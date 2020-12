Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Después de un fin de semana que me sirvió para disfrutar la última genialidad que nos regaló Paul McCartney, mando otra edición de esta newsletter para que hoy, cuando ya arañamos la Navidad, puedas conocer qué pasó este lunes con el coronavirus.

441 casos nuevos y récord de pacientes en CTI

Este lunes se realizaron 5.950 exámenes de COVID-19 y se detectaron 441 casos nuevos de la enfermedad, de acuerdo al boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Hay 4.670 personas cursando la enfermedad, lo que marca un nuevo récord de casos activos en el país. Hay 59 pacientes internados en CTI, también un máximo desde marzo.

Suspenden ceremonias religiosas presenciales

"Habiendo culminado una reunión por Zoom con los líderes religiosos de los distintos cultos junto al ministro @DrDanielSalinas y en consulta con el presidente @LuisLacallePou, hemos resuelto de común acuerdo, suspender la presencialidad en todas las celebraciones hasta el 10/1/21", escribió este lunes en su cuenta de Twitter el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

Los ómnibus y Montevideo

Este lunes la Intendencia de Montevideo divulgó un comunicado en el que exhorta a la población a viajar en ómnibus "solo en circunstancias que sean imprescindibles, y a tratar de movilizarse en medios alternativos".



Carolina Cosse, intendenta de la capital, se refirió a este tema hoy en rueda de prensa. "Llamamos a que se disminuya la movilidad, y entendemos que es un momento complejo del año para hacerlo, pero llamamos a que si se pueden suspender actividades se suspendan, que si pueden moverse en bicicleta o en el vehículo de la empresa o por otros medios lo hagan, disminuyendo la movilidad", comentó.

Hoy, además, se dio a conocer el resultado de un estudio del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, que arrojó que se detectó presencia de SARS-CoV2 en el 14,5% de los ómnibus analizados (de un total de 69 vehículos).

Los detalles sobre este tema aparecen acá.

Los anuncios de Larrañaga y García

La semana pasada, cuando el presidente Luis Lacalle Pou comunicó una serie de medidas para tratar de contener los contagios de COVID-19 en el país, anunció que desde este lunes 21 de diciembre y hasta el 10 de enero las fronteras del país permanecerían cerradas -salvo ciertas excepciones-. Ayer, horas antes de que eso comenzara a regir, los ministros Jorge Larrañaga (Interior) y Javier García (Defensa) brindaron una conferencia de prensa para dar más detalles acerca de cómo se llevarán a la práctica los anuncios de la semana pasada.

Se colocarán 25 puestos de control a lo largo de la frontera: 15 en el límite con Brasil y 10 con Argentina.​

En el caso de las aglomeraciones –para las cuales se votó días atrás en el Parlamento un proyecto de ley que incluyó la polémica reglamentación del ya famoso artículo 38 de la Constitución- se resolvió que la intervención en estos casos sea con los integrantes de los Cecoed, es decir, los ministerios de Interior, Defensa Nacional, Salud Pública, las intendencias y la Fiscalía General de la Nación.

¿Qué se entiende por aglomeración? El gobierno no cuantificó cuántas personas la constituyen y planteó que se actuará cuando se perciba un “notorio riesgo para la salud de la gente”, según Larrañaga.

Los que llegaron a Laguna del Sauce

Me quedo en el terreno de las fronteras, porque entre viernes, sábado y domingo pasados 60 aeronaves –entre aviones privados y taxis aéreos- aterrizaron en el aeropuerto de Punta del Este, previo a que este lunes empezara a regir el cierre de fronteras que el gobierno anunció la semana pasada.

Se trató de un “muy buen” fin de semana en el que se “adelantaron muchas operaciones”, producto del cierre de fronteras vigente desde este lunes y hasta el 10 de enero, dijo a El País el gerente general de la terminal aérea, Alejandro Rivero.



