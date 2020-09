Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Llegó el lunes, ayer se cumplieron seis meses desde que el gobierno decretó la emergencia sanitaria tras la confirmación de los primeros casos y, medio año después, seguimos en este gran baile global conocido como COVID-19. Así que empiezo a comentar qué pasó hoy con la pandemia.

3.394 tests y cinco casos nuevos

Hoy se procesaron 3.394 tests y se confirmaron cinco casos nuevos de COVID-19, todos en Montevideo. Son cifras más tranquilizadoras que las de ayer, cuando se habían detectado 28 contagios nuevos.

La cantidad de personas enfermas también descendió respecto al domingo: hay 239 ahora, mientras que ayer ese número ascendía a 250. El resto de la información que divulgó el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) hace un rato aparece en esta nota.

Seis meses de pandemia en Uruguay

Como comenté más arriba, hace seis meses que el coronavirus aterrizó en Uruguay. Esta nota es una radiografía de cómo ha sido este semestre en el país y cómo la enfermedad ha impactado: de qué manera se contagiaron quienes la contrajeron, quiénes debieron ser internados en CTI y qué grupos etarios fueron los más infectados, entre muchos otros datos.

"Un tema que está por verse"

A medida que se acerca el verano empieza a crecer la inquietud acerca de qué pasará con la temporada estival este año. Es que -como ya mencioné la semana pasada- esta industria es muy importante para Uruguay y una mala zafra tendría efectos nocivos para la economía nacional.

Este lunes el que se refirió al tema fue el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien dijo que pese a las "oportunidades" que pueden implicar para la actividad la llegada de visitantes "lo más importante es cuidar a los uruguayos en temas de salud".

"Hoy estamos con fronteras cerradas y estamos evaluando permanentemente esta situación. Tenemos en cuenta que la economía importa, pero ya lo dijo el presidente cuando habló de las 'perillas', lo más importante es cuidar a los uruguayos en temas de salud", dijo a Telenoche de Canal 4.



"El tema de la temporada es un tema que está por verse", añadió.

“Ahora empieza el rebote”

El subsecretario de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza, comentó en esta entrevista que, tras una caída de la actividad pronunciada en el segundo trimestre del año –todavía no se conocieron los datos de Cuentas Nacionales del Banco Central que revelarán cómo le fue a la economía uruguaya entre abril y junio- se visualiza un “crecimiento leve” pero “sostenido”. Como ya adelantó la titular de la cartera, Azucena Arbeleche, días atrás, se espera que la economía se contraiga más de 10% ese segundo trimestre en términos interanuales.



“Pensamos que la gráfica es una ‘V’, hubo una caída profunda y ahora empieza el rebote, que espero sea continuo y mayor empleo que es nuestro objetivo”, dijo el jerarca.

Arbeleche también habló de este tema hoy tras reunirse con los dirigentes de la Asociación Rural (ARU) en el Prado. En rueda de prensa dijo que "felizmente hay síntomas de recuperación ya desde el inicio de este tercer trimestre".

Pandemia será “más dura en octubre y noviembre" en Europa

El director para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el médico belga Hans Kluge, dijo que la pandemia será “más dura en octubre y noviembre" en ese continente, cuando la mortalidad subirá, aseguró.



"Va a ser más duro. En octubre, en noviembre, se verá una mortalidad más elevada", dijo.



"Estamos en un momento en que los países no tienen ganas de escuchar este tipo de malas noticias y lo entiendo", comentó, y agregó que quiso dar "el mensaje positivo" de que la pandemia "se va a detener en un momento u otro". Pese a esto, alertó: "Escucho todo el tiempo: 'la vacuna va a ser el fin de la epidemia'. ¡Por supuesto que no!". "Ni siquiera sabemos si la vacuna va a ser eficaz para todos los sectores de la población. Recibimos algunas señales de que será eficaz para algunos pero no para otros", añadió.

Me despido hasta mañana. ¡Cuidate!

