Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola. Yo tampoco lo puedo creer, pero hoy es otro día en que comienzo esta newsletter contando que todavía no sabemos quién será el próximo presidente de Estados Unidos -al menos esa es la realidad cuando envié esto, quizá la situación haya cambiado al momento en que leés estas líneas-. No sé Biden o Trump, pero yo ya me hubiera quedado sin uñas de ser uno de ellos. Pero dejo de hablar de ese tema y paso al que nos convoca cada día de lunes a viernes desde hace ya demasiado tiempo: el COVID-19.

61 casos nuevos este viernes

Hoy se realizaron 3.043 tests y se detectaron 61 casos nuevos de coronavirus en Uruguay. Se trata del segundo día consecutivo que se reportaron más de 60 casos (ayer habían sido 64).

Estos contagios informados hoy son 39 de Montevideo, nueve de Rivera, cuatro de Canelones, tres de Colonia, dos de Cerro Largo, dos de Tacuarembó, uno de San José y uno de Treinta y Tres.

Hay 456 personas cursando la enfermedad. Seis pacientes están internados en CTI y tres en cuidados intermedios. El resto de lo informado esta noche por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) aparece en esta nota.



“No es changa”

"Nos tenemos que cuidar, no es changa la cosa". El presidente Luis Lacalle Pou viajó este viernes a Tacuarembó, donde fue consultado acerca del avance de la pandemia en el país.

"El mundo está complicado y vamos a cuidar a los uruguayos", añadió el mandatario.

"La frontera es permeable, la seca y la semiseca es permeable. Entonces es muy complejo. Donde hay puentes, rutas de acceso es más fácil. Lo que estamos haciendo, que se confirmó el otro día en un balneario de la costa de Rocha, fue un brasilero que pasó sin permiso y se lo devolvió a su país. Así vamos a hacer con cada uno que no esté autorizado", comentó el presidente.

Radiografía del COVID-19 en Uruguay

Este viernes el Ministerio de Salud Pública (MSP) divulgó el más reciente informe epidemiológico, que da cuenta del avance de la pandemia en el país desde marzo.

Este reporte incluye datos hasta el 30 de octubre, cuando había en Uruguay –acumulado- 3.082 casos.

Esta nota detalla todo lo que dice ese informe, como quiénes se contagiaron más, cuáles fueron los síntomas más comunes, y qué pasó con los pacientes que requirieron hospitalización, entre otros.

Volver al verde

Ya hablé varias veces del criterio que estableció la Universidad de Harvard para clasificar a los países de acuerdo a una escala cromática. Uruguay estuvo meses categorizado como verde, pero, tras el aumento de contagios en las últimas semanas, pasó al amarillo.

Pero, ¿qué debería hacer el país para volver al verde? Esta nota detalla qué debería suceder para volver a esa envidiable -y más tranquilizadora- posición.

Controles en las playas

El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, dijo este viernes que se fiscalizará en las playas durante la temporada de verano para asegurar que se cumplan las disposiciones sanitarias recomendadas para evitar los contagios de COVID-19.

"Va a haber fiscalizaciones y llamados a la responsabilidad, como se ha hecho y es típico en Uruguay", dijo el jerarca en rueda de prensa, luego de reunirse con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en la Torre Ejecutiva.

Argentina se prepara para vacunar a 10 millones

El presidente argentino, Alberto Fernández, anunció este viernes que a partir de fines de diciembre se comenzará a vacunar a parte de la población -10 millones de personas- con la vacuna rusa.

"Vamos a preparar un gran comando para el proceso de vacunación en las 24 provincias de la Argentina con el propósito de organizar de mejor modo la logística. Estamos en condiciones de salir adelante", dijo el mandatario, quien comentó que hoy conversó con su par ruso, Vladimir Putin.

Europa: récords y mutación

Ayer enumeré una serie de países europeos que habían registrado récords de casos diarios nuevos de COVID-19. Bueno, este viernes algunos alcanzaron cifras incluso por encima de esas. Es el caso de Francia, que hoy comunicó 60.486 contagios en un solo día, el número más alto desde que se empezaron a llevar estadísticas de la enfermedad.

Además, también hay preocupación por una mutación del SARS-CoV-2 que fue detectada en 214 personas que trabajan en granjas de visones en Dinamarca. Si querés leer más acerca de esto, te sugiero esta nota, en la cual una experta danesa explica que se detectó que el virus se ha transmitido del humano a visones criados en granjas y que en estos animales se han detectado hasta cinco mutaciones distintas del patógeno. Sí, ya sé, lo que nos faltaba.

Hasta el lunes. Que tengas un muy buen fin de semana y cuidate.

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.