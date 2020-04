Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De la ley de urgencia a los test masivos

Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otro miércoles para hacer un nuevo repaso de las decisiones y los momentos claves del nuevo gobierno, en esta newsletter solo para suscriptores que busca poner la lupa en los primeros cien días de gestión. Avanza abril, y las escenas se repiten: miedo, aislamiento (para algunos al menos) y el coronavirus que se apodera de todo.



También se repiten las conferencias de prensa con anuncios más o menos relevantes. En crisis como esta el papel del Poder Ejecutivo adquiere mayor relevancia. Las palabras y gestos del presidente –con las familias reunidas delante del televisor esperando una señal, esperando buenas noticias- adquieren una dimensión distinta. Pero arranquemos, y no con el COVID-19. Unas líneas de respiro.

El pedido de Larrañaga al presidente

Ya nadie se acordaba mucho de la ley de urgente consideración, cuando el senador Jorge Larrañaga sorprendió en la noche del domingo y, en una entrevista en Telemundo, dijo que había hablado con el presidente Luis Lacalle Pou para pedirle que envíe el proyecto al Parlamento luego de Semana de Turismo.

“Es más urgente que nunca”, afirmó Larrañaga. Dijo que necesita la ley y recordemos que el capítulo de seguridad es uno de los más pesados, con cambios relevantes, algunos de los cuales recogen planteos que estaban en la reforma constitucional "Vivir sin miedo" que él mismo impulsó.

El problema es que el trabajo del Parlamento está paralizado y enviar un proyecto así -con más de 400 artículos- implicaría mover los engranajes del Poder Legislativo para que muchas delegaciones vayan a opinar sobre los artículos en poco tiempo. Todo en medio de la crisis por el COVID-19. No parece lo más atinado y desde el Frente Amplio aprovecharon para lanzar críticas. También es verdad que el gobierno precisa esa ley que iba a ser su hoja de ruta.

Una alternativa sería que Lacalle envíe al Parlamento algunas partes del proyecto en forma separada, sin que se tenga que abordar todo el texto. Lo cierto es que el planteo generó reacciones distintas en el seno del gobierno. Mientras que el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos aplaudió la iniciativa, la vicepresidente Beatriz Argimón dijo el lunes a El País que estaba sorprendida.

La polémica de la semana

Volvamos al coronavirus. La polémica de los últimos días tuvo como centro la cantidad de test que se realizan en Uruguay. Resulta que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, había anunciado a inicios de la semana pasada que se iban a realizar entre 800 y 900 test diarios. Nada más lejos, ayer se realizaron 342 y el lunes fue uno de los días más bajos: 177 análisis.

Demasiado poco. Ayer fueron recibidos en la Torre Ejecutiva miembros de las instituciones y del Sindicato Médico del Uruguay, que ha reclamado test masivos. Esa es la estrategia que ha llevado al supuesto éxito de países como Corea del Sur (que tiene una tasa de mortalidad muy baja), aunque no solo por la cantidad de análisis que realiza. En la reunión hablaron de establecer un nuevo protocolo. Como telón de fondo está el tema del costo de estos test y quién los financia. Un dato: si usted se lo quiere hacer particular le cobrarán 6.000 pesos.

Las últimas medidas

Si algo hemos aprendido es que con el coronavirus todo es muy dinámico, hasta las recomendaciones de las autoridades (hasta hace poco nos aconsejaban no usar tapabocas, salvo que se esté enfermo, y ahora insinúan lo contrario).

En el correr de la última semana se anunciaron algunas nuevas medidas. Primero la suspensión indefinida de las clases, aunque hoy el presidente comunicaría una vuelta progresiva, empezando por las escuelas rurales, según cuenta Tomer Urwicz en esta nota que se publica hoy. Y también ayudas para unipersonales y monotributistas: un subsidio de $6.800 durante dos meses para los pequeños emprendimientos que tributan a través del Ministerio de Desarrollo Social.

El fiel escudero de Lacalle Pou

Buena parte de la población conoció a Álvaro Delgado en las últimas semanas, cuando se convirtió junto al presidente en uno de los principales voceros de las acciones vinculadas a la crisis del coronavirus. Delgado transmite las ideas con serenidad y su figura es elogiada por oficialistas y opositores.

Eso lo refleja muy bien este perfil que el domingo pasado publicaron en Qué Pasa Mariangel Solomita y Carlos Tapia. Recomiendo leerlo y les dejo para el final esta frase del exintendente de Durazno Carmelo Vidalín, que muestra que Delgado no la debe estar pasando demasiado bien: “Le vi un tic nervioso en el cuello. Es muy discreto. No es nuevo. Es por su forma de ser, de absorber y no sacar para afuera. Yo reconozco ahí el dolor que está atravesando”.

Por hoy es todo. Si quieren hacer sugerencias, comentarios o lo que sea, esta es mi cuenta de Twitter. Nos vemos el próximo miércoles.

