Coronavirus, lo último

Hola de nuevo. Después de un fin de semana marcado en Uruguay por la muerte de Tabaré Vázquez, dos veces presidente de la República, envío esta newsletter para que sepas qué sucedió hoy con el coronavirus.

207 casos y más de 3.000 test menos que ayer

Después del récord de 339 casos nuevos de coronavirus del domingo, este lunes bajó la cantidad de contagios reportados en el boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae): hoy hubo 207. Pero a no cantar victoria antes de tiempo, porque la semana arrancó con un nivel de testeo muy inferior al de ayer. Mientras que el domingo se realizaron 7.362 análisis, hoy esa cifra cayó a 4.117 (3.245 exámenes menos).

Este lunes se confirmó un nuevo fallecimiento por COVID-19 en Uruguay, con lo que el número de muertes en el país por esta enfermedad asciende a 83. Se trata de una paciente de 61 años de Montevideo.

Hay 2.182 personas cursando la enfermedad, lo que marca un nuevo récord de casos activos en el país. Hay 27 pacientes internados en CTI.



China, la carne uruguaya y el coronavirus

China anunció en las últimas horas –a través del Global Times, un medio estatal que divulga noticias en inglés- la detección de coronavirus en los paquetes de cartón en los que llegaron al país asiático carne uruguaya y brasileña.

Carlos María Uriarte, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, se refirió a este tema este lunes y dijo que "es prácticamente imposible que eso haya surgido en Uruguay".

El secretario de Estado explicó, en diálogo con radio Monte Carlo, por qué afirmó esto. "Data de una producción de carne que es de diciembre del 2019, hace un año, y que había ingresado a China el 2 de marzo. Es decir, todos períodos en los cuales a Uruguay no había llegado aún el coronavirus. Si bien no negamos que lo hayan encontrado, es prácticamente imposible que eso haya surgido en Uruguay. Hay que tener en cuenta que desde el 2 de marzo ha estado girando en el extranjero", comentó.

Uriarte agregó que está "a la espera de una versión oficial, porque eso es una versión periodística".

Horas más tarde, un comunicado del MGAP junto a INAC se expresó en la misma línea: "El gobierno del Uruguay desea enfatizar que resulta imposible que el producto en cuestión haya sido contaminado en origen".

"Limitar el número de veces que entramos en contacto con otras personas"

El aumento de casos de las últimas semanas ya no es novedad para nadie. Una de las claves para achatar la curva de contagios, concuerdan los expertos, es reducir los contactos que tenemos. Es decir, tratar de ver a menos personas. Y, por supuesto, tomar las medidas de precaución pertinentes cuando estamos cerca de otro ser humano (recordá, vos podés estar enfermo y no saberlo, y el otro puede estar enfermo y no saberlo).

El director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UdelaR), Julio Medina, comentó que llevó 125 días -desde el 13 de marzo, cuando se confirmaron las primeras infecciones en el país- llegar a los primeros 1.000 casos diagnosticados de COVID-19. En cambio, Uruguay pasó de 6.000 contagios confirmados a 7.000 en solo cinco días.

"Tenemos que limitar el número de veces que entramos en contacto con otras personas", escribió Medina en su cuenta de Twitter. El experto agregó que es "un momento de la epidemia en que las personas más vulnerables", especialmente en Montevideo, "se queden todo el tiempo que les sea posible en sus casas y que su entorno las cuide disminuyendo la socialización".



El documento falso del MSP

"Se desmiente la veracidad y firma apócrifa de un documento que adjunto y circula. Pudiendo constituir un ilícito, por lo que se procederá a la correspondiente denuncia penal", escribió este lunes en su cuenta de Twitter Daniel Salinas, ministro de Salud Pública. La foto que adjuntó tiene el logo de la cartera que él lidera, fecha 6 de diciembre y lo que pretende ser la firma del ministro. El texto indica que, a raíz del aumento de casos, se "obliga a la suspensión de toda actividad deportiva al aire libre o en espacios cerrados". También menciona una supuesta suspensión de las clases, entre otros.

Luego del mensaje de Salinas, en la tarde de hoy Salud Pública anunció que presentó una denuncia penal por este tema, además de contactarse con Fiscalía General de la Nación.

31 años, sano e internado por COVID-19

Felipe Vázquez es un hombre uruguayo de 31 años que contrajo COVID-19 en Paraguay -país donde vive- y que, debido a esta enfermedad, tuvo que ser internado pese a no tener ninguna patología previa. Vázquez habló este lunes con el programa Buen Día de Canal 4 y contó, desde el sanatorio donde está hospitalizado, cómo está transitando la enfermedad.

“Es muy duro, porque de quien no te despediste, ya no lo saludás”, comentó. “Tener que llamar para avisar que te están internando no se lo deseo a nadie”, agregó. Su familia –incluida su esposa y su hija- están ahora en Uruguay. El resto de lo que dijo lo encontrás en esta nota.



CoronavirusUY e hisopados

La aplicación CoronavirusUY se prepara para tener otra función y en breve se podrá coordinar un test de coronavirus a través de ella. Carlos Cardoso, presidente de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, pidió hoy al salir de una reunión con el ministro Salinas, que la ciudadanía descargue esta aplicación porque próximamente se van a poder "coordinar" los hisopados a través de esta vía.

El dirigente gremial también fue consultado acerca de la meta gubernamental de llegar a 15.000 exámenes diarios y sobre el pago de los test que realizaron las mutualistas por parte del Poder Ejecutivo. Sus respuestas las encontrás acá.



La alerta por SMS

Otra novedad que se conoció hoy es que, desde este lunes, los usuarios de la telefónica Antel de Montevideo -más adelante se extenderá a otras compañías- recibirán un mensaje de texto en sus celulares en caso de haber estado en contacto con una persona enferma de COVID-19.

"El Sistema de Vigilancia en Salud ha identificado que usted fue contacto de caso confirmado COVID. Ante ello se recuerda la importancia de iniciar y cumplir adecuadamente la cuarentena. Asimismo debe consultar a su prestador de salud que le indicará los pasos a seguir. Ante alguna duda sobre el contenido de este mensaje, puede comunicarse al 0800 1919 int. 2", es el texto del mensaje que llegará en estos casos. Más detalles acerca de cómo funciona esto aparecen en esta nota.

Europa se prepara para vacunar

Europa está en las gateras para arrancar a vacunar a su población contra el COVID-19. Esta nota explica cuál es el plan de varios países y también detalla que Reino Unido -como ya mencioné días atrás- será pionero en este tema en el continente.

Si querés conocer más acerca del plan de vacunación británico, esta otra nota explica bien cómo será (la inmunización arranca mañana).

La autodenuncia de Piñera

Por último, cuento algo raro, pero qué es raro en este año donde todo se puso patas para arriba. Es que este lunes el presidente chileno, Sebastián Piñera, se denunció a sí mismo frente a las autoridades sanitarias del país que lidera luego de la polémica que generó un paseo por la playa del mandatario sin tapabocas el pasado fin de semana, instancia en la que se sacó fotos con gente (la máscara también brillaba por su ausencia en esas imágenes). Usar barbijo en esa circunstancia hubiera sido obligatorio, de acuerdo a una disposición, claro está, del gobierno del propio Piñera.

"Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo", publicó hoy el presidente en sus redes sociales.



Esto fue todo por hoy, hasta mañana.

