Coronavirus, lo último

Es martes

15 casos nuevos en Rivera, Montevideo, Canelones y Maldonado

Hoy se detectaron 15 casos nuevos de COVID-19 en los departamentos de Rivera, Montevideo, Canelones y Maldonado.

Además, hay 237 personas enfermas y este martes se procesaron 1.797 exámenes. El resto de la información aparece en esta nota.



“No hay que tirarle la cola del león”

“No hay que tirarle la cola del león. No hay que abusar. Controlado está hasta que deja de estarlo. Con conductas irresponsables estamos todos fritos. Por un irresponsable pagan todos". Esto dijo el presidente Luis Lacalle Pou en Rocha, departamento que visitó hoy. “Estamos preocupados y hoy creo que el gobierno estará emitiendo un comunicado por las fiestas que se están haciendo. No se pueden hacer casamientos. Hay casamientos de 100 o 150 personas... No se pueden hacer. El otro día, un boliche con música”, insistió el mandatario.

Además, Lacalle Pou se refirió al próximo verano. "Estamos con el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Turismo y el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) evaluando distintas hipótesis y escenarios. Si es por país, por región, por país y región y en qué condiciones vendría esa gente. Es difícil pedirle a un turista que venga y se guarde en cuarentena", comentó.

Los tiempos de las vacunas

¿Cuándo habrá una vacuna que nos inmunice contra el COVID-19? La respuesta depende de a quién se le pregunte. Pero en las últimas horas se han conocido varias fechas probables.

Donald Trump -que el 3 de noviembre buscará la reelección como presidente de Estados Unidos- dijo que podría aprobar una vacuna contra el coronavirus "en cuestión de semanas".

Alemania, por su parte, estima que estará pronta para ser administrada a mediados del año que viene. Habrá que esperar hasta la mitad de 2021 "antes de llegar a tener una vacuna y que una gran parte de la población sea vacunada", dijo Anja Karliczek del ministerio de Salud teutón.

En tanto, China dijo que la vacuna en la que trabaja podría estar lista para ser utilizada de manera masiva desde noviembre, de acuerdo a lo que planteó un funcionario de ese país.

El caballo ganador de Bill Gates

Bill Gates comentó a la cadena CNBC cuál es la única vacuna que, considera, podría estar pronta para fines de octubre: la de Pfizer.

"La única vacuna que, si todo va a la perfección, podría solicitar la licencia de uso de emergencia para fines de octubre, sería Pfizer”, dijo.

La Fundación Gates, liderada por el multimillonario y su esposa, Melinda, anunció en marzo una colaboración para desarrollar una vacuna contra el coronavirus con varias empresas, incluida Pfizer.

