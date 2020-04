Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Es jueves, está ventoso –al menos mientras escribo esto- y una pandemia azota al mundo. Así que no perdamos más tiempo y vayamos a lo que importa: lo que pasó hoy con el COVID-19.

Todos los anuncios de Lacalle Pou

El presidente Luis Lacalle Pou dijo en una conferencia esta noche que “la mayoría ha sido muy generosa y muy solidaria para con el resto de los uruguayos, pero todavía hay gente que sigue sin respetar las exhortaciones del gobierno”. "Estamos viendo más gente en la calle, y apelamos a la solidaridad y la sensibilidad de esa gente", comentó. Además, anunció que las clases —que se retomarían el 13 de abril— se suspendieron "indefinidamente".

En la Torre Ejecutiva y acompañado de parte de su gabinete, el mandatario informó que este jueves se realizaron 356 análisis, de los cuales 19 dieron resultado positivo. Así, son 369 los casos confirmados de coronavirus al día de hoy. En tanto, 68 pacientes ya se consideran recuperados. Del total de infectados, 41 son del personal de la salud.

Lacalle Pou también comunicó una serie de medidas económicas para respaldar a ciertos sectores de la población en este momento. Esta nota contiene todos los anuncios del presidente de esta noche.

Este jueves más temprano las autoridades informaron que fallecieron dos personas a causa del COVID-19. Se trata de una mujer de 66 años y un hombre de 65. De esta manera, la cantidad de fallecidos por coronavirus en el país llega a cuatro. El primer deceso ocurrió el pasado sábado.

Montevideo, antes y después del coronavirus

La Puerta de la Ciudadela, 18 de Julio o el Estadio Centenario. La llegada del coronavirus al país cambió cómo se ve la ciudad de Montevideo, por la que ahora transita menos gente y menos autos. Esta nota muestra, a través de imágenes de antes y de ahora, cómo puntos icónicos de la capital uruguaya se vieron transformados por el COVID-19.

Crucero a la espera

Un crucero australiano con 132 pasajeros y 85 tripulantes espera desde hace un día y medio el permiso de la Cancillería uruguaya para atracar en el puerto de Montevideo. Es que entre los pasajeros hay varios con síntomas de coronavirus. De hecho, este martes personal de Prefectura evacuó a un hombre de 69 años a quien se le confirmó la enfermedad.

El canciller Ernesto Talvi dijo a El País que “hay una decisión de que nadie baje” y que, al mismo tiempo, se resolvió brindar atención médica en el buque a quien lo requiera.



La orden de matar del presidente filipino y el “no” de Corea del Norte

Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, no es ajeno a las polémicas. Esta vez llegó a los medios de todo el planeta por lo que dijo que haría con aquellos que no cumplieran la cuarentena: matarlos. "No dudo. Mis órdenes son para la policía y el ejército, si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar", dijo el presidente en un discurso televisado. "Muerto. A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba", agregó Duterte.

En tanto, Corea del Norte insistió este jueves que no registró ningún caso positivo de COVID-19 entre su población todavía. El país cerró sus fronteras en enero cuando la vecina China detectó los primeros casos, e impuso estrictas medidas de confinamiento. Esto genera suspicacias dado que la mayoría de las naciones tienen ya casos confirmados y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el miércoles que cerca de un millón de personas ha contraído el virus a nivel mundial.

Según los expertos, Corea del Norte es particularmente vulnerable al virus dado su frágil sistema sanitario. Los desertores acusan a las autoridades de encubrir un brote.

Me despido por hoy. Lavate las manos, respetá la distancia social y, si podés, quedate en tu casa.

