unido la semana pasada ya llegó a Sudamérica, más precisamente a Chile. Esta confirmación llevó a que se decidiera decretar cuarentena de diez días para los viajeros procedentes desde el exterior.



El contagio se detectó después de un análisis al examen de PCR (hisopado) que se le hizo a la pasajera tras presentar síntomas de la enfermedad, informó la subsecretaria del Ministerio de Salud, Paula Daza.

La pasajera arribó a Chile el 21 de diciembre proveniente desde Madrid tras estar en Dubai y Londres, luego se trasladó en avión a la ciudad de Temuco, a unos 800 km al sur de Santiago.



"Soberana 02"

Cuba negocia desarrollar en otros países la última fase de ensayos de uno de sus cuatro proyectos de vacuna contra el Sars-CoV-2, ya que la "baja prevalencia" del virus en la isla impide realizar estas pruebas de forma efectiva.



"Se avanza en las negociaciones para desarrollar la Fase 3 de ensayo clínico de Soberana 02 en otros países, debido a la baja prevalencia del COVID-19 en la población cubana", indica una nota de la Presidencia difundida este martes en los medios estatales.



La "Soberana 02" es desarrollada por el Instituto Finlay de Vacunas (IFV) y acaba de entrar en la fase 2 de ensayos clínicos, que en enero implicarán a cerca de mil voluntarios a los que se administrará el preparado en "diferentes formulaciones", indicó el director general del IFV, Vicente Vérez, citado en la nota.



Esto es todo por hoy. Pero mañana nos encontramos con más información. No te olvides de lavarte las manos, usar tapabocas, mantener la distancia y ahora también cuidarte del sol, como explica esta nota. ¡Hasta mañana!

