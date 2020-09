Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola de nuevo. Espero que hayas tenido un buen arranque de semana. Esta newsletter llega a esta hora a tu casilla para que conozcas qué pasó hoy con el COVID-19.

Diez casos nuevos, nueve de ellos en Rivera

Este lunes se detectaron diez casos nuevos de la enfermedad, de acuerdo al último boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). De ese total, nueve se registraron en Rivera y uno en Montevideo.

Hoy se procesaron 3.457 tests y la cantidad de personas enfermas en todo el país asciende a 247. El resto de la información está en esta nota.

Lo que pasa en Rivera

En los últimos días aumentó la cantidad de casos activos en el departamento de Rivera, que es el segundo detrás de Montevideo si se mira el total de enfermos de coronavirus.

Esto motivó que este lunes el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Defensa, Javier García y el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani viajaran a ese departamento fronterizo.

Alma Galup, la intendenta de Rivera, dijo hoy sobre las personas que llegan al departamento desde Brasil que "la gente comenzó a venir porque el gobierno de ellos no les exige el certificado COVID-19 y nosotros no podemos exigírselos. Es una situación de muy difícil solución". "Estamos muchas veces desbordados porque no tenemos la cantidad de funcionarios para controlar; porque estamos en todas partes, como Dios", agregó en Primera mañana de Radio El Espectador.

Esta noche, en conferencia de prensa tras una reunión con el Comité de Emergencia Departamental local, Delgado dijo: "Acá hay una pandemia que está controlada y en Rivera tenemos una cantidad de focos por encima de lo normal y casos por encima de lo normal, que nos preocupa y que debería, seguramente, preocuparle a los habitante de Rivera. Porque la conducta de cada uno condiciona la salud de todos".

Lacalle ante la ONU y la triple crisis global

"La comunidad internacional enfrenta uno de los episodios más angustiantes de la época, una triple crisis global que es sanitaria, económica y política", dijo el presidente Luis Lacalle Pou este lunes durante su primera intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Además, el mandatario pidió que exista "mayor asistencia" para las poblaciones que están siendo "más vulnerables" por la crisis que atraviesa el mundo a raíz de la pandemia de COVID-19.

Lacalle Pou dijo que el escenario pospandemia estará "lleno de incertidumbres y de crecientes amenazas", por lo resulta necesario fortalecer "la confianza y el rol" de Naciones Unidas para afianzar "los mecanismos multilaterales y la cooperación".



Evitar el "fracaso" en verano

El presidente Lacalle Pou fue entrevistado este lunes por videoconferencia por el director del diario español ABC, Julián Quirós, instancia de la que también formó parte el expresidente español Felipe González.

El mandatario habló de cómo el país ha enfrentado al COVID-19 -"si el Uruguay tiene hoy las estadísticas de la pandemia que lo ponen mejor que otros países del mundo no es por el gobierno", dijo, que "solo confió en sus ciudadanos" - y también adelantó cómo analiza la próxima temporada de verano.

"Hoy no estamos con las condiciones de asegurar que vamos a tener las fronteras abiertas con Argentina y con Brasil", dijo, y agregó que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) trabaja en lo que se denominó el "Plan Verano" para evaluar "algún tipo de ingreso de turistas para que la temporada no sea un fracaso". El resto de lo que dijo el mandatario lo encontrás en esta nota.

Lo que detectaron los inspectores montevideanos

Desde el 13 de marzo y hasta al pasado 19 de setiembre los inspectores de la Intendencia de Montevideo constataron la realización de fiestas clandestinas, establecimientos donde se desarrollaban bailes -prohibidos en el marco de la emergencia sanitaria- y hubo seis locales que "violaron en forma reincidente la clausura".

Este lunes el gobierno de la capital detalló las acciones de este tipo que ha realizado en los últimos seis meses, y esa información aparece en esta nota.

¡Cuidate y hasta mañana!

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.