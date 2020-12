Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Llego a esta hora para enviar la última newsletter de la semana, y con el deseo navideño –adelantado- de que los próximos días sean más benévolos para Uruguay en materia de COVID-19.

520 casos y cuatro muertes este viernes

Hoy se realizaron 7.177 tests de COVID-19 y se detectaron 520 casos nuevos de la enfermedad, según el último reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Además, este viernes se confirmaron cuatro muertes por la enfermedad en el país. Se trata de un paciente de Canelones de 92 años, dos pacientes de Montevideo de 67 y 75 años y un paciente de Rivera de 58 años. De esta manera, se eleva a 109 la cantidad de decesos en Uruguay desde marzo.

4.142 personas cursan la enfermedad, lo que marca un nuevo récord de casos activos en el país. Hay 44 pacientes internados en CTI.



Límite al derecho de reunión

Cuando el miércoles el presidente Luis Lacalle Pou comunicó a la población una batería de medidas para tratar de contener los contagios, uno de los anuncios que generó más polémica fue la reglamentación del artículo 38 de la Constitución para limitar el derecho de reunión.

Este viernes el Parlamento discutió ese tema. En la tarde el Senado -con los votos del oficialismo- aprobó este proyecto de ley. A la hora que mando esta newsletter Diputados trata el tema.

Lacalle y las negociaciones por la vacuna

El desvelo de la población mundial es cómo acceder a la vacuna contra el COVID-19. El presidente Luis Lacalle Pou habló esta semana con Thomas Strüngmann, uno de los dueños de la alemana BioNtech, que se alió con Pfizer y desarrollaron la vacuna contra el coronavirus que ya se suministra en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, y que México y Chile, entre otros latinoamericanos, ya autorizaron para su distribución.

El mandatario pidió a la compañía alemana que sume a Uruguay a su lista para conseguir “cuanto antes” dosis de esta vacuna. Fuentes de la industria farmacéutica indicaron a El País que en BioNtech analizan el pedido del gobierno uruguayo, como explica esta nota.

Más zonas peatonalizadas

Este fin de semana habrá tres paseos peatonales en la capital, de acuerdo a lo que informó la Intendencia de Montevideo. Será en 18 de Julio, la calle Arenal Grande y en parte de la rambla.



"Como anunciara la intendenta Carolina Cosse, a partir de la intención de atender una de las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que señaló la conveniencia de contar con más espacios públicos ampliados para que la población pueda estar al aire libre, este fin de semana vuelven a funcionar tres espacios peatonales", indicó un comunicado del gobierno departamental.

Todos los detalles acerca de esto aparecen en esta nota.

Bolsonaro y los caimanes

Otra vez que menciono declaraciones poco felices del presidente Jair Bolsonaro. El brasileño habló ahora de los posibles efectos colaterales de las vacunas y tomó como ejemplo la de Pfizer/BioNtech, diciendo que no hay ninguna garantía de que no convierta a quien se la aplique "en un caimán".



"En el contrato de Pfizer está bien claro: 'no nos hacemos responsables por cualquier efecto colateral'. Si te vuelves un caimán, es tu problema", dijo Bolsonaro.

"Si te conviertes en Superman, si le sale barba a alguna mujer o si un hombre empieza a hablar agudo, ellos (por Pfizer) no tienen nada que ver con eso. Lo peor es meterse con el sistema inmunológico de las personas", dijo ayer en Bahía.

Marcha atrás en Buzios

Sigo en Brasil -ojalá-, porque este viernes la justicia de Río de Janeiro revirtió una orden que determinaba el cierre de playas, hoteles y restaurantes en Buzios, luego de protestas de comerciantes locales.

Ayer un juez había ordenado que los turistas tenían 72 horas para abandonar la ciudad, que experimenta un repunte de contagios de coronavirus. Hoy se dio marcha atrás con esta medida y todos los detalles aparecen acá.



Me despido hasta el lunes. Cuidate, por vos y por todo el resto.

