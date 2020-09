Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Pasó el sábado, pasó el domingo, y empezó una nueva semana, la segunda de setiembre. Y por ello aparezco a esta hora en tu casilla para contar todo lo que pasó este lunes con el COVID-19.

14 casos nuevos en Montevideo, Canelones, Treinta y Tres y Rivera

La semana comenzó con 14 casos nuevos de COVID-19 detectados en Uruguay. ¿En qué departamentos se constataron estos contagios? Nueve son de Montevideo, dos de Canelones, dos de Treinta y Tres y uno de Rivera, de acuerdo al boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) divulgado hace un rato.

Hoy se procesaron 1.173 tests y la cantidad de personas enfermas en el país asciende a 182. El resto de la información comunicada esta noche aparece en esta nota.

La OMS y Uruguay

Tedros Adhanom Ghebreyesus es el número uno de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y este lunes durante una conferencia de prensa para dar cuenta del avance de la pandemia en el mundo hizo alusión el caso uruguayo.

"Tiene uno" de los sistemas de salud "más robustos y resilientes de América Latina", con inversiones que se basan "en el consenso político" de la "importancia de invertir en salud pública", comentó este lunes.



Por este motivo, "no es un accidente" que Uruguay haya reportado el "menor número de casos y muertes en América Latina, tanto en total como per cápita", agregó. El resto de lo que dijo hoy lo encontrás en esta nota.

Quema de tapabocas en Argentina

Argentina, no lo entenderías. En las últimas horas un grupo de personas llegó hasta las inmediaciones del Obelisco en Buenos Aires para hacer una quema de tapabocas. Sí, leíste bien. ¿Por qué hicieron esto? Fue la creativa (?) manera que encontraron para protestar contra la cuarentena.

Un video que registró la peculiar protesta se viralizó rápidamente en Twitter y generó que el canciller argentino, Felipe Solá, tratara a los manifestantes de "primitivos, autodestructivos y mezquinos".

India desplazó a Brasil

Este lunes hubo un cambio en el podio de países con más casos de coronavirus a nivel mundial. Es que India desplazó a Brasil del segundo puesto y se ubicó detrás de Estados Unidos, el país con más contagios de COVID-19.

India –que es el segundo país más poblado del globo detrás de China- ha detectado 4,2 millones de infecciones desde que comenzó la crisis sanitaria. Brasil, por su parte, ha registrado 4,12 millones y Estados Unidos 6,25 millones.

En las últimas 24 horas se constataron en India 90.632 casos de COVID-19.



El positivo de Mbappé

La semana pasada comenté que varios jugadores del PSG tenían COVID-19. Bueno, hoy se conoció que Kylian Mbappé, otro futbolista del club francés, había dado positivo al test del nuevo coronavirus.

Por este motivo Mbappé no jugará el partido en el que Francia enfrentará a Croacia el martes de noche en Saint-Denis, según anunció este lunes la selección gala.

Hasta mañana y acordate de lavarte las manos (hace mucho que no lo digo, pero no por eso me olvidé).

