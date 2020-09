Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Vuelvo a tu casilla después de dos semanas de licencia (gracias a Fabián Muro que timoneó esta newsletter durante mi ausencia). La última vez comenté que ojalá cuando nos reencontráramos los números de la pandemia en Uruguay fueran mejores, y por suerte lo son (el 14 de agosto eran 201 los casos activos, hoy esa cifra bajó a 142). Pero empecemos que hay cosas que comentar sobre el COVID-19.

11 casos nuevos en Montevideo y Tacuarembó

Este lunes se detectaron 11 casos nuevos de COVID-19, según la última actualización del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Estos casos se registraron en Montevideo (9) y en Tacuarembó (2).

Al momento hay 142 personas enfermas de coronavirus en Uruguay. Hoy se procesaron 1.106 tests. El resto de la información la encontrás en esta nota.

Las películas en pandemia

Tenet es el nombre de la última película del director Christopher Nolan, que en Uruguay se estrenará el 10 de setiembre y que es esperada con ansias por la industria cinematográfica. ¿Por qué? Es que si esta película tiene éxito en las salas de cine -que reabrieron protocolo mediante- algunas otras cintas que aguardan en las gateras podrían animarse a llegar a la pantalla grande (es el caso de The King’s Man, Mujer Maravilla 1984, Black Widow, James Bond: No Time to Die, Dune y Top Gun 2, por ejemplo).

Pero, en cambio, si a Tenet no le va bien podría desestimular a otros a seguir sus pasos y apostar por una distribución por internet.



Radi, Paganini y el MIT

Dos de los referentes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi y Fernando Paganini, hablaron con la publicación MIT Technology Review, de la prestigiosa universidad estadounidense. Los expertos detallaron, entre otros, cómo las costumbres de los uruguayos han cambiado a raíz del COVID-19. Y sí, claro que mencionaron cómo la pandemia acabó con la ronda de mate.

El anuncio de Fernando de Noronha

Fernando de Noronha, en el noreste brasileño, es uno de los destinos turísticos más paradisíacos del país vecino. ¿Por qué estoy hablando de este archipiélago? Es que desde el 1° de setiembre este lugar recibirá nuevamente visitantes luego de estar cinco meses cerrado al turismo. Los turistas tendrán que cumplir con una condición: haber tenido COVID-19.

