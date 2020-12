Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola. Cuando falta una semana para la Nochebuena más rara que experimentaremos juntos como humanidad, aterriza en tu bandeja de entrada otra entrega de esta newsletter para que no se te escape nada de lo que pasa con el COVID-19.

Récord de contagios y de tests este jueves

Este jueves se realizaron 8.695 tests de COVID-19 -la cantidad más alta desde marzo- y se detectaron 547 contagios nuevos de la enfermedad, de acuerdo al boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Se trata de la cifra más elevada de casos diarios desde el 13 de marzo, cuando se reportaron las primeras infecciones en el país.

Por otro lado, hoy se confirmaron tres muertes por la enfermedad, lo que eleva el total de fallecimientos por COVID-19 en Uruguay a 105. Se trata de un paciente de Artigas de 77 años y dos pacientes de Montevideo de 64 y 77 años.

Todo lo que comunicó el Sinae esta noche está en esta nota.

Uruguay sale de lista de la UE

Uruguay integraba una lista selecta de países que tenían autorizado el ingreso a la Unión Europea. Pero en las últimas horas, ante el aumento de casos de COVID-19 en el país, eso cambió y Uruguay salió de ese listado, de acuerdo a una decisión tomada por Bruselas.

Pese a esta decisión, cada estado miembro de la Unión Europea tiene autonomía para seguir o no esta recomendación, como señala esta nota. Alemania, por ejemplo, ya comunicó que las personas que lleguen desde Uruguay tienen plazo para ingresar hasta este sábado. El embajador español en Uruguay, en cambio, dijo que todavía no recibió ninguna orden desde Madrid y que por el momento todo sigue igual respecto a los uruguayos en ese país.



El derecho de reunión y la polémica

Como era esperable, la decisión del gobierno -anunciada ayer en conferencia de prensa- de limitar el derecho de reunión despertó el apoyo de algunos y la crítica de otros. Dentro del primer grupo, el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, dijo que será "por un plazo determinado" y "tendrá garantías".



"Esto sería temporal. Por conversaciones que tuve en la noche de ayer esto tendría un plazo determinado", añadió Lema entrevistado por el programa Así nos va de Radio Carve.

Por su parte, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, planteó que esta reglamentación del artículo 38 de la Constitución tendrán que "evaluarla con mucho cuidado" en el Parlamento. "No deberíamos correr el riesgo de que se nos transforme la democracia en un Estado policial", añadió.

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, también se refirió a este anunció, y dijo a través de un comunicado: "No las vamos a juzgar hasta leer el contenido, pero por principio defiendo la libertad como parte fundamental de la convivencia democrática". Pereira, además, criticó que ayer "faltaron propuestas" para "abatir el déficit social".

Si querés conocer de pe a pa todo lo que dice el proyecto de ley, aparece en esta nota. "Limítase transitoriamente, y por razones de interés general, el derecho de reunión consagrado por el artículo 38 de la Constitución. Suspéndense las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario por el plazo de sesenta días desde la publicación de la presente Ley, entendiéndose como tales, la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados, tales como tapabocas, mascarillas y protectores faciales, etc. según el caso, destinados a reducir la propagación de enfermedades contagiosas", plantea el primer artículo del proyecto de ley.

La decisión de Maldonado para las playas

La Intendencia de Maldonado resolvió prohibir a edificios y complejos instalar o mantener sillas, reposeras, sombrillas y demás si los usuarios no están en la playa. Tampoco se podrá llevar estos elementos si la playa en cuestión tiene una bandera que advierte por aglomeración de personas en el lugar.

Si me preguntan, esta práctica de delimitar el lugar de esta manera en un país donde no hay playas privadas es una aberración y debería desterrarse para siempre. Ya veremos si esto perdura y al final es una cosa buena que nos lega la pandemia.

Llegan los tests antigénicos

No digo que ya seamos tres millones de expertos en virología, pero seguro esta pandemia nos hizo aprender un montón de cosas que, meses atrás, ignorábamos. Bueno, una de las últimas cosas que tenemos para ponernos a tiro como comunidad son los tests antigénicos -no confundir con los serológicos, que detectan anticuerpos-. Estos tests antigénicos se comenzarán a usar en el país, de acuerdo a lo que definió el Ministerio de Salud Pública, en personas sospechosas de tener la enfermedad. ¿Su gran ventaja? Arrojan un resultado en 15 minutos.



"En 15 días llegan nuevos medios diagnósticos adquiridos (100.000) a la OPS OMS. Los 40.000 primeros en carácter de donación", escribió hoy en su cuenta de Twitter el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

No habrá Carnaval y reclamos por espectáculos públicos

Hoy, luego del anuncio en la noche del miércoles acerca de la suspensión de los espectáculos públicos, la Intendencia de Montevideo comunicó que se decidió no realizar el Carnaval.



Días atrás la comuna ya había anunciado que no habría desfiles ni de Carnaval ni de Llamadas.

Por otro lado, el colectivo Uruguay es Música envió una carta al presidente Luis Lacalle Pou en la que pide reconsiderar la suspensión de los espectáculos públicos.

"Mientras usted piensa cómo sostener una actividad de consumo, y se le aplican medidas de sostenimiento seguro de la actividad; mientras se le da viabilidad al ejercicio físico en ámbitos cerrados con el mismo aforo que se le quita a nuestro sector; mientras al transporte público se le ofrecen subsidios automáticamente y a nosotros se nos desoye este justo reclamo hace meses; la actividad cultural, una vez más en este período, queda relegada a un ámbito superficial, banal y totalmente desvalorizado y descartable", indica la misiva.

Macron con COVID-19

"Según las consignas sanitarias en vigor, aplicables a todos, el presidente se aislará durante siete días. Continuará trabajando para realizar sus actividades a distancia". De esta manera el gobierno francés anunció este jueves que el presidente galo, Emmanuel Macron, contrajo COVID-19.

El mandatario se sometió a un test luego de percibir algunos síntomas de la enfermedad, agregó el gobierno.

La Sputnik V y los sesentones

Me despido con el culebrón de la Sputnik V, una vacuna desarrollada por Rusia contra el COVID-19. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró hoy que se vacunará "sin falta, apenas sea posible". ¿Por qué no lo hizo hasta ahora? Según Putin, la vacuna está aprobada para las personas entre 18 y 60 años, por lo que él (que tiene 68) no se la puede administrar.

"A la gente como yo la vacuna todavía no llegó", dijo Putin.



Pero la cosa no termina ahí, porque en esta telenovela aparece otro personaje: el presidente Alberto Fernández. Días atrás mencioné que Argentina había acordado con Rusia la compra de millones de dosis de la Sputnik V. Cuando realizó el anuncio Fernández dijo que se daría la vacuna. El problema es que el mandatario del país vecino... tiene 61 años. To be continued.

Me voy, pero vuelvo mañana. Acordate de cuidarte vos y también al resto, así todo esto se termina más rápido.

