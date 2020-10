Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Llega a esta hora a tu casilla esta newsletter, que te permite conocer -espero que más o menos bien- qué es lo que está pasando con el COVID-19.

44 casos nuevos, una muerte y récord de enfermos

Hoy se realizaron 3.512 análisis y se detectaron 44 casos nuevos de la enfermedad, según el más reciente informe del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Este miércoles, además, se registró una nueva muerte por la enfermedad en el país -la número 53-. Se trata de un paciente de 65 años de Rivera.

Los contagios reportados hoy son 27 de Montevideo, ocho de Rivera, cinco de Canelones, uno de Artigas, uno de Colonia, uno de Florida y uno de San José. "De esos 44, 24 son contactos con casos confirmados, uno es importado y 14 están en investigación", indicó el Sinae.

Hay al momento 438 personas cursando la enfermedad, lo que marca un nuevo récord de casos activos en el país.

Las medidas para Rivera

Hace días que la situación en Rivera prendió las alarmas. Este miércoles el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, encabezó una conferencia de prensa en ese departamento, en la que anunció una batería de medidas para tratar de frenar los contagios. Estas medidas -que regirán por 30 días- prevén multas, en algunos casos, que pueden ascender hasta $ 1,2 millones en caso de incumplimiento.

"Hemos publicado una ordenanza donde detallamos claramente y en forma ordenada todas las medidas que tenemos que tomar, que será por un plazo de 30 días, para ver cómo evoluciona, si hay que extenderlo se verá", dijo.

Cada una de las medidas anunciadas hoy por Salinas aparecen en esta nota.

Hay un "cuarto brote que nos asusta"

La situación en el departamento fronterizo generó que la intendenta Alma Galup señalara hoy que hay un "cuarto brote que nos asusta porque es diferente a los demás".

Galup se refirió además a uno de los grandes problemas que enfrenta: la llegada de brasileños. Respecto al comercio, dijo que no pueden hacer "absolutamente nada" para detener el arribo de ómnibus desde el país vecino para realizar compras en la capital departamental. "Los ómnibus son de Brasil, estacionan en Brasil, la gente desciende y entra por las calles de Livramento y a nuestra ciudad que es binacional", dijo. Agregó que "no pueden actuar" a no ser que haya "una comunicación especial debido a esta pandemia que tendría que ser organizada, visualizada a través de Cancillería".

Todo lo que dijo la jefa comunal este miércoles lo encontrás acá.

"Rivera está totalmente fuera de control"

Quien también se refirió hoy a lo que pasa en Rivera fue el director del Instituto Pasteur, Carlos Batthyány, quien dijo que en base a los parámetros de análisis epidemiológicos de la Universidad de Harvard "Uruguay por primera vez sale de la zona verde −hace dos días− y entra en la zona amarilla por la incidencia acumulada en una semana de casos positivos".

"El otro dato preocupante es que Rivera está totalmente fuera de control, si lo tiramos en los números europeos cada 100.000 habitantes y por la población que tiene Rivera, con los 123 casos actualmente, está casi entrando en la zona roja de la infografía de la Unión Europea", dijo Batthyány y agregó que el límite para entrar en ese rango son los 150 casos activos. "Rivera tiene una incidencia acumulada de 120 y algo de casos, mientras que Montevideo está en 12", comentó entrevistado por el programa En Perspectiva de Radiomundo.

No a los vestuarios

La Secretaría Nacional del Deporte dio marcha atrás y resolvió -la misma semana en que había tomado esta medida- dejar sin efecto la habilitación para la utilización de vestuarios en gimnasios, academias y clubes sociales deportivos.

El motivo, de acuerdo a lo que indicó en un comunicado, es el "incremento de los casos positivos de coronavirus registrados en los últimos días" en Uruguay.



La Secretaría detalló que dicha medida se tomó en conjunto con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y que se extenderá "hasta nuevo aviso".

Cruce por turismo

El lunes de esta semana la exministra de Turismo Liliam Kechichian dijo al programa Doble Click (Del Sol) que "un gran acuerdo nacional por el turismo hubiera sido una herramienta fantástica". Dijo además que existe "pasividad e inacción" en la cartera frente a la llegada de la zafra de verano.

Remo Monzeglio, subsecretario de Turismo, respondió este miércoles a Kechichian y lanzó: "Que se quede tranquila Kechichian que sí hay un plan y el plan es gastar lo que teníamos pensado en la campaña general focalizado ahora en el turismo interno".

Murió voluntario de la vacuna de Oxford

Brasil informó hoy la muerte de un voluntario que participaba en los ensayos de la vacuna contra el COVID-19 de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. No se especificó de qué forma fue el fallecimiento ni tampoco si la persona estaba recibiendo la dosis de la vacuna o un placebo.

En Brasil también se experimentan las vacunas que desarrollan los laboratorios Johnson & Johnson y el consorcio formado por BioNTech (Alemania) y Wyeth/Pfizer (Estados Unidos), así como la fabricada por la compañía china Sinovac.

Bolsonaro y los cobayos

Sigo en Brasil, porque el presidente Jair Bolsonaro ordenó hoy cancelar el acuerdo anunciado ayer por su ministro de Salud para comprar millones de dosis de una vacuna contra el COVID-19 desarrollada en China.

En una publicación en Facebook, el mandatario dijo que "el pueblo brasileño no será cobayo de nadie".

"Cualquier vacuna, antes de estar disponible para la población, deberá ser comprobada científicamente por el Ministerio de Salud y certificada por Anvisa (Agencia de Vigilancia Sanitaria)", planteó.

Eso fue todo por hoy. Adiós y cuidate, ahora más que nunca.

