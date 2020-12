Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Si el viernes pasado califiqué a la semana que estábamos dejando atrás como funesta, qué decir de esta. Así que ahora, en un momento donde es más importante que nunca mantener la distancia cuando sea necesario, lavarse las manos, usar tapabocas, y tratar de reducir los contactos que tenemos, aparezco en tu bandeja de entrada para que puedas leer la última newsletter que te va a llegar hasta el lunes.

365 casos nuevos y récord de pacientes en CTI

Hoy se realizaron 6.045 exámenes de coronavirus y se detectaron 365 contagios, según el boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Hay 2.818 personas cursando la enfermedad, lo que marca un nuevo récord de casos activos en el país. Hay 37 pacientes internados en CTI, también un nuevo máximo desde marzo, cuando se confirmaron los primeros casos en Uruguay. El resto de la información que se conoció esta noche aparece acá.



Los brotes de Montevideo

Este viernes el Ministerio de Salud Pública (MSP) detalló dónde ocurrieron los brotes de la enfermedad en Montevideo entre el 1° de noviembre y hoy. En ese periodo, por ejemplo, 292 personas contrajeron coronavirus en sus lugares de trabajo, y se detectaron 40 brotes de la enfermedad en ese ámbito.

Los brotes laborales se registraron 29 en lugares privados y 11 en públicos.

Todo lo que comunicó al respecto este viernes el MSP lo encontrás acá.

Lo que dijo Manini Ríos

​Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto, dijo este viernes que, si fuera por el ministro Daniel Salinas –desde “el ángulo de la salud”- sería “mucho más restrictivo y hubiera cerrado distintas perillas" frente al avance del COVID-19 en Uruguay.

"Las autoridades de la salud actúan en base a asesores y especialistas que están en el tema. Con el ministro simplemente intercambiamos opiniones. Por supuesto que el ministro lo mira desde el ángulo de la salud y si por él fuera sería mucho más restrictivo y hubiera cerrado distintas perillas que se han abierto, pero entendemos que el gobierno como un todo tiene que mirar todo el conjunto y no una parte", dijo en rueda de prensa este viernes en el Parlamento.

Los anuncios para inicial y primaria

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, resolvió hoy que "no será obligatoria la asistencia de estudiantes matriculados en educación inicial (4 y 5 años) y primaria a los centros educativos públicos y privados de los departamentos de Montevideo y Canelones y las ciudades de Rivera y Chuy, hasta la finalización del presente año", según lo que indica una resolución divulgada este viernes.

Por otro lado, se llama al Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) a "extremar medidas" para el "estricto" cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades "en todos" los centros educativos".

La carne uruguaya en China

Parece que fue hace un montón de tiempo, pero no, ocurrió a principios de esta semana. Fue ahí que desde China se alertó que, en paquetes de carne bovina enviada desde Brasil y Uruguay, se había hallado coronavirus. Este viernes el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, volvió a referirse a este asunto, y dijo entrevistado por el programa Primera mañana (Radio El Espectador): "No hemos tenido respuesta aún, y tampoco hemos recibido ninguna comunicación oficial avalando la noticia que surgió del (diario) Global Times". Ese medio fue el que dio cuenta de este supuesto hallazgo.

Cancillería, mediante la embajada de Uruguay en China, "hizo saber a las autoridades pertinentes lo que había pasado y la situación de Uruguay, y sobre todo llamar la atención que este tipo de cosas generan daños a la imagen del Uruguay, que exhortamos a tratar de que fueran hechas con más responsabilidad y que no se volvieran a repetir", añadió el jerarca.

Los genes y el coronavirus

Uno de los aspectos del COVID-19 que estudian los científicos es por qué algunas persona transitan la enfermedad sin mayores inconvenientes que tos o un poco de fiebre, mientras que otras requieren internación en CTI o incluso mueren tras contraerla. Una investigación cuyos resultados fueron publicados en la revista especializada Nature -y para la cual se estudió el ADN de 2.700 pacientes con coronavirus en 208 unidades de cuidados intensivos en Reino Unido- encontró que cinco genes involucrados en dos procesos moleculares son clave en muchos de los casos más graves de la enfermedad.

Por qué este estudio es importante en el desarrollo de fármacos contra el coronavirus lo encontrás en esta nota.

Me despido hasta el lunes. Ya sé, lo mencioné en el inicio, pero no está de más machacar con esto estos días: tomá las precauciones que sean necesarias. No son difíciles y te pueden ayudar a vos y a los que te rodean.

