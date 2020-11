Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Pasó el sábado, pasó el domingo, y llegó el lunes, por lo que también vuelve a tu casilla de correo esta newsletter para que conozcas todo lo que sucedió hoy con el COVID-19 (y viene cargadita).

47 casos nuevos

Hoy se realizaron 2.994 tests y se detectaron 47 casos nuevos de coronavirus en Uruguay, según el boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) que se conoció esta noche. Ayer se había registrado la cifra más alta en un día desde la confirmación de los primeros contagios en marzo, con 73 infecciones nuevas.

Los casos de hoy son 26 de Montevideo, 12 de Cerro Largo, tres de Canelones, tres de Soriano, uno de Colonia, uno de Rivera y uno de San José.

Hay 505 personas cursando la enfermedad - diez pacientes están internados en CTI y uno en cuidados intermedios-.



Lo que pasa en Cerro Largo

Si leíste algún diario, viste el informativo o vichaste Twitter durante el fin de semana, ya sabés que las alarmas se prendieron en Cerro Largo por un brote de COVID. Este lunes la intendenta Carmen Tort dio una conferencia de prensa junto a la directora departamental de Salud, Mariela Anchén. A esa hora había 34 casos activos en el departamento (de noche se actualizó esa cifra, que trepó a 45).

La mayoría de los contagios detectados en el departamento corresponden a personas jóvenes. "Sabemos bien que, de por sí, el joven no usa el tapabocas, no mantiene la distancia social y una de las claves fue que no respetaban el tema de no compartir vasos y el mate", dijo Anchén, y agregó: "Asistieron a fiestas, compartieron vasos y el contacto tan cercano y tan estrecho y de mucha gente es lo que determina que esto crezca de manera exponencial".

Salinas y vecinos de Gregorio Aznárez

Hoy el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, estuvo en Gregorio Aznárez (Maldonado). ¿El motivo? Este lunes se inauguró un centro de contingencia para atender posibles casos de camioneros que deban aislarse y estar en cuarentena. Algunos vecinos de la zona criticaron la instalación de ese lugar. Van a "contagiar a todo el mundo", protestaron.

"Ustedes saben que el Uruguay viene lidiando con éxito estas situaciones y siempre lo ha hecho con una característica que lo ha diferenciado: el humanismo. Sin solidaridad ni humanismo, ¿qué podemos esperar de nosotros mismos? ¿Ser una especie de nuevos xenófobos porque tiene coronavirus o deja de tener coronavirus? ¿Es como con el VIH que había que estigmatizar a todo el mundo?", dijo Salinas.

"Tenemos que tener lugares para que la gente que esté en situación de extrema vulnerabilidad tenga dónde comparecer. Por supuesto una cosa es una persona con COVID-19 positivo y otra es una persona que necesita una hospitalización para cuyo caso sí se dispone de un centro específico", añadió.



El "protocolo" de la "responsabilidad"

Este lunes el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, habló acerca de los operativos que lleva adelante su cartera para evitar aglomeraciones, y que han despertado polémica (en especial tras la intervención días atrás en la Plaza Seregni en Montevideo). El jerarca dijo que "el protocolo es el de la responsabilidad".

"No hemos desalojado a la gente por la fuerza. Hay un vacío que ha sido querido por el gobierno en la base de la libertad responsable. Hacemos la exhortación. Hablamos con los vecinos. Si hay una situación de obstrucción del accionar policial, si hay un ataque a la Policía, ahí tenemos que actuar", dijo en Desayunos Informales de Canal 12.

Larrañaga agregó. “Lamentablemente hay que entender que la Policía aparte del enorme esfuerzo que viene desarrollando contra la delincuencia y los delitos, aparte del esfuerzo que hemos hecho ayudando al Ministerio de Desarrollo Social en lo que refiere a las operaciones frío polar, hemos tenido desde el 13 de marzo la tarea compleja de ayudar a la sociedad entera para que nos cuidemos”.

Por su parte, el senador del Frente Amplio Enrique Rubio –quien interpelará a Larrañaga en la Cámara Alta- dijo que la Policía “no puede disolver" reuniones en las que se aglomeren personas.



“El tema a resolver, y que si no va a tener una derivación muy importante, es qué se hace en las situaciones en las cuales hay aglomeraciones de personas. Hasta ahora hemos examinado los marcos legales y demás y el Ministerio del Interior puede exhortar y si esto no tiene una respuesta positiva tiene que pasar a Fiscalía", aseguró en el programa Doble Click de Del Sol FM.

