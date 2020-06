Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se va la última: llegaron los 100 días

Hola, ¿qué tal? Pasó rápido. El miércoles 4 de marzo escribí la primera entrega de esta newsletter que pretendía contar paso a paso las decisiones y los momentos clave del gobierno que entonces empezaba. La verdad es que en aquel momento no teníamos mucha noción de todo lo que se nos venía arriba, cuánto se iban a paralizar nuestras vidas y la marcha del país. El COVID-19 cambió absolutamente todos los planes del presidente Luis Lacalle Pou tras aquella asunción histórica donde se dejaban atrás 15 años de gobierno de izquierda.

Esta imagen que está arriba, del día de la asunción, la usé en la primera entrega de Cien días y la vuelvo a poner en la última. Los 100 días se cumplieron ayer y en el medio pasó de todo. Y no solo vinculado al coronavirus: asesinaron a tres marinos (el secretario de Presidencia Álvaro Delgado lo mencionó como uno de los tres momentos difíciles que le tocó vivir), un diputado de la coalición oficialista interpeló a cuatro ministros por la nueva planta de UPM y llegó la media sanción de la esperada ley de urgente consideración. Por nombrar solo algunos hechos relevantes.

El Partido Nacional hizo su celebración este lunes de los 100 días y el expresidente Luis Alberto Lacalle descubrió allí una fotografía de su hijo con la banda presidencial cruzada en su pecho. Pero para repasa este período de tiempo me voy a basar en una larga charla que tuve hace algunos días y que se publicó el domingo pasado en el diario. De lo conversado con Mariana Pomiés, Eduardo Bottinelli y Rafael Porzecanski en este artículo, se puede sacar un buen panorama en limpio de lo que ha sucedido en estos tres meses y poco.

¿La pandemia le dio una mano?

“Queda extraño decirlo, pero una tragedia como el coronavirus le es beneficiosa. Lacalle Pou fortaleció su imagen, su presencia, además de que salió muy bien en general, más allá de algunos errores comunicacionales concretos”, me dijo Bottinelli. Y tiene bastante razón: si bien al país claramente le ha ido mal con la pandemia si miramos los indicadores económicos, las muertes (aunque pocas en relación a otros países) y la situación angustiante de muchos uruguayos, ayudó a la imagen del presidente y hasta lo fortaleció.

Lo mismo sostiene Ignacio Zuasnabar en este columna: “La pandemia le ha permitido al