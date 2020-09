Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola de nuevo. Aparece esta newsletter en tu bandeja de entrada a esta hora porque sí, el mundo sigue padeciendo esta pandemia y, por ahora, yo sigo contando de lunes a viernes qué pasa con ella. ¡Así que empecemos!

29 casos nuevos en Montevideo, Rivera y Maldonado

Hoy se realizaron 2.046 exámenes y se detectaron 29 casos nuevos de COVID-19 en Uruguay. ¿En qué departamentos se registraron estos contagios? 17 son de Montevideo, 11 de Rivera y uno de Maldonado, de acuerdo al último boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

De esta manera, son 252 las personas que atraviesan la enfermedad en el país.

La conferencia de Salinas, Delgado y Ferrés

Álvaro Delgado (secretario de la Presidencia), Rodrigo Ferrés (prosecretario de la Presidencia) y Daniel Salinas (ministro de Salud Pública) brindaron en la noche de este miércoles una conferencia de prensa en la que el gobierno pasó un mensaje fuerte acerca del peligro de realizar fiestas no autorizadas.

"El gobierno nacional está muy preocupado por algunos hechos vinculados a fiestas, que no están autorizadas, de una gran cantidad de personas en los últimos días. Esto pone el riesgo la salud de la población", dijo Delgado.

"Pedimos que no se hagan fiestas. ¿Es mucho pedir?", se preguntó a su turno Salinas.

El resto de lo que comentaron los jerarcas esta noche lo encontrás en esta nota.

Fiestas, multas y denuncias penales

Ayer en Rocha el presidente Luis Lacalle Pou había adelantado que el gobierno, preocupado por la realización de fiestas cuando el país atraviesa una emergencia sanitaria, emitiría un comunicado para recordar qué se puede hacer y qué no. Bueno, este miércoles el Ministerio de Salud Pública (MSP) dio a conocer este comunicado en el que recuerda que no están permitidas las aglomeraciones.

En esta línea, la cartera subrayó que solamente están autorizadas las fiestas que se hagan en “establecimientos habilitados” y a las que concurran no más de 60 personas (días atrás comenté que se había dado el ok al protocolo que permite este tipo de reuniones, que no pueden durar más de dos horas y media).

El MSP advirtió además que si se constata una fiesta que no cumpla con lo que mencioné más arriba, los responsables podrán enfrentar multas –que van hasta $1.238.070-, clausuras y denuncias penales.

Salinas y la comparsa

Hoy el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, visitó la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados en el marco de la discusión del proyecto de ley de Presupuesto quinquenal.

Tras esa instancia, en conferencia de prensa, el jerarca se refirió a las palabras de ayer del presidente Lacalle Pou acerca de las fiestas y dijo: "Él se enoja por las fiestas de casamiento. No porque se casen, porque quedó: ‘No se vayan a casar’. No se casen con 150 personas, 100, 200 personas. No hagan fiesta, sería el mensaje”.

Además, contó que su esposa lo frenó cuando, días atrás, quiso bajar del auto al ver el ensayo de una cuerda de tambores. "Casi me bajo a rezongar... no voy a decir qué, pero... era una cuerda de tambores, pero ninguno estaba con tapabocas, che”. "Así como en el desfile se mantienen las distancias y marchan preciosos para sacar los conjuntos, cuando vienen las juntadas para ensayar también tienen que usar mascarilla y guardar la distancia”, añadió.

Las elecciones en pandemia

El 27 de setiembre vamos a votar, pero en medio de una pandemia, lo que obligó a introducir algunos cambios (el más grande de todos fue que las elecciones se aplazaron y no se realizaron en mayo, como debería haber sucedido). Con el COVID-19 como telón de fondo omnipresente, esta ida a las urnas es más peligrosa para los grupos de riesgo, como personas con enfermedades preexistentes y los adultos mayores. Por este motivo, la Corte Electoral evalúa una alternativa para las personas que no puedan ir a votar ese último fin de semana de setiembre, sin que esto genere una multa o la obligación de justificar el no voto de manera presencial.

El ministro de la Corte Electoral José Garchitorena dijo a El País que "seguramente la persona deberá escanear el certificado médico o el pasaporte si no estaba en el país o lo que acredite de fuerza mayor para no votar".

Esto evitaría las aglomeraciones a la hora de justificar el no voto. "Estamos en eso, es una posibilidad. Todavía no está aprobado. Todavía no sabemos cómo va a ser la herramienta", aclaró Garchitorena.



La vuelta a las tribunas

Ayer leí esta nota que cuenta cómo Japón es uno de los pocos países del mundo que –con un montón de medidas de prevención- tiene partidos con público en las tribunas. Los hinchas volvieron en el país asiático a principios de julio, después de una ausencia de cuatro meses. Digo todo esto porque este miércoles Lacalle Pou dijo entrevistado por Radio Carve que el gobierno está "pensando en habilitar el público en las tribunas para los partidos de fútbol".

“En estos días vamos a estar hablando con la Asociación Uruguaya de Fútbol y los distintos clubes y estamos pensando en habilitar el público en las tribunas", añadió el mandatario, que hoy visitó de nuevo la Expo Prado.

Este retorno a las canchas será "obviamente con distanciamiento físico y con un aforo muy pequeño", dijo el presidente, quien agregó que “lo que el gobierno determine en base a estudios científicos y en base a los criterios de Salud Pública tiene que contar con una conducta en consecuencia de los uruguayos".

Otra demora para la Sagrada Familia

En 1926 un tranvía terminó con la vida de Antoni Gaudí, el arquitecto catalán que craneó la Sagrada Familia de Barcelona. La obra nunca se terminó -su construcción empezó en 1882- y el objetivo era culminarla en 2026, a 100 años del fallecimiento de su creador. Pero el corte de cinta va a tener que esperar. Es que la finalización se retrasará producto del COVID-19, que paralizó los trabajos y también afectó la financiación de las obras.

"Los efectos de la pandemia nos fuerzan a replantear el calendario que teníamos previsto. Esto afecta la fecha de finalización que teníamos marcada de 2026", dijo en rueda de prensa Esteve Camps, presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia.

"No estamos en condiciones de poder avanzar fechas" de finalización, pero "en 2026 va a ser imposible", agregó.

Esto ha sido todo por hoy. ¡Hasta mañana y cuidate!

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.



Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.