Coronavirus, lo último

Hola de nuevo. En un día con mucha información acerca del coronavirus, aparezco a esta hora en tu casilla de correo para que sepas qué pasó este miércoles con nuestra omnipresente pandemia.

203 casos, dos muertes y nuevo récord de pacientes en CTI

Hoy se realizaron 5.267 tests de coronavirus y se detectaron 203 casos nuevos, según el boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Es el segundo registro diario más elevado desde marzo (tanto sábado como domingo pasados hubo 208 contagios cada día).

Hoy se confirmaron, además, dos muertes por la enfermedad, lo que eleva el total de fallecimientos en el país a 80. Se trata de un paciente de 71 años de Maldonado y una paciente de 85 años de Montevideo.

Son 1.561 las personas cursando la enfermedad, lo que marca un nuevo récord de casos activos en Uruguay. Hay 24 pacientes internados en CTI, también un nuevo máximo desde marzo.



Contacto de contacto de contagiado

Si estuve con alguien que, a su vez, mantuvo contacto con una persona que tiene COVID-19, ¿qué debo hacer en mi lugar de trabajo? Ir o no ir, esa parece ser la cuestión. Bueno, este miércoles el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se refirió a este tema y dijo que cuando se tiene contacto con una persona contagiada sí hay que aislarse y consultar con el prestador de salud para realizarse un hisopado. Pero si, en cambio, con quien se estuvo es con alguien que a su vez vio a una persona enferma, la persona debe ir a su lugar de trabajo normalmente.

"Los contactos de contactos simplemente deben extremar sus cuidados y reducir la sociabilidad al mínimo posible, pero no implica que deje de trabajar", dijo el ministro.

El resto de lo que mencionó el jerarca hoy –y por qué hubo cierta “confusión” tras las palabras del presidente Luis Lacalle Pou en la noche de ayer- lo encontrás en esta nota.

Y sobre el tema de los contactos, que tantas dudas genera, te recomiendo esta nota, que detalla qué hacer si hay casos de sospecha o positivos en tu entorno.

Las reacciones a las nuevas medidas del gobierno

Ayer hablé de la conferencia de prensa en la que el gobierno anunció una batería de medidas con la que se busca contener los nuevos contagios de coronavirus. Lo comunicado ayer dejó disconforme a más de un grupo, que pasaré a enumerar a continuación.

Los gimnasios –ayer se anunció que deberán cerrar sus puertas- se mostraron sorprendidos por la decisión gubernamental. "Nos piden explicaciones, pero no tenemos explicaciones para dar más que lo que vimos en la tele", dijo una representa de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines (CUGA), cuyo testimonio aparece en esta nota. Por este motivo la gremial solicitó una reunión al presidente Lacalle Pou en la que demandará “respuestas claras”.

Tampoco quedaron conformes con los anuncios los empresarios del sector gastronómico. Recordá que este tipo de establecimientos deberá cerrar a la medianoche, en principio hasta el 18 de diciembre. El Colectivo Gastronómico Uruguay emitió un comunicado este miércoles, en el que alertó que esta decisión del gobierno redundará en una pérdida de empleo en el sector. "Para poder afrontar la misma, vemos como única alternativa viable, dada la inexistencia de medidas de apoyo reales, la reducción de nuestro personal", indica el texto, en el que la gremial también propone una serie de medidas para mitigar el impacto de la crisis en este sector.

Por su parte, los maestros criticaron que el gobierno no haya suspendido las clases presenciales. La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), Elbia Pereira, consideró "inentendible" que los maestros no hagan teletrabajo. Entrevistada por Radio Montecarlo, Pereira dijo: "Si los funcionarios públicos van a hacer teletrabajo, ¿por qué puntualmente los maestros no podemos continuar con virtualidad este tiempo que queda? Es inentendible". Para el fin de cursos en Primaria quedan alrededor de dos semanas.

Teletrabajo y oficinas públicas

Ayer el gobierno dijo que se fomentará el teletrabajo, que en los funcionarios públicos será obligatorio siempre que sea posible y que, en el caso de los trabajadores privados, se recomienda esta modalidad.

Este miércoles la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) dio detalles acerca de qué pasará de ahora en más con estos funcionarios. “En virtud del anuncio realizado por el Sr. Presidente de la República, Dr. Luis Alberto Lacalle Pou, el día 1° de diciembre respecto a las nuevas medidas de prevención contra la COVID-19, y en relación a las oficinas públicas, el Gobierno exhorta a los Jerarcas a implementar el teletrabajo en sus Organismos el cual no deberá afectar la calidad del servicio a la ciudadanía ni los cometidos de la organización”, indica un documento divulgado por la ONSC. El resto de lo anunciada aparece en esta nota.



Las guías del GACH

Si a esta altura del año en tu cabeza solo hay lugar para la arena, el sol y el mar azul, estas dos guías que elaboró el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) pensando en la temporada te van a venir bien.

Por un lado, esta contiene una escala de actividades de verano ordenadas según el riesgo que presenta cada una: bajo, moderado o alto.

Por otro, diseñó esta otra guía de cara a las fiestas de fin de año y la playa con las preguntas más frecuentes, sus respuestas y las principales recomendaciones para disminuir el riesgo en estos ámbitos.

Comer y tomar al aire libre

Este miércoles la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, anunció en una conferencia de prensa una serie de medidas que buscan estimular la actividad de bares y restaurantes en calles y veredas, luego de que ayer el gobierno nacional comunicara la obligación de cerrar a medianoche en este rubro.

Los locales que tengan habilitada un área en la vereda y no usen toda la superficie de la que disponen, ahora podrán utilizar todo el espacio sin un costo extra. Por otro lado, los comercios que no cuentan con este permiso para operar al aire libre, tendrán una exoneración del 50% del cobro del permiso.

Además, Cosse dijo que la Intendencia de Montevideo aplicará el teletrabajo "donde se pueda".

Reino Unido empieza a vacunar la semana que viene

La tierra del five o’clock tea, las cabinas telefónicas más icónicas del planeta y la familia real más famosa de todas será pionera. Es que este miércoles los reguladores británicos aprobaron la vacuna contra el coronavirus que desarrolló Pfizer junto a BioNTech para su uso en el Reino Unido. De esta manera, se convirtió en el primer país del mundo en empezar la inmunización de sus habitantes, algo que tendrá su puntapié inicial la semana que viene.

El ministro de Sanidad, Matt Hancock, dijo hoy en su cuenta de Twitter que "la ayuda está de camino" y añadió que la sanidad británica (NHS, por su sigla en inglés) está preparada para "empezar a vacunar a principios de la próxima semana".

La OMS y los tapabocas con válvulas

Nuestra curva de aprendizaje como humanidad acerca de los tapabocas es una de las cosas que voy a atesorar de este 2020. No, mentira. Pero sí es cierto que cada día conocemos nuevas cosas acerca de las máscaras. Ahora la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer nuevas recomendaciones sobre el uso de barbijos y, entre otros, desaconseja los que tienen válvulas, tanto entre el personal de salud como en la población general.

¿Por qué no se recomiendan? Es que el usuario podría exhalar aire no lo suficientemente filtrado.

Me despido hasta mañana. ¡Cuidate!

