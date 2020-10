Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Otro lunes en que llega a tu bandeja de mail esta newsletter para que sepas lo último que pasó con el COVID-19, tanto acá en Uruguay como en el extranjero.

10 casos nuevos en Montevideo y Rivera

Este lunes se realizaron 1.970 tests y se detectaron diez casos nuevos de coronavirus en Uruguay (seis son de Montevideo y cuatro de Rivera).

El último boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) indicó también que al momento son 245 las personas cursando la enfermedad, tres internadas en cuidados intensivos y dos en cuidados intermedios.

Lo que pasa en Rivera

Rivera es el segundo departamento, detrás de Montevideo, con más casos activos de coronavirus. Este lunes el director departamental de Salud, Carlos Sarries, dijo en conferencia de prensa que se habían detectado 25 casos de la enfermedad vinculados a un culto religioso.

Por este motivo, la intendencia y el Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) convocaron el miércoles a "todos los responsables de los cultos religiosos para de una forma u otra sumarlos, concientizarlos, que tomen una actitud responsable y trabajen junto con nosotros", agregó.



Los brotes de Colonia

Al momento hay cuatro brotes activos de COVID-19 en el departamento de Colonia: uno en Santa Regina, otro en el Hospital de Rosario y dos en Carmelo, uno de ellos intrafamiliar. La directora de Salud del departamento, Alejandra Torres, dijo que se trabaja para controlar estos focos y subrayó la importancia de que las personas respeten las medidas para evitar contagios.

"Estar en cuarentena no significa que estemos de vacaciones", dijo.

"Hemos visto que mucha gente que hemos puesto en cuarentena sigue saliendo, van a fiestas, a cumpleaños y así es como se contagian", agregó la jerarca en entrevista con el medio local El Eco. "Si el médico dice 'estás en cuarentena, tenés que quedarte en tu domicilio, no podés', entonces no pueden salir", resaltó.



Usar la licencia de 2019 en 2021

Mañana el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) presentará un proyecto de ley que brinda la posibilidad de trasladar la licencia generada el año pasado para el 2021 en aquellos sectores "económicamente más afectados", de acuerdo a lo que indica un comunicado de esa cartera divulgado este lunes que no ahonda en detalles.

"La situación empresarial ha planteado problemas para muchas empresas" en relación a las licencias, dijo Pablo Mieres, ministro de Trabajo, a El País.

Por otro lado, este proyecto de ley regula la licencia en el régimen de seguro de desempleo parcial, creado por el gobierno a raíz de la irrupción de la pandemia de COVID-19. Los detalles en ambos casos se divulgarán mañana.



Piden más presencialidad

Un grupo de padres y otros familiares de alumnos de escuelas públicas de Montevideo decidió realizar una movilización el próximo 14 de octubre en la Plaza Varela en reclamo de más horas de clases presenciales.

Piden que haya "presencialidad plena y obligatoriedad" de la asistencia.



"¿Tenés un hijo/a sobrino/a, vecino/a en la escuela pública y te preocupa que no vaya todos los días y que el tiempo pedagógico esté reducido a dos días por semana?", señalaron en el texto de la convocatoria. "Entonces te esperamos en la Plaza Varela", agregaron.

Robert Silva, presidente del Codicen, fue consultado acerca de esta solicitud y dijo: "Esta decisión la tiene que tomar el Ministerio de Salud Pública en el marco del Grupo Asesor Científico que también trabaja en toda esta temática, porque es un tema de expertise y de saberes que tienen ellos y no la administración de educación". El resto de lo que dijo lo encontrás en esta nota.



Trump y el coronavirus

El jueves mandé la última edición de esta newsletter. Horas después se conoció que el presidente Donald Trump –así como su esposa, Melania, y un montón de personal de la Casa Blanca- había contraído COVID-19. Este lunes el mandatario estadounidense fue dado de alta.

Antes, todavía en el hospital, Trump anunció que sería dado de alta en la tarde de este lunes como mejor le gusta comunicar las cosas: por Twitter. "No le tengan miedo al COVID. No dejen que domine su vida", escribió en su perfil en esa red social. "Me siento mejor que hace 20 años", añadió.

Sobre las 19:45 de Uruguay el presidente dejó ese centro de salud.

El SARS-Cov-2 y el aire

Si el virus se transmite o no por el aire es una polémica que nos acompaña desde hace meses. Hoy, en una carta publicada en la revista especializada Science, un grupo de científicos dice que "hay una evidencia abrumadora" a favor de que la inhalación del SARS-Cov-2 "representa una vía principal" de transmisión de la enfermedad.

París cierra sus bares

Mañana los bares de París cerrarán. Además, las universidades recortarán a la mitad la cantidad de asistentes a las clases y se instalarán otras restricciones en los restaurantes, de acuerdo a lo que anunciaron las autoridades francesas.

París y tres departamentos de sus alrededores fueron declarados en estado de alerta máxima por la propagación del coronavirus, producto del elevado nivel de incidencia de la pandemia y la presión en los hospitales.



"Estamos en una nueva etapa. Tenemos que estar a la altura del desafío", dijo el prefecto de policía de París, Didier Lallement, en una conferencia de prensa en la que se anunciaron las nuevas medidas, que estarán vigentes por al menos dos semanas.

Antes de irme, algo que no tiene NADA que ver con el coronavirus. Hace unos días se viralizó un video de TikTok en el que se ve a un hombre andando en skate, tomando jugo y cantando parte de la canción Dreams, de Fleetwood Mac. El registro, de unos pocos segundos, fue imitado por varios usuarios de esa red social y llegó incluso a uno de los miembros de la banda, que también hizo su versión.

Este challenge, además, hizo que Dreams -que vio la luz en 1977- vuelva a entrar en los charts musicales del Reino Unido, como explica esta nota.

¡Hasta mañana, cuidate!

