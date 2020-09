Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. En el primer día de primavera en este hemisferio llego -sí, de nuevo- a tu bandeja de entrada para contar lo que sucedió en las últimas 24 horas con el COVID-19.

Siete casos nuevos y dos pacientes en CTI

Hoy se realizaron 1.881 análisis y se detectaron siete casos nuevos (cinco son de Montevideo, uno de Canelones y uno de Colonia). El boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) no incluyó ningún caso detectado de COVID-19 en Rivera hoy, departamento que ayer había concentrado nueve de los diez casos nuevos.

Hay 243 personas cursando la enfermedad, dos internadas en cuidados intensivos tras varios días en que no hubo ningún paciente en CTI por esta enfermedad.



Lo que pasa en Rivera

Ayer comenté que varios jerarcas del gobierno habían viajado a Rivera alertados por el incremento de casos de COVID-19 en ese departamento. Durante el fin de semana la intendenta de ese departamento, Alma Galup, había mostrado preocupación por la llegada de brasileños a la ciudad de Rivera, en especial, y sobre todo durante sábados y domingos.

Pero, como detalla esta nota, la llegada de visitantes desde el país vecino no es el único elemento que enciende las alarmas. Es que las autoridades también se percataron de que en el departamento hay diferentes focos de la enfermedad vinculados a bailes en locales, a reuniones familiares y también a la realización de fiestas clandestinas.

Ayer se detectaron ocho focos de la enfermedad en la capital departamental, uno en una confitería, otro en una escuela y otro en una iglesia.

Lacalle en la ONU y el abordaje de la pandemia

Este martes el presidente Luis Lacalle Pou dio un discurso en el marco de la 75° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Gracias a la pandemia, el mandatario no viajó a Nueva York para esto sino que se transmitió un mensaje pregrabado desde su despacho en la Torre Ejecutiva.

Entre otros, Lacalle Pou dijo que el abordaje del país ante el COVID-19 ha sido "multidisciplinario, social, económico y epidemiológico, monitoreado por un Grupo Asesor Científico Honorario que nos genera mucho orgullo, y basado en el uso de la libertad de forma responsable por parte de nuestros ciudadanos. Con solidaridad y generosidad".



Requisitos para votantes que lleguen desde el exterior

Hoy el Ministerio de Salud Pública (MSP) dio a conocer qué requisitos deberán cumplir las personas que lleguen desde el exterior para votar en las elecciones del próximo domingo.

Entre otros, no se deberá "presentar sintomatología asociada al COVID-19, ni haber tenido contacto estrecho con personas positivas o casos sospechosos para COVID-19". En el control de temperatura, en tanto, no se podrán exceder los 37,3°C.​

Además, la persona que llegue al país deberá tener un "resultado negativo del test de detección del virus SARS-CoV-2 realizado no más de 72 horas antes del inicio del viaje". El resto de lo comunicado este martes aparece en esta nota.

Lo que dijo Powell

“Es probable que se produzca una recuperación completa sólo cuando la gente confíe en que es seguro volver a participar en una amplia gama de actividades" con el coronavirus bajo control. Las palabras son de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ante el Congreso este martes.

Las autoridades de la Fed "se mantienen comprometidas a utilizar nuestras herramientas para hacer lo que podamos, durante el tiempo que sea necesario, para garantizar que la recuperación sea lo más fuerte posible y limitar el daño duradero a la economía", añadió Powell.

El positivo de José María Giménez

José María Giménez, jugador del Atlético de Madrid y de la selección uruguaya, está en aislamiento tras haber dado positivo al test de COVID-19.

"En el día de ayer me hicieron el test y di positivo de COVID-19. Estoy bien, me encuentro bien de salud, simplemente tengo el síntoma del sabor y del olfato, pero estoy perfectamente", dijo en un video que publicó en su perfil de Instagram.



Antes de irme quería hablar de la lista de mejores 500 discos de la historia -¡qué difícil!- que este martes dio a conocer la revista Rolling Stone. Hay varios cambios respecto a versiones anteriores de este mismo ranking. Si bien me parece que estos listados a veces son un poco injustos, también divierten y son una buena oportunidad para, capaz, descubrir música a la que hasta ahora no le habías prestado demasiada atención. ¿Quién encabeza esta vez? What's Going On? de Marvin Gaye. El resto de los seleccionados aparecen acá.

¡Cuidate! Vuelvo mañana.

