Coronavirus, lo último

Hola de nuevo. Por suerte ya es viernes, motivo por el cual mando la última newsletter de la semana.

Récord de casos hoy: 186

Hoy no empiezo con buenas noticias. Es que este viernes se realizaron 4.329 exámenes de COVID-19 y se detectaron 186 casos nuevos, lo que marca la cifra más elevada de contagios para un día en Uruguay desde la aparición de la enfermedad en el país en marzo. El domingo se habían comunicado 136 contagios, récord de infecciones diarias en el país hasta hoy.

Hay 1.122 personas cursando la enfermedad, lo que marca un nuevo récord de casos activos en el país -12 pacientes están internados en CTI-.

El resto de la información que divulgó esta noche el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) aparece en esta nota.

"No preocupa enormemente"

El presidente Luis Lacalle Pou estuvo este viernes en diferentes puntos del interior del país, para estar presente en varias asunciones de nuevas autoridades departamentales y municipales. Uno de los lugares que visitó fue San Carlos (Maldonado), donde habló acerca del aumento de casos que se registra en el país desde hace semanas.

“No preocupa enormemente el número. ¿Por qué? Por lo que le decía ayer a muchos colegas de ustedes, Uruguay está en plena actividad”, dijo el mandatario.

“Si uno ve las gráficas que manejaban algunos miembros del GACH, están dentro de lo esperable cuando abriéramos el país”, agregó.

Lacalle Pou dijo que ahora el foco está puesto en la próxima temporada estival. “¿Cuál es la preocupación que tenemos ahora? El verano. Ahí sí tenemos preocupación”, planteó.

Suspenden desfiles de Carnaval y de Llamadas

La Intendencia de Montevideo decidió, luego de consultar al Ministerio de Salud Pública (MSP), la suspensión de los desfiles inaugurales de Carnaval y Llamadas, así como los corsos barriales, por el "alto riesgo para la salud" debido a la pandemia de COVID-19, de acuerdo a lo que indicó a través de un comunicado.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, celebró la decisión de la intendencia. "Oportuna medida de la IMM en el contexto pandémico actual", escribió en su cuenta de Twitter el jerarca.

Luego de conocida la noticia, la intendenta Carolina Cosse dijo en rueda de prensa que se decidió suspender los desfiles pero que sigue en pie el concurso de Carnaval, así como también la actividad en los tablados.

Cipriani sobre la cuarentena

Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), dijo este viernes en Rocha que se utilizarán tests LAMP –esos que dan resultados en unos 45 minutos- en la frontera. "Álvaro Delgado y el presidente pidieron para poner en todos los puntos de frontera, para que todos los que ingresen se lo puedan realizar de una manera rápida", dijo el jerarca en rueda de prensa.

Pese a esto, Cipriani dijo que si una persona al llegar al país obtiene un resultado negativo, esto no significa que no deba realizar cuarentena. "La cuarentena de los siete días tienen que controlarse, pese a que de negativo", dijo, y agregó: "Pensemos en la Selección Uruguaya de Fútbol, todos entraron y después se contagiaron".

Sobre esto último podés leer esta nota, porque hoy se conoció un nuevo caso, el de Nahitan Nández.

La banquina y el lobo

Ricardo Bernardi es psiquiatra e integra el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que aconseja al gobierno en el manejo de la pandemia. "Tiene que haber alerta, nos estamos yendo para la banquina. No estamos más en el medio de la carretera. Estamos pegaditos a la banquina", dijo este viernes Bernardi entrevistado por el programa Informativo Sarandí de Radio Sarandí.

"Llevamos ocho meses con el cuento del pastor mentiroso. Acá todavía no vino la pandemia como difusión comunitaria del virus y crecimiento exponencial que hubo en otros lados. Entonces, pensamos que no viene el lobo, que es un perrito faldero que anda por ahí", ilustró el experto.



La de Pfizer y la Sputnik V

La estadounidense Pfizer y la rusa Sputnik V del Centro Gamaleya presentaron los avances de sus vacunas al gobierno uruguayo para que estudie la posibilidad de que sean compradas por el Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo que indicaron a El País fuentes de la salud.



Esto es en paralelo a la participación de Uruguay en el Fondo Covx, una iniciativa para adquirir vacunas del que ya hablé varias veces en esta newsletter.

Maradona y el coronavirus

Ayer Argentina despidió a Diego Maradona con un velatorio multitudinario que, como tantas cosas tantas veces al otro lado del Río de la Plata, se desmadró. Ya habrás visto las imágenes a esta altura del partido. Bueno, este viernes el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, advirtió sobre el "riesgo epidemiológico" de contagio del coronavirus tras las aglomeraciones de ayer, pero dijo que era algo "entendible".

"Lo que vimos ayer decididamente no fue bueno, por supuesto que le agrega un riesgo epidemiológico a la situación metropolitana, es cierto también que tiene cierta mitigación porque ha ocurrido todo en el espacio abierto, pero decididamente es la imagen que tenemos trabajar para evitar", comentó.

Por otro lado, este viernes se conoció que el gobierno argentino ya no exige cuarentena a las personas que lleguen al país desde el exterior y que ingresen por Ezeiza o en un barco de Buquebus. "El período de cuarentena obligatoria quedará establecido sólo como condición optativa para los pasos terrestres habilitados", explica un comunicado del Ministerio del Interior, de quien depende la Dirección Nacional de Migraciones.



Bolsonaro y la vacuna

Jair Bolsonaro es anti-vacunas, parece. Qué sorpresa, dijo nadie. “Les digo, no lo haré (vacunarme)", comentó en un video subido a sus redes sociales ayer el mandatario brasileño. "Es mi derecho", agregó.

"El 27 de noviembre de 1970, con el amargo sabor del final de The Beatles impregnándolo todo, George Harrison se sacudió todas las mufas, se sacó una significativa foto rodeado por cuatro enanos de jardín y le anunció al mundo que al fin no tenía que pedirle permiso a nadie para mostrar sus canciones. Había nacido All Things Must Pass", cuenta esta nota, que relata cómo una dolorosa ruptura musical engendró la salida de este disco fundamental, que hoy cumple 50 años. No tiene nada que ver con el coronavirus, pero qué divina excusa para escucharlo todo el fin de semana. ¡Hasta el lunes y cuidate!

