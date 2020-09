Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola. Hoy voy a hablar de cuarentenas rotas, dólares y vacunas, así que empecemos nomás.

13 casos nuevos en Montevideo, Rivera, Lavalleja y San José

Hoy se procesaron 3.009 análisis y se detectaron 13 casos nuevos de COVID-19 en Uruguay en los departamentos de Montevideo, Rivera, Lavalleja y San José, de acuerdo al último reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Al momento hay 233 personas cursando la enfermedad, dos internadas en cuidados intensivos.



Una cuarentena rota en Colonia

Este jueves el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, recorrió junto a otros jerarcas algunos departamentos del interior. En conferencia de prensa, el secretario de Estado se detuvo a hablar de la situación en Colonia, donde hay un brote de la enfermedad.

Salinas dijo que esto comenzó cuando una mujer que había viajado a Buenos Aires no respetó la cuarentena obligatoria que debe atravesar cada persona que llega a Uruguay desde el exterior. "El caso de la señora que vino de Buenos Aires, que vino de un foco infeccioso tremendo, no guardó cuarentena. De pronto no fue la actitud más responsable, pero sí fue responsable en consultar, y ahí hubo un fallo sucesivo en distintas puertas de urgencia donde consultó por sintomatología sugestiva de COVID, con el antecedente de un viaje, y no se le realizó el PCR”, dijo Salinas.

El resto de lo que comentó el ministro este jueves aparece en esta nota.

La encuesta del BCU

Hoy se conoció una nueva edición de la encuesta que divulga el Banco Central (BCU) y para la cual consulta a economistas, bancos y AFAP para conocer cuáles son sus proyecciones sobre un montón de temas, desde inflación hasta dólar, pasando por el mercado de trabajo.

En un contexto de emergencia sanitaria, los consultados esperan que la economía uruguaya se contraiga 4% este año frente a 2019.

¿Y qué pasará con el dólar? Quienes respondieron al sondeo del BCU esperan que esa moneda -que nos quita el sueño a los uruguayos- cierre el año en $ 43,8. El resto de las proyecciones las encontrás en esta nota.

La vacuna “pasiva” alemana

Investigadores de un hospital de Berlín y del Centro Alemán contra Enfermedades Neurodegenerativas (DZNE) comunicaron hoy que empezaron a trabajar en una vacuna “pasiva” contra el SARS-CoV-2 después de hallar nuevos anticuerpos contra el virus.

¿Cómo se identificó a estos anticuerpos? Se analizó más de 600 de pacientes recuperados de COVID-19 y se eligió a los más adecuados.

"Los llamados anticuerpos neutralizantes identificados se unen al virus, como muestran los análisis estructurales, y así evitan que penetre en las células y se multiplique", explicaron los responsables de esta investigación en un comunicado.

Me voy. Comparto antes esta belleza de canción que ayer Cat Stevens cantó en la TV de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Hasta mañana, ¡cuidate!

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.