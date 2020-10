Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola. Ya estamos en octubre. Sí, el décimo mes de este extrañísimo y caótico 2020 ya está entre nosotros. Preparate porque en breve los supermercados sacan la decoración navideña (que cada año aparece más temprano). Pero nada de eso es lo que nos convoca y sí el COVID-19, así que arranco a contar qué pasó este jueves con la pandemia.

15 casos nuevos en Montevideo, Colonia, Rivera y Soriano

Hoy se realizaron 2.661 análisis y se detectaron 15 casos nuevos de COVID-19 en Uruguay en los departamentos de Montevideo, Colonia, Rivera y Soriano, según el último reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Al momento, son 204 las personas cursando la enfermedad (tres internadas en cuidados intensivos y dos en cuidados intermedios).



El velorio en Soriano

En Soriano las autoridades sanitarias trabajan en el rastreo de todas las personas que concurrieron a un velorio en la ciudad de Mercedes el pasado 22 de setiembre, luego de que uno de los asistentes haya dado positivo al test de COVID-19.

La Dirección Departamental de Salud pidió a través de un comunicado divulgado este jueves que todo aquel que haya ido al velorio de la persona de iniciales N.S. y al entierro (que tuvo lugar el 23) se comunique con las autoridades.

Rafael Saráchaga, director de Salud de Soriano, dijo en rueda de prensa que “se tuvo conocimiento de una persona de sexo masculino de unos 40 y pico de años, con un síntoma de dolor de garganta, con un nexo epidemiológico en la ciudad de Montevideo, donde se le realizó un hisopado”.



Esa persona, como es de Mercedes, viajó a esa ciudad para realizar allí la cuarentena luego de ser hisopada, y ayer recibió el resultado positivo del test que se había hecho.



Piden la vuelta de casamientos y fiestas de 15

Hace ya varias semanas hablé del protocolo que el gobierno había aprobado para la vuelta de las fiestas en salones -con las restricciones del caso-. Bueno, ahora la gremial que reúne a estos empresarios (la Asociación de Salones de Fiesta de Uruguay) emitió un comunicado en el que expresó su intención de realizar casamientos y fiestas de 15 “en breve”.

Hasta el momento este tipo de celebraciones no están habilitadas (no hay pista de baile en estos eventos por ahora y la cantidad de invitados no puede superar las 60 personas, entre otras limitaciones).

La gremial asegura que no se ha registrado ningún contagio desde el retorno de las fiestas en los salones. “Esto sin dudas es visto por el gobierno con buenos ojos y ayudará a que el próximo lunes 5 de octubre (fecha que puso el gobierno para volver a hablar) podamos tener novedades positivas respecto a la aprobación del protocolo de bodas y 15 años y poder ampliar el horario de eventos infantiles”, agrega.



Imputan a dueño de bar

En Maldonado el dueño de un bar violó las medidas sanitarias dispuestas para contener la propagación de contagios. Tras varias intimaciones, el hombre fue imputado por reiterados delitos de desacato.



Como medida cautelar se le dispuso que fije domicilio y se presente una vez por semana en la comisaría.



Entre otros, el protocolo de la Intendencia de Maldonado para locales gastronómicos indica que "deberá haber una disminución del número de cubiertos para evitar aglomeración de público y las mesas tendrán que estar a dos metros de distancia cada una; cada mesa podrá tener hasta cuatro comensales, y no se permitirá el acoplamiento de mesas ni más personas de las habilitadas".



Patrimonio de tapabocas

Este fin de semana se realizará una nueva edición del Día del Patrimonio. Esta vez –como todo este año- estará marcado por la pandemia y los protocolos que ella obliga a poner en marcha para evitar los contagios.

En esta nota encontrás algunas de las actividades disponibles entre sábado y domingo.



Shoppings abiertos más horas

Hace unos días lo comenté, pero hoy entró en vigencia: desde este jueves los shoppings ampliaron su horario de atención al público.

De ahora en más, estos centros comerciales –que habían cerrado en marzo y reabierto en junio debido a la irrupción del coronavirus- funcionarán de 12:00 a 21:00 horas de lunes a viernes, y de 11 a 21 horas sábados, domingos y feriados.

El desplome de la economía británica

A medida que se van conociendo los datos de cómo fue el desempeño de las economías de los distintos países durante el segundo trimestre de este año –el más golpeado por el coronavirus- se ve que muchos tuvieron entre abril y junio el peor registro de la historia.

Es el caso del Reino Unido, que en ese periodo padeció una caída de 19,8% en su Producto Interno Bruto (PIB). Se trata del mayor desplome desde que comenzaron los registros por trimestre de la agencia que lleva las estadísticas en 1955. Además, otros números hacen prever que el Reino Unido cerrará el año con la mayor contracción económica desde la década del 20 del siglo XX.

Me despido, hoy hasta el lunes (mañana no habrá edición de esta newsletter). ¡Cuidate!

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.