Primer caso en las cárceles

Se detectó el primer caso de coronavirus en las cárceles uruguayas, según indicó el Ministerio del Interior en un comunicado este lunes. Un recluso fue trasladado desde la Unidad N° 16 (en Paysandú) hasta la Unidad N° 4 (Santiago Vázquez), debido a que en el módulo 12 de ese centro penitenciario hay un “espacio” para reclusos con tuberculosis, enfermedad que tiene.

La persona iba a ser internada en un centro de salud –también padece una enfermedad inmunológica-, y antes se le realizó un hisopado para descartar la presencia de COVID-19. Sin embargo, el examen arrojó un resultado positivo. Este hombre no presenta síntomas de coronavirus.

Por este caso hay 28 personas en cuarentena al momento, a la espera de poder realizarse el test.

Imputaron a ciudadano argentino en Maldonado

En Maldonado un ciudadano argentino fue formalizado por violar la cuarentena que deben cumplir todas las personas que ingresan a Uruguay, de acuerdo a lo que informó la Jefatura de Policía de ese departamento.

El hombre fue acusado por la presunta comisión de cuatro delitos de desacato y un delito de violencia privada en reiteración real, en calidad de autor.

Este caso saltó el pasado viernes, cuando la Policía fernandina se enteró que en un edificio de Maldonado había una persona que había llegado el día antes y que no estaba cumpliendo con el confinamiento obligatorio. Los efectivos pidieron al hombre respetar las medidas sanitarias, pese a lo cual fueron alertados después de que más tarde esta persona amenazó al personal del edificio para salir. Todo esto resultó en la imputación de este individuo.

Pero, como explica esta nota que se publicó el fin de semana, no se trata de un caso aislado, sino que son varios los extranjeros que –en especial en Maldonado- violan la cuarentena obligatoria que se impuso para tratar de frenar la propagación del virus.

El avance del amarillo

"Uruguay se comienza a pintar de amarillo. Tenemos que entender a las personas, permitir que continúen sus vidas, pero reduciendo el riesgo", dijo este lunes el infectólogo Julio Medina a través de su cuenta de Twitter.

Al momento, siete departamentos están en zona de riesgo amarilla, en base a los criterios creados por el Global Health Institute de la Universidad de Harvard.

Medina añadió que "no se pueden seguir haciendo las mismas cosas, de la misma manera que antes de la pandemia".

El anuncio de Pfizer

Pfizer, una de las farmacéuticas que trabajan en una vacuna contra el COVID-19, anunció este lunes que su desarrollo es “eficaz en un 90%”, de acuerdo al primer estudio intermedio de la fase tres de su ensayo clínico.

Esta eficacia frente al virus se alcanzó siete días después de la segunda dosis de la vacuna y 28 días luego de la primera, según lo que explicó la compañía en un comunicado que divulgó junto a la firma BioNTech, con la que desarrolla la vacuna.

"Hemos dado un paso importante y estamos más cerca de proveer a los ciudadanos del mundo" esta vacuna, tan "necesaria para contribuir a acabar con esta crisis sanitaria mundial", dijo el presidente de Pfizer, Albert Bourla.

Si te interesa el anuncio de hoy, esta nota explica cómo es la tecnología inédita hasta hoy en la que se basa esta vacuna.

El anuncio de Pfizer, además, hizo saltar de alegría a Wall Street.

"Les imploro, usen una máscara"

"Por favor, les imploro, usen una máscara... Háganlo por ustedes. Háganlo por su vecino. Una máscara no es un gesto político sino una buena manera de comenzar a unir al país", dijo este lunes desde Wilmington, Delaware, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, luego de realizar una sesión informativa virtual con su consejo asesor de coronavirus.

"El propósito del tapabocas no es hacerles la vida menos cómoda o quitarles algo", añadió. Biden anunció la creación de un comité asesor, del cual formarán parte científicos y expertos en salud pública, para tratar de frenar la pandemia en el país.



Me voy. Antes de eso, quería comentar algo. En Uruguay están aumentando los contagios. Una muestra muy poco representativa -lo que vi en los últimos días en el almacén de mi casa, la pesadilla de cualquier estadístico, lo sé- me permite concluir que mucha gente considera que entrar a un comercio con un tapabocas es un esfuerzo sobrehumano. No nos están pidiendo mucho: que usemos un pedazo de tela, en algunos momentos, para algunas cosas. Pensá en vos -no sabés si el que tenés al lado está enfermo- y en el resto -no sabés si estás enfermo-. Eso fue todo, terminó mi momento maestra ciruela.

