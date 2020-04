Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Es lunes, seguimos en esta y no nos queda otra que tener paciencia. Porque, como todo, esto también va a pasar y vamos a estar mejor. O esa es la zanahoria que tenemos por delante al menos. Mientras tanto hay que estar bien informados así que empecemos.

Total de casos confirmados a este lunes

Este lunes se cumple un mes desde que se registraran los primeros casos de coronavirus en Uruguay. El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que hoy se realizaron 462 exámenes, nueve con resultado positivo.

Así, la cantidad de personas contagiadas desde que comenzó el brote el 13 de marzo pasado asciende a 483.

Al día de hoy hay 227 personas con la infección en curso (15 de ellas internadas en cuidados intensivos). En tanto, son 248 los que atravesaron la enfermedad pero ya se consideran recuperados de acuerdo a las estadísticas oficiales. Por otro lado, hay ocho fallecidos por COVID-19.



On and off

El director general de la Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Miguel Asqueta, dio una entrevista a El Observador en la que mencionó la estrategia “on-off” del Poder Ejecutivo para retomar la actividad de manera paulatina. “Vemos que hay países que han ido a ese modelo donde el aflojamiento de medidas puede hacer que circule el virus y que haya un aumento en las positividades y un aumento en las internaciones, y de ahí ajusta nuevamente las medidas. Los estadísticos y matemáticos que tenemos aquí le llaman un modelo tipo on/off. Como un aflojamiento de medidas y después un ajuste para volver al original. No sabemos por cuánto tiempo va a ser. No sabemos cuánto tiene que durar, pero sí que puede ser un modelo para manejar, modulando la epidemia", dijo entre otros el jerarca.

Las palabras de Asqueta generaron la respuesta del médico infectólogo Eduardo Savio. El experto dijo en Radio Montecarlo que la estrategia planteada por Asqueta "fue la que intentó hacer el Reino Unido hace algunas semanas. Luego evaluaron los pro y los contras, y vieron que podrían ser más los contras".



“La exposición de la población para que genere inmunidad es algo teórico y posible, pero no está demostrado sinceramente”, añadió Savio.

Los surfistas multados en Rocha

Por segundo fin de semana consecutivo algunos surfistas fueron protagonistas improbables de la pandemia. Es que, pese a las exhortaciones del gobierno, varios bajaron a las playas entre sábado y domingo. En el departamento de Rocha esto les valió a 25 que la intendencia los multara, según lo que informó este lunes la Armada Nacional. Cada multa tiene un valor de 4 Unidades Reajustables, unos $ 4.420.

Lo que dijo Bill Gates

Bill Gates es EL multimillonario del COVID-19. El fundador de Microsoft —que ya había alertado en 2015 acerca de la llegada de la próxima pandemia— financia la producción de siete vacunas que inmunicen contra el nuevo coronavirus y ahora en una entrevista con un programa de la BBC dijo que podrían pasar hasta 18 meses para que la vida vuelva a algo parecido a la normalidad.

“Definitivamente miraremos hacia atrás y desearíamos haber invertido más para poder tener rápidamente todos los diagnósticos, medicamentos y vacunas”, dijo entre otros Gates.



Francia extiende la cuarentena

"La epidemia no está aún controlada", dijo este lunes el presidente francés, Emmanuel Macron, en una discurso televisado en el que que anunció que la cuarentena —en vigor en el país europeo desde el 17 de marzo— se extenderá hasta el 11 de mayo.

A partir de esa fecha Francia reabrirá "progresivamente" guarderías y escuelas del país, pero las universidades, restaurantes y cafés seguirán cerrados.

Me despido por hoy. Antes voy a mencionar una última nota, esta reseña del más reciente disco de The Strokes, que se llama The New Abnormal, salió el viernes pasado y nos trajo alegría en medio de todo este caos a los que somos fanáticos de estos cinco Dorian Grays del siglo XXI que parecen no haber envejecido nada en los últimos 20 años.

