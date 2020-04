Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La nueva normalidad, LUC y crisis en ASSE

Hola, ¿qué tal? Un gusto volver a escribir para intentar pasar raya a (como dice más arriba) las decisiones y los momentos clave del nuevo gobierno en estos primeros cien días. Vivimos una época de incertidumbre, de preparación de esa “nueva normalidad” de la que habló el presidente hace unos días (hoy vuelven las clases en las escuelas rurales, por ejemplo), pero también es la semana en la que –un mes después de lo previsto en los planes de Luis Lacalle Pou- se presenta el esperado proyecto de ley de urgente consideración y además parece haber una crisis en ASSE.

Ya ven, el panorama está movido. Es para los que dicen que en Uruguay nunca pasa nada.

Una foto que dice mucho

Hay fotos que valen más que mil palabras. Sí, esa frase es un lugar común bastante obvio pero aplica para la solitaria imagen del presidente Luis Lacalle Pou, quien el domingo viajó a la playa de la Agraciada para conmemorar el 195 aniversario del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales.

Lacalle dedicó su mañana del domingo para ir hasta Soriano en medio de la crisis del coronavirus. Solo para dejar una ofrenda floral y sacarse esa foto que está cargada de simbolismo. Algunos dirán que había otras prioridades, pero fue una señal. El presidente quiere marcar distancia con los presidentes anteriores y eso también queda claro en una frase de un video que grabó ese día: “La libertad se constituye de nuevo un valor fundamental para cada uno de nosotros y la sociedad toda".

Renuncias en masa y ceses en la salud

Como si tuviera poco con el COVID-19, el ministro de Salud Pública Daniel Salinas está en medio de una situación interna complicada. Resulta que el fin de semana pasado cesó a 42 funcionarios de particular confianza de las anteriores administraciones. Hasta ahí nada raro, ya que es una medida meramente administrativa y hasta habitual en estos casos. Pero, como se cuenta esta nota exclusiva para suscriptores de Nicolás González Keusseian, llamó la atención entre los funcionarias que la decisión se haya efectivizado en plena crisis sanitaria y, en algunos casos, el cese se haya comunicado por teléfono.

Pero eso no quedó ahí. Ayer nos enteramos que en la Administración de los Servicio de Salud del Estado (ASSE) 22 directores y subdirectores de los hospitales de Río Negro, Colonia, Soriano, Flores, Florida, Durazno y San José renunciaron a sus cargos en desacuerdo con el reciente cese de la directora regional de la zona oeste y tras una publicación en Facebook del nuevo jerarca, Fernando Silva, un pediatra que responde a Cabildo Abierto. Silva escribió: “Es una pena y genera un gran malestar recorrer los hospitales públicos... la mugre, la decidia [sic], la falta de control es un común denominador”. Además, al menos diez jerarcas de hospitales de la región este pusieron el cargo a disposición, también por diferencias con las autoridades. Ya les dije: movido, ¿no?

Y un día llegó la LUC

En los planes de Lacalle esto debería haber pasado no mucho más allá de mediados de marzo. Pero no: sucederá esta semana, un mes y poco más tarde. Mañana jueves se espera que el presidente finalmente remita el proyecto de ley de urgente consideración al Poder Legislativo.

Y allí entrarán a regir los acotados plazos previstos para tratar el texto. Los dos principales socios de la coalición, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, ya dijeron que se oponen a algunos aspectos del proyecto, como la desmonopolización de los combustibles o la creación de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, un órgano desconcentrado en el Ministerio de Vivienda.

No son diferencias insalvables, pero lo cierto es que el presidente arriesgó al enviar el proyecto al Parlamento.

Primero por haberlo mandado ahora. ¿No debió haber esperado un tiempo más? ¿Qué pasa si, con los primeros fríos, la crisis sanitaria se agrava y un proyecto tan complejo y extenso como este no puede ser tratado con el detenimiento que requiere? ¿O directamente no puede ser tratado?

Segundo, por haber incluido aspectos que no están en el acuerdo Compromiso por el país. Ahí la señal es clara: Lacalle quiere mostrar que envía al Parlamento iniciativas como la desmonopolización de Ancap, aunque luego no queden en el texto definitivo. Como me dijo el otro día un legislador nacionalista: “La ley entrará de una manera y saldrá de otra”. Y así será.

Los planes de Irene Moreira

La semana pasada conversé largo y tendido con Irene Moreira, la ministra de Vivienda. Se trata de una figura hoy relevante de la política local que ha dado muy pocas entrevistas hasta ahora. Moreira es la esposa del general retirado Guido Manini Ríos, integra la cúpula de Cabildo Abierto y tiene como gran objetivo de su gestión construir miles de viviendas, en un ministerio en el que ha designado a varios militares retirados en cargos de decisión.

En concreto, marca la cifra de 50.000 casas. También buscará dar impulso al Plan Juntos que creó José Mujica y no tiene problemas en elogiarlo, aunque dice que lo va a mejorar. Si quieren saber más, acá está la entrevista.

Se viene “la nueva normalidad”

El gobierno está en una dicotomía entre economía y salud y Lacalle Pou ya habla de una “nueva normalidad” para los tiempos que vienen. Porque nada será igual.

“En estos tiempos que vienen va a haber una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad, la estamos testeando, probando, y no a olfato o intuición, lo estamos ejecutando en base a estudios, a la ciencia”, dijo el presidente el viernes pasado y anunció un grupo de alto nivel que planificará los pasos a seguir.

Y es en ese marco que hoy vuelven a clase en algunas escuelas rurales, que los shoppings empiezan a planificar posibles retornos para no antes de fines de mayo (cuesta verlo viable, lo admito) o que el propio ministro del Interior Jorge Larrañaga matiza directivas anteriores y dice que es posible salir a hacer ejercicio a plazas o parques, pero que solo “hay que buscar mecanismos de ingenio”.

En ese punto en particular el gobierno ha mostrado contradicciones y las declaraciones del ministro chocan con la actitud de la Prefectura o de la Policía, exhortando a la gente a que no salga a la rambla ni siquiera a correr solo por la playa.

Por hoy es todo. Si quieren hacer sugerencias, comentarios o lo que sea, esta es mi cuenta de Twitter. Nos vemos el próximo miércoles.

Cien días es una de las newsletters de autor de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte acá.