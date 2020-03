Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hola de nuevo. Soy Mayte De León, coordinadora en El País Digital. Segundo día que llego a tu cuenta de correo para ponerte al día con las noticias más importantes de este martes acerca del coronavirus.

Como ya te comenté ayer —repito para los recién llegados— todas las notas acerca del coronavirus que se publican en El País son de libre acceso y se pueden encontrar acá.



¡Empecemos!

La última actualización: 50 casos en Urugay

Ya son 50 los casos confirmados de coronavirus en Uruguay. Ayer la cifra oficial era 29. De los 21 casos confirmados este martes, 18 fueron analizados en el laboratorio del Ministerio de Salud Pública (MSP) y los tres restantes en la órbita privada, detalló el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en conferencia de prensa en la noche en la Torre Ejecutiva.

Se comunicaron además otras medidas. Los shoppings cerrarán sus puertas, salvo algunos comercios, como supermercados y farmacias. El objetivo que busca esto es reducir la circulación de gente y, por ende, del virus. Además, se restringirán las ferias que no comercialicen alimentos.

En esta nota recién salida del horno está todo lo que pasó esta noche en la conferencia.

Lo que pide el Sindicato Médico: cuarentena general

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) emitió este martes de tarde un comunicado donde "exhorta" al gobierno, mutualistas y población en general a aplicar cinco medidas desde este martes frente al avance del coronavirus en Uruguay. Entre ellas, solicita la cuarentena general de la población.

Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) indicaron a El País que la cartera estaba dispuesta a considerar la propuesta del SMU de implementar una “cuarentena general”. Habrá que esperar a las próximas horas para ver qué pasa.

Alcohol en gel, tapabocas y carritos llenos

En los últimos días los uruguayos nos acostumbramos a sumar nuevos términos a nuestras charlas cotidianas (¡hola, cuarentena!), a ir a la farmacia en busca de productos que en general no demandábamos tanto y a ver fotos de los supermercados dignas de una película apocalíptica.



Para separar la información del ruido, este video te explica en menos de 10 minutos (con la palabra de los que saben del tema) cuál es la diferencia entre cuarentena y distanciamiento social, por qué no es necesario que todos andemos de tapaboca, cómo es la mejor manera de hacer las compras en tiempos de coronavirus y por qué no deberías probar en tu casa esa receta de alcohol en gel que te llegó por WhatsApp.

Igual, parece que muchos ya tienen claro que no hay que jugar a ser Walter White porque hoy en Montevideo se pudieron ver largas filas de personas esperando para poder comprar este producto.

Con la ayuda del robot

Este martes además el gobierno implementó una de las herramientas que había anunciado días atrás: un chatbot o robot de charla que está disponible tanto en la web del Ministerio de Salud Pública (MSP) como en la del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y la de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Toda la información de cómo funciona la encontrás en esta nota.

Un hotel pronto para ser sanatorio

El Enjoy de Punta del Este puso el hotel a disposición de las autoridades para que eventualmente sea usado como sanatorio, en caso de que eso llegue a ser necesario.

Fuentes del hotel dijeron a El País que se puso a "disposición del gobierno el hotel para ser usado como posible sanatorio, usar las camas y las habitaciones". La propuesta fue hecha al gobierno departamental y al nacional.

Bonus track: Si por estos días —gracias, coronavirus— estás pasando más tiempo en tu casa y ya te diste vuelta Netflix, te recomiendo un documental sobre el padre de la ciencia moderna en Uruguay, Clemente Estable. Se llama “Clemente, los aprendizajes de un maestro”, y se puede ver acá .

Esto fue todo por hoy. De nuevo (y voy a ser insistente en esto): acordate de lavarte las manos. Parece algo sin importancia, pero todos los expertos insisten en que es LA clave para parar la pandemia. Si no tenés claro cuál es la mejor manera, acá te mostramos en un video cortito cómo debe hacerse.

Si me querés comentar algo esta es mi cuenta de Twitter.

Coronavirus es una de las newsletters de autor gratuitas de El País. Si querés suscribirte a alguna de las otras hace clic aquí.