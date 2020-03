Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola. ¿Cómo estás? Soy Mayte De León, coordinadora en El País Digital y vuelvo a esta hora del miércoles con las noticias más importantes acerca del virus más odiado del momento: el Covid-19. ¿Vos también sentís que ya estamos en noviembre? Pues no. Recién es 18 de marzo. Así que a mantener la calma e informarse.

¡Arrancamos!

Ya son 79 casos

​Son 79 los casos de coronavirus confirmados en Uruguay hasta el momento. En conferencia de prensa, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y Aparicio Ponce de León, director de la Secretaría de Comunicaciones de Presidencia, fueron los encargados de brindar las últimas novedades acerca de la pandemia.

Los casos registrados se dieron en cinco departamentos: Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo y Salto.

Arbeleche dijo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene como prioridad la “movilización de todos los recursos para atender la emergencia sanitaria” que enfrenta el país. La jerarca también mencionó que Salud Pública trabaja “con un modelo predictivo a los efectos de entender cómo se va a propagar en las próximas semanas” el Covid-19. “A partir de ese modelo estamos trabajando con nuestras estimaciones de impacto económico”, dijo.

Consultada acerca de si el aumento tarifario anunciado días atrás se mantiene, la ministra de Economía dijo que sí. “Lo importante que tenemos que tener presente es el foco que estamos poniendo en que los motores de la economía no se pueden apagar”.

Unos minutos antes, el canciller Ernesto Talvi había brindado otra conferencia de prensa en la que dio detalles acerca del operativo que se está desarrollando para repatriar a uruguayos que quedaron varados en el exterior a raíz del coronavirus. En concreto, el ministro de Relaciones Exteriores contó cómo un avión comercial y otro de la Fuerza Aérea traerá a un grupo de uruguayos desde diferentes ciudades de Perú.



Test de coronavirus made in Uruguay

En las últimas horas se conoció una muy buena noticia. Un grupo de investigadores y científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (UdelaR) logró desarrollar una técnica de diagnóstico para utilizar en aquellos sospechosos de tener el virus y determinar si se trata de un caso positivo o negativo, según informó Juan Cristina, profesor titular de Virología de la Facultad de Ciencias, a Subrayado.



Cuando, semanas atrás, se supo de la existencia de un virus hasta el momento desconocido, el equipo (que también incluye a integrantes de la Facultad de Medicina, el Hospital de Clínicas y el Instituto Pasteur) comenzó las investigaciones que llevaron a que el martes en la noche lograran resultados positivos.

Este miércoles además la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) planteó un reto: "el desarrollo masivo de los kits (de diagnóstico de Covid-19) para que puedan estar a disposición de todo el sistema de salud a través del Ministerio de Salud Pública", como explicó en un comunicado. La institución, mediante el apoyo económico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financiará hasta el 80% del costo del proyecto cuyo monto máximo debe ser de $ 6.000.000.

Flexibilizan seguro de paro

Hoy también hubo novedades acerca de uno de los coletazos que trajo esta pandemia: el envío a seguro de paro de trabajadores cuyos empleadores deciden cerrar o achicar sus equipos. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, anunció que a partir de este miércoles rige un régimen de flexibilización del seguro de paro para los sectores más afectados por las medidas implementadas para evitar el avance del coronavirus en el país.



¿Cuáles son estos sectores? Comercio en general, comercio minorista de alimentación, hoteles, restaurantes y bares, servicios culturales y de esparcimiento y agencias de viajes.

Esta flexibilización, explicó el ministro, permite que los empleados puedan ser enviados al seguro de paro por la mitad del horario o por períodos menores a un mes, que era el tiempo establecido hasta el momento.

En un principio esta medida regirá por 30 días, pero no se descarta que pueda haber una prórroga por 30 días más. Todos los detalles los encontrás en esta nota.

Manos a la obra

¿Estás en tu casa estos días gracias al Covid-19? Sé que no es la mejor de las noticias, pero todos los que saben recomiendan extremar las medidas de limpieza también en el hogar para ayudar a frenar el contagio y la propagación del virus. En este video te explicamos qué tenés que tener en cuenta para saber desde cómo desinfectar las frutas y verduras hasta qué hacer con —sí, incluso— los pestillos.

Me despido por hoy. Obvio que no me voy a ir sin antes machacarte de nuevo con mi obsesión preferida por estos días: hacé como Leonardo y lavate las manos.

