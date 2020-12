Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola. Envío a esta hora otra edición de esta newsletter para que tengas bien claro qué pasó hoy con el COVID-19.

400 contagios, tres fallecimientos y casos activos en todo el país

Hoy se realizaron 6.267 tests de COVID-19 y se detectaron 400 casos nuevos, según el boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Es el segundo registro diario más alto después del récord del domingo, cuando se comunicaron 533 contagios.

Por otro lado, se confirmaron tres nuevos fallecimientos por la enfermedad en Uruguay. Se trata de un paciente de Soriano de 73 años y dos pacientes de Montevideo de 61 y 89 años. Esto eleva el total de decesos por la enfermedad a 98 desde marzo.

Además, hay ahora casos activos de coronavirus en los 19 departamentos del país (Treinta y Tres, después de más de dos semanas sin contagios, confirmó una infección este martes).

Hay 3.425 personas cursando la enfermedad, lo que marca un nuevo récord de casos activos en el país. Hay 42 pacientes internados en CTI, también un máximo desde marzo.



Reunión en Suárez y Reyes y mañana consejo de ministros

El presidente Luis Lacalle Pou se reunió hoy en Suárez y Reyes con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, y con integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). Este encuentro ocurrió en la antesala de la conferencia de prensa -prevista en un principio para el jueves- en la que se prevé que el gobierno anuncie nuevas medidas para tratar de contener la propagación del virus.

Para mañana, en tanto, Lacalle Pou convocó al consejo de ministros.

El científico uruguayo distinguido por Nature

El uruguayo Gonzalo Moratorio se convirtió este martes en el único científico latinoamericano en integrar la edición 2020 de Nature’s 10, un ranking que confecciona la publicación especializada Nature y que reúne cada final de año a diez personas de alrededor del planeta que hayan resaltado en el año por sus aportes a la ciencia.

“No esperaba ni cerca algo parecido. Es un reconocimiento en el mundo para el trabajo de todo un equipo. Como se necesita contar una historia de vida se pone mi cara que es una de las visibles, pero es para el equipo”, dijo Moratorio, director del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo.

“Redirigimos todo nuestro potencial hacia la pandemia. Muchas veces me sentí culpable por haber hecho agua en otros lugares pero esto era lo más importante. Si me preguntás, en serio te digo que, para mí, ayer era marzo. Fue un año con un estrés y un ritmo muy pero muy vertiginoso, con jornadas de más de 12 horas de laboratorio, con discusiones que a veces uno no quiere tener o de confrontaciones más de lo que uno quiere. Pero también fue un año de obsesionarse con una causa, con un proyecto, con una pregunta que queremos responder”, comentó Moratorio a El País.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, felicitó a Moratorio. "Felicitaciones PhD Gonzalo Moratorio, elegido como uno de los 10 científicos del año por la prestigiosa revista Nature. Uruguay entero te lo agradece a ti, a tu equipo con Pilar Moreno Abyn y colaboradores del Institut Pasteur de Montevideo y Udelar. PD: Gracias Gustavo", escribió en su cuenta de Twitter este martes.

Gustavo Salinas es hermano del ministro, tiene un doctorado en Bioquímica y Biología Molecular y trabaja en el Instituto Pasteur de Montevideo. El hermano del ministro sugirió a Salinas en febrero, previo a que asumiera, que se reuniera con Moratorio para empezar a saber más del por aquel entonces poco conocido coronavirus.



Navidad y Año Nuevo sin brindis ni picadas

Pocas personas, sin picada ni brindis, tener claro cuál es tu vaso -amén- y servir la comida ya condimentada para evitar el trasiego de saleros y aceites, entre otros. Estas son algunas recomendaciones que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) elaboró de cara a las comidas de Navidad y Año Nuevo para tratar de reducir el riesgo de contagio en esos momentos.

Los expertos que asesoran al gobierno en el manejo de la pandemia también aconsejaron celebrar en un lugar abierto, de ser posible, además de mantener la distancia recomendada y evitar los abrazos. Sí, lo sé, todo es el anti-festejo, pero es lo que nos toca este año, así que a tener en cuenta lo que sugieren los que saben más que nosotros.

Lo que dijo la FDA sobre la vacuna de Moderna

La Agencia del medicamento de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) afirmó este martes que la vacuna que desarrolló el laboratorio Moderna contra el COVID-19 es segura y eficaz. Este veredicto de la FDA hace prever que se autorice su administración a la población en Estados Unidos antes de que termine esta semana.



El análisis divulgado hoy por la FDA indica que de los 30.400 participantes del ensayo clínico, 196 contrajeron coronavirus antes del 21 de noviembre (once entre quienes recibieron la vacuna y los otros 185 en el grupo placebo). La eficacia media de la vacuna de Moderna llegó a 94,1%.

Esto fue todo por hoy. Cuidate vos y al resto.

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.