Coronavirus, lo último

Hola. Qué cliché festejar que ya es viernes, pero qué suerte también. Antes de que empiece el sábado, entonces, hace una aparición estelar en tu casilla de mail esta newsletter, la última de la semana, para que tengas en un solo lugar bien resumido qué pasó hoy con el coronavirus.

25 casos nuevos en cinco departamentos

Con 2.995 tests realizados, este viernes se detectaron 25 contagios nuevos de COVID-19 en Uruguay. De esos casos, 14 son de Montevideo, cinco de Colonia, tres de Cerro Largo, dos de Rivera y uno de Canelones.

El informe más reciente del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) indicó que hay 285 personas cursando la enfermedad, dos internadas en cuidados intensivos.

Los departamentos con casos activos al día de hoy son 14: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José y Soriano.



La advertencia de Asqueta

“Estamos en un momento que llamamos de probable inflexión, que no queremos que ocurra”, dijo este viernes el director general de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), Miguel Asqueta, en referencia al incremento de nuevos contagios registrado en Uruguay en los últimos días.

El jerarca advirtió que “si las cosas no se hacen como se debe, más allá de que existan los protocolos, puede la situación cambiar”.

“También hay conductas individuales altamente inconvenientes. Cuando alguien rompe la cuarentena, para él no es el problema, es para la sociedad en su conjunto”, dijo. El resto de lo que comentó Asqueta hoy aparece en esta nota.



Del Hospital Español a prisión

Parece que estos últimos días solo hablo de personas penadas por romper el confinamiento, pero es que la gente está para esa. Este viernes se conoció que un hombre de 25 años que estaba internado en el Hospital Español con COVID-19 fue imputado por desacato y deberá cumplir 90 días de prisión preventiva.

El joven debía estar hospitalizado hasta que un test de coronavirus arrojara un resultado negativo, pero desde el primer día no respetaba las medidas para prevenir los contagios. "Salía, pedía cigarrillos, dejaba la puerta de su habitación abierta y deambulaba por los pasillos", explicó el fiscal del caso, Rodrigo Morosoli.

La decisión del fiscal -que llegó después de que el hombre fuera intimado a cambiar su conducta- se produjo luego que el paciente intentara dejar el centro de salud, pese a estar todavía enfermo y no tener el alta médica. Los detalles de este caso los encontrás en esta nota.

Récord de casos (de nuevo)

Ayer comenté que se había alcanzado un récord de nuevos contagios en 24 horas. Bueno, tengo malas noticias: este viernes se superó esa cifra y se llegó a otro número de nuevos casos diarios hasta ahora inédito.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo hoy que se sumaron 350.766 infecciones en 24 horas.



Estado de alarma en Madrid

Este viernes el gobierno español declaró el estado de alarma en Madrid, la capital del país, para tratar de contener la propagación del COVID-19.

La administración liderada por Pedro Sánchez tomó esta decisión tras días de puja con el gobierno regional de Madrid en relación a qué medidas impulsar para frenar el avance de la pandemia. Esta tensión fue notoria en la reacción del alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular (que gobierna en la capital), José Luis Martínez-Almeida, quien señaló que "ha triunfado la imposición" y "la falta de diálogo".

Este viernes de 2020 que encuentra al mundo en medio de una pandemia que sacudió las vidas de todos también marca los 80 años del nacimiento de John Lennon, el niño de Liverpool que formó la banda más influyente del siglo XX, dijo ser más grande que Jesús, siguió escribiendo canciones hermosas ya sin los otros tres fabulosos y murió, en Nueva York y a los 40, cuando un hombre que sigue preso le disparó cuatro veces. Hay un montón de especiales a raíz de este aniversario redondo, pero uno que está muy bueno es que el armó la BBC junto a Sean Lennon, el hijo menor del músico. Aparecen su hermano Julian, Elton John y Paul McCartney, casi nada.

¿Tenés una canción favorita de Lennon? Yo cambio cada tanto, pero hoy creo que me quedo con Oh My Love.

Que tengas un excelente fin de semana. Lavate las manos, no te olvides del tapabocas y todo eso. ¡Adiós!

