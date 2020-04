Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola. Estamos en abril. La cuarta parte de 2020 ya se fue. Parece que enero fue hace tres años, pero no. El coronavirus ha alterado nuestra percepción del tiempo, así que es bueno tener un calendario a mano para no desnortearse y mantenerse informado para no caer víctima del primer rumor que te llegue por WhatsApp. Así que arranquemos.

Son 350 los casos confirmados en Uruguay

Un comunicado del gobierno detalló en la noche de este miércoles que los casos confirmados de COVID-19 en Uruguay ascienden a 350. Hoy se realizaron 289 análisis, de los cuales 12 arrojaron resultado positivo.

Desde la confirmación de los primeros casos de coronavirus en el país el 13 de marzo pasado, se hicieron 4.108 tests. Los detalles de lo que comunicó el gobierno están en esta nota.

Antes, los ministros Jorge Larrañaga (Interior) y Javier García (Defensa) habían dado una conferencia de prensa en la que brindaron detalles acerca del operativo que comenzó este miércoles y que busca desestimular la circulación de vehículos en las rutas, a días de que arranque la Semana de Turismo. "Queremos que aquel que sale sienta que está en offside", comentó García. Quien deja su casa, agregó el ministro, “está hipotecando la suerte de muchos uruguayos”.

Segundo fallecimiento por coronavirus

En la mañana de este miércoles el gobierno anunció la segunda muerta por coronavirus en Uruguay. Juan José López Lerena tenía 61 años, era médico y se encontraba en actividad, aunque desde el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) se descartó que se hubiera contagiado en el trabajo. La primera muerte por esta causa en el país se produjo el sábado pasado.

El logro del Pasteur

El lunes te contaba que un grupo de investigadores del Instituto Pasteur había conseguido un logro muy importante: la secuenciación de los primeros genomas completos del virus que provoca el COVID-19.

Para saber más acerca de este hito, un equipo del diario visitó el Instituto Pasteur, donde conoció a tres jóvenes científicas uruguayas protagonistas de esta historia. “Lo que sabemos, por ejemplo, por evidencia indirecta y todavía no por secuenciación, es que parece que las variantes que están circulando en Uruguay serían diferentes a las que circulaban en un primer momento en China”, explicó una de ellas. Todo los detalles de esta investigación los encontrás en esta nota.

La economía en tiempos de pandemia

El COVID-19, además de impactos sanitarios, también ha golpeado a la economía de todo el planeta. Pero, ¿cómo se ve afectada la economía y a qué países podría imitar Uruguay para atravesar la crisis? Esta nota busca responder esa pregunta.

En Uruguay, un fenómeno ilustra cómo la pandemia ya ha impactado en el mercado laboral: el incremento en la cantidad de solicitudes de subsidio por desempleo que recibe el Banco de Previsión Social. En marzo fueron 86.044, cuando en promedio por mes se registran unas 11.000.

Esto fue todo por hoy. Si seguís buscando qué hacer en época de cuarentena, esta nota te recomienda ocho clásicos del cine que se pueden encontrar en YouTube. Creo que voy a ir por El rey de la comedia, de Martin Scorsese, porque está protagonizada por Robert De Niro y qué más necesitamos en los tiempos que estamos viviendo.

Cuidate, cuidá al resto y por favor lavate las manos.

