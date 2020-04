Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Y ya se cumplió el primer mes

Hola, ¿qué tal? Sí, ya pasó un mes del primer gobierno encabezado por el Partido Nacional después de 25 años. Un mes de este gobierno de coalición integrado por cinco partidos (en rigor cuatro, ¿el Partido de la Gente sigue existiendo?). Y, ya saben, los proyectos y prioridades de Luis Lacalle Pou tuvieron que quedar de lado para enfrentar la emergencia sanitaria y económica producto del COVID-19.



Es verdad, parece que fuera bastante más que un mes porque pasó mucha cosa. Como verán unas líneas más abajo, hay un prestigioso analista que piensa que ya van casi cuatro meses. Si, leyó bien: cuatro meses. Ahora le explico.

Un gobierno atrapado en el combate al virus

¿Qué pasó en estos 31 días? Se podría decir que hubo una primera semana y media donde el gobierno se enfocó en lo proyectado (las primeras medidas económicas, el cambio de tono en el tema seguridad pública y los retoques en la ley de urgente consideración como grandes líneas) y después llegó el coronavirus que lo acaparó todo. El gobierno quedó atrapado en el combate al virus y todo lo otro fue secundario. En este artículo que escribí hoy intento resumirlo.

Para escribir ese texto hablé con el analista Oscar Bottinelli, director de Factum, y le pregunté sobre el primer mes de gobierno. “¿Primer mes?", me respondió. “Son casi cuatro meses”, dijo después. Bottinelli piensa que en realidad el gobierno empezó el 16 de diciembre, cuando Lacalle anunció a ministros, subsecretarios y directores generales. Después de ahí toda la atención estuvo puesta en la sede de Bulevar Artigas. “La casa de gobierno estaba ahí”, insistió Bottinelli. Quizás sea un poco exagerado pero algo de eso hay.

El espaldarazo de las encuestas

Los números están del lado de Lacalle, en este primer mes. La consultora Equipos divulgó los resultados de una encuesta que dice que el presidente tiene una aprobación de 65%. Es muy alta y la estrategia seguida ante el avance del COVID-19 parece haberlo fortalecido. No solo eso. Dice Equipos que ningún otro presidente no frenteamplista había alcanzado niveles similares desde que hay encuestas de opinión pública en Uruguay.

En la misma línea, una encuesta de Cifra dice que el 46% tiene mucha confianza en los informes del gobierno, 30% alguna confianza, 17% poca confianza y 7% ninguna. Y, según Factum, el 64% piensa que Lacalle hace una buena o muy buena gestión del tema coronavirus. Como sea, todas las encuestas tienen algo en común: hay unos cuantos votantes frenteamplistas que están aprobando la nueva gestión.

Nace el "Impuesto de Emergencia Sanitaria"



Lacalle aseguró en la campaña que no habría más impuestos en su gobierno. Quizás fue una promesa de esas que nunca se pueden decir porque nadie puede saber lo que sucederá más adelante. Y el presidente ya la había incumplido cuando anunció la baja en el descuento del IVA con débito. Está claro que Lacalle no podía prever esta crisis y además se supone que este impuesto es por un período máximo de tres meses.

El proyecto se vota hoy en el Senado y crea el Impuesto de Emergencia Sanitaria COVID-19", que se aplicará a los salarios de los funcionarios públicos que superen los 80.000 pesos líquidos. Las jubilaciones superiores a 100.000 pesos líquidos serán gravadas por un adicional al Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS)

La tensión en la interna: lo que dice Manini

El presidente recibió ayer en la Torre Ejecutiva a una delegación del Frente Amplio, que parece tener una nueva estrategia de acercamiento al gobierno en el marco de esta crisis por el coronavirus. Pero Lacalle también está aprendiendo a manejar los humores en la coalición y sobre todo con Cabildo Abierto, el partido más nuevo e impredecible.

Charlé con Guido Manini Ríos hace unos días y la entrevista se publicó el domingo. Le pregunté por algo que se comenta en la coalición: a muchos (y sobre todo en el Partido Colorado) no les cae bien su estrategia de salir a presentar proyectos o planteos en redes sociales, antes que a la interna. Manini no se preocupó mucho. “Yo voy a seguir trabajando con mi estilo y haciendo las propuestas que entienda necesarias”, me contestó.

¿Hasta cuándo?

Todavía hay muchas preguntas y pocas respuestas. En el gobierno no saben cuánto tiempo deberán durar las medidas actuales, como la suspensión de clases, ni si en algún momento deberán declarar la cuarentena obligatoria. Se preparan para lo peor, eso sí.

En el Ejecutivo preocupa que la población quiera salir de este autoaislamiento a partir del lunes 13 de abril, cuando pase Semana Santa, o incluso antes, durante la propia semana. Eso se dará en momentos donde el país comenzará a vivir las primeras bajas significativas de temperatura y ahí el número de infectados se puede disparar, cuentan Pablo Fernández y Fabián Tiscornia en este artículo que se publicó el sábado pasado.

Y, para terminar, hubo momentos de tensión en el Ministerio de Salud Pública. La directora de Epidemiología, Raquel Rosa, y los titulares del Departamento de Vigilancia en Salud, Vigilancia de Frontera y Zoonosis pusieron sus cargos a disposición por diferencias con las autoridades. Lo cuenta Nicolás González Keusseian en este artículo.

Por hoy es todo. Si quieren hacer sugerencias, comentarios o lo que sea, me lo dicen acá. Nos vemos el próximo miércoles.

Cien días es una de las newsletters de autor de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte aquí.