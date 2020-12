Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. En un día cargado de información acerca del coronavirus, mando esta newsletter para que sepas todo lo necesario acerca de nuestra pandemia.

Gobierno anuncia batería de medidas

El presidente Luis Lacalle Pou encabezó esta noche, luego de reunir a su gabinete en Consejo de Ministros, una conferencia de prensa en la que anunció una serie de medidas que tienen un objetivo claro: tratar de contener la propagación del COVID-19 en Uruguay.

Se decidió reglamentar el artículo 38 de la Constitución, dijo Lacalle, con lo que se posibilita limitar el derecho de reunión cuando se esté "notoriamente atentando contra la salud". Además, se generará un aforo máximo del transporte departamental de un 50% de los vehículos, se tomó la decisión de suspender el ingreso al país entre los días 21 de diciembre y 10 de enero (salvo algunas excepciones), se decidió la suspensión de los espectáculos públicos, se impulsa el teletrabajo y se sugiere establecer un máximo de diez personas en reuniones de fin de año.

"La libertad responsable tuvo su momento, hoy apelamos a una convivencia solidaria", dijo el presidente. "Se estimula a la gente a descansar, a veranear", dijo consultado acerca de la próxima zafra de verano. Dijo, en esta línea, que las personas que viajen desde Montevideo al interior tendrán que tener "precauciones" para no recargar el sistema de salud local.



El presidente dijo que este gobierno "defiende a capa y espada" no establecer un confinamiento obligatorio de la población. "El 'quedate en casa' está desgastado, cada uno sabe lo que puede hacer", dijo Lacalle Pou.



"Si la gente puede quedarse en la casa, que se quede, pero no es obligatorio", remarcó.

Una a una, todas las medidas que anunció el gobierno esta noche, aparecen en esta nota.

476 casos y cuatro fallecimientos este miércoles

Hoy se realizaron 7.410 exámenes de coronavirus y se detectaron 476 casos nuevos, según el boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Se trata del segundo registro diario más alto después del récord del pasado domingo.

Este miércoles, además, se confirmaron cuatro muertes por la enfermedad, con lo que el total de fallecimientos por COVID-19 en el país desde marzo se eleva a 102. Se trata de cuatro pacientes de Montevideo de 85, 91, 93 y 96 años. Es el día con más decesos desde el 13 de marzo, cuando se confirmaron los primeros contagios.

Hay 3.649 personas cursando la enfermedad, lo que marca un nuevo récord de casos activos en el país. Hay 44 pacientes internados en CTI, lo que también da cuenta de un máximo desde marzo.

Todo lo que se comunicó esta noche aparece en esta nota.

Sesión extraordinaria en el Parlamento

Y en la previa de los anuncios se conoció que la vicepresidenta de la República y presidenta del Senado, Beatriz Argimón, convocó a una sesión extraordinaria de la Cámara Alta para este viernes de mañana por el ingreso de nuevos proyectos de ley con carácter de grave y urgente relativos a la pandemia de COVID-19.



Ese mismo día, pero en la tarde, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, convocará también a los representantes a una sesión.

Lo que dijo el GACH este miércoles

En la tarde de este miércoles las caras visibles del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) dieron una conferencia de prensa en la que compartieron su evaluación acerca del avance de la pandemia en el país.

"Hemos ganado mucho tiempo y nos hemos podido preparar", dijo Rafael Radi, quien comentó que queda "una etapa importante de muchos meses donde no podemos comprometer lo logrado". ​El experto graficó que si Uruguay hubiera seguido el camino de los países de la región tendría al momento 3.000 muertos por la enfermedad.

"Uruguay está en su primera ola", señaló Radi, y añadió que "por el conjunto de medidas" desarrolladas hasta ahora eso se había evitado. "Tendremos que trabajar para ahora sí aplanar la curva", insistió.