No consuma cualquier cosa

Nada como una pandemia para que, como hongos después de la lluvia, crezcan las teorías conspirativas y los supuestos remedios mágicos. Ni hace falta decir que todo esto está más peleado con la ciencia que Montescos y Capuletos. Pero, ¿por qué cuento todo esto? Es que en las últimas horas, después de que una pediatra recomendara consumir dióxido de cloro en un informativo de televisión, tanto el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, como la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) salieron a alertar sobre esta sustancia y a desaconsejarla como tratamiento contra el COVID-19.

En su cuenta de Twitter la SUP informó que "no existe evidencia científica de que el dióxido de cloro sea seguro ni eficaz para el tratamiento de enfermedades, incluyendo COVID-19. En tanto, sí existen múltiples reportes de efectos nocivos muy graves como consecuencia de su consumo. Por eso, hacemos un llamado claro a NO consumirlo".

Condenan a dueña de bar

Como recordarás, el 1° de diciembre el gobierno anunció que bares, restaurantes y boliches tenían que cerrar sus puertas a la medianoche. En un bar de Río Branco (Cerro Largo) esto se incumplió, por lo que la dueña del local –una mujer de 21 años- fue condenada por desacato. La pena impuesta es tres meses de prisión, que cumplirá en régimen de libertad vigilada.



El incidente tuvo lugar el sábado 12 de diciembre. La policía se percató que el lugar estaba abierto alrededor de las 00.40 horas, pese a la prohibición impuesta por el gobierno.

El científico que estudia el coronavirus desde Salto

Hace unos días comenté la primera entrevista de Aplausos: uruguayos que cambiaron la pandemia, un ciclo que rescata historias de personas que hicieron una diferencia por sus comunidades en este 2020. Este lunes se publicó otra de esas entrevistas, que cuenta el trabajo de Rodney Colina, doctor en Ciencias Biológicas y responsable del Laboratorio de Virología Molecular del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la Universidad de la República (UdelaR).

“Fue gracias al desarrollo de los colegas de la Facultad de Ciencias y el Instituto Pasteur, que permitieron una puesta a punto de un kit que fue el que empezamos a usar en tiempo récord. Empezamos a probarlo el 20 de marzo y el 31 de marzo el laboratorio estaba habilitado y empezamos a trabajar en el diagnóstico para los hospitales del norte del país. Empezamos con 50 muestras, ahora tenemos 100 y si bien parece poco es un buen número para la región”, contó Colina sobre la labor que realizan ahora en el laboratorio.

Pero no es el único aporte que está haciendo el grupo de científicos liderado por Colina en el marco de la pandemia. Todo el trabajo que se realiza desde este laboratorio salteño lo podés encontrar en esta nota.

Biden se vacunó

Este lunes el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibió la primera de dos dosis de la vacuna que Pfizer y BioNTech desarrollaron contra el coronavirus.

Biden dijo a los estadounidenses que "no hay nada de qué preocuparse" cuando se vacunen, y agregó que tienen que seguir usando tapabocas y "escuchar a los expertos".

Hoy, además, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó la vacuna de Pfizer/BioNTech y aseguró que "no hay pruebas" de que no sea eficaz contra la nueva cepa de coronavirus detectada en el Reino Unido.



Me despido, pero antes quiero comentar algo. El aumento de casos de las últimas semanas nos puso nerviosos e hizo que algunos –en especial en el micromundo de las redes sociales- se enrolaran en una suerte de policía sanitaria, rápida en señalar con un dedo acusatorio supuestas conductas inapropiadas de otros. Creo que estas denuncias lanzadas a los gritos poco aportan y solamente logran hacer más ensordecedor el ruido en un año que fue difícil para todos, para unos mucho más que para otros. Así que, con humildad, me parece que sería más productivo, en lugar de ocupar nuestro tiempo en criticar a otros, tratar de cambiar nuestros comportamientos en la medida de lo posible: reducir los contactos, usar tapabocas siempre que sea necesario, lavarse las manos con frecuencia, mantener la distancia, y todo lo que ya sabemos. En síntesis, aportar cada uno desde nuestro lado en vez de estar acusándonos unos a los otros.

