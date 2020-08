Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Empezó la semana y si alguien pensó (por el calorcito que hizo el domingo) "Primavera ya te siento", mejor que se olvide. ¡Parece que se viene la nieve! A cuidarse del frío, que es cuando aumentan las probabilidades de contagios varios.

Hay 17 nuevos casos y dos fallecidos

Una mujer de 81 años, y un hombre de 52 fueron las más recientes víctimas de la pandemia, lo que elevó el número de víctimas a 40, de acuerdo a lo informado por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Nuevo foco en Montevideo

Buena parte de los casos fueron registrados en el barrio de Cerro, más precisamente en el asentamiento 6 De Enero, según se conoció en la jornada. Tras esta confirmación, se decidió la cuarentena para 19 personas.



De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud Pública, tres los contagiados son vecinos y participaron de los mismos eventos sociales.

Dos millones

Esa es la cantidad de vacunas contra el coronavirus que el país piensa comprar, según lo que dijo el presidente Luis Lacalle Pou en una gira por el interior. "El sueño del pibe es tenerlas antes del verano", de acuerdo al mandatario.

Los invictos

En esta nota, llena de datos visualizados se podía ver que hasta hoy había cuatro departamentos en los que aún no había casos activos de COVID-19: Soriano, Flores, Durazno y Florida. Pero, como informamos en esta nota, se constataron los dos primeros casos de coronavirus en Cardona (Soriano). "Y luego quedaron tres", como decía aquel disco de la banda de rock Genesis.

Problemas en Rivera

En el norte del país el panorama es opuesto al del litoral. En Rivera, el trasiego de personas por la frontera entre Uruguay y Brasil preocupa a las autoridades y a la población. Por eso, se va a inaugurar un laboratorio en la ciudad, para poder realizar mayor cantidad de pruebas. Ya habíamos informado que en la ciudad fronteriza se había producido un brote de coronavirus, que llevó a que casi 200 personas tuvieran que ser aisladas. El gobierno, por las dudas, ya avisó que se reforzarán los controles.

La carrera por la vacuna

Hay cerca de 200 proyectos para dar con la vacuna contra el COVID-19 (o SARS-CoV-2), como informó ayer el periodista Sebastián Cabrera en esta nota, que además da cuenta de lo sumamente complejo que es el proceso de elaborar una vacuna porque "cada virus es un mundo". China, en tanto, ya aprobó la patente de una vacuna que, por lo que dice la agencia de noticias española EFE, aún está en fase de pruebas.

Convivencia en pandemia

Estamos volviendo a rutinas que se parecían a las de antes de la pandemia (salir a trabajar, a estudiar, al fútbol y otros esparcimientos), pero hasta que no haya una vacuna que nos inmunice, el coronavirus seguirá determinando parte de nuestras vidas. ¿Cómo convivir en esas condiciones? En esta nota sobre un nuevo libro de Ariel Gold, Roberto Balaguer y Lorena Estefanell, la periodista Mariana Malek retransmite algunas pistas de los autores.

Stay off of my songs

En realidad el título de la canción es "Get off of my cloud" ("Salite de mi nube"), pero adaptamos un poco el lema de Rolling Stones para que encaje en el mensaje del cantante de la banda hacia el presidente de Estados Unidos: "No te metas con mis canciones". Mick Jagger dio una entrevista en la que habló sobre la pandemia (entre otras cosas, lo privó del estreno de una película en la que actúa) y sobre lo poco que le gusta que Trump haya usado este clásico de su banda en sus actos políticos.

Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.