Por su parte, Fernando Paganini compartió qué dicen los modelos matemáticos en relación a contagios y ocupación de camas de CTI en las próximas semanas. Según esto, puede haber 1.200 casos nuevos diarios hacia final de año y 120 camas de CTI ocupadas por pacientes con coronavirus a esa altura. "Ese número todavía cabe dentro del sistema", dijo sobre las camas de cuidados intensivos. "Se empezaría a comprometer la cosa" más adelante si la tendencia actual no se modifica, por lo que hay que "frenar ahora la curva", dijo Paganini.

En tanto, Henry Cohen subrayó la importancia del concepto de "burbuja" -en especial de cara a las fiestas de fin de año- ​y llamó a hacer solamente lo "imprescindible" para reducir los contactos. "Cuidémonos con todos, incluso con los que más queremos", expresó.

Todo lo que dijeron los expertos del GACH aparece en esta nota.

Los informes del GACH

Luego de esta conferencia se conocieron algunos de los informes que elaboró el GACH y que en los últimos días presentaron al presidente Lacalle Pou. Uno de ellos hace foco en el impacto de la pandemia en el área de medicina intensiva y alerta sobre las camas de CTI: "La ocupación actual por COVID-19 es baja (5%), pero esta cifra incrementará rápidamente, con un retardo de días o pocas semanas, siguiendo la curva exponencial del país. De continuar de esta manera, el desborde en la capacidad de camas es un evento predecible y una cuestión de tiempo”.

Además, otro informe llama a las autoridades sanitarias a fortalecer las capacidades de testeo, seguimiento de casos y ubicación de contactos de pacientes positivos. También se plantea “incorporar en la definición de contactos a los convivientes de contactos”.

A la búsqueda de anticuerpos

El Ministerio de Salud Pública (MSP) aplicará desde febrero tests serológicos en las ciudades de Rivera y Livramento (Brasil) para poder saber qué proporción de la población del lugar tuvo COVID-19 pero no fue diagnosticada. También se llevará adelante una encuesta a quienes se hagan este examen para hallar anticuerpos, de manera de conocer posibles síntomas y también las consecuencias de las medidas implementadas para controlar el avance de la pandemia allí.

El trabajo será coordinado por el MSP e investigadores de la Universidad de la República (UdelaR) y el Instituto Pasteur. Tendrá además el apoyo logístico de la Universidad Tecnológica (UTEC).

Europa: recomiendan Navidad de tapabocas

En Europa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó hoy que en las celebraciones de Navidad las personas usen tapabocas para tratar de evitar los contagios de coronavirus.

Además, la organización advirtió en un comunicado acerca de la posibilidad de una tercera ola de la enfermedad en el continente. "A pesar de un progreso frágil, la transmisión del COVID-19 en la región europea sigue siendo amplia e intensa. Hay un gran riesgo de una nueva oleada en las primeras semanas y meses de 2021, y necesitamos trabajar todos juntos si queremos tener éxito en prevenirlo", sostuvo.

Brasil superó los siete millones de contagios

Este miércoles Brasil superó los siete millones de casos de COVID-19 desde la aparición de los primeros contagios.

Brasil es el segundo país del mundo con más muertes por coronavirus (un total de 183.735 de acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles).

Chile le da el "sí" a la vacuna de Pfizer y BioNTech

Chile aprobó hoy el uso de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech contra el COVID-19. Esto abre la puerta a la importación y administración a la población mayor de 16 años.

Como ya mencioné días atrás, el Reino Unido fue el primero en dar esta vacuna a su población. En América Latina, ya autorizaron su uso México, Panamá y Costa Rica.



La maestro que creó la Radio Alegría

Antes de irme quería recomendar una nota que se enmarca en un ciclo -Aplausos: uruguayos que cambiaron la pandemia- que cuenta las historias de cinco personas que colaboraron con sus comunidades tras la irrupción de la pandemia de COVID-19.

El puntapié inicial del ciclo es con Marcia Hernández, una maestra en la escuela N° 17 Serafín García de Vergara, Treinta y Tres, que empezó la Radio Alegría cuando debió interrumpir las clases presenciales tras la llegada al país del COVID-19.

Me despido y vuelvo en 24 horas. ¡Cuidate!

Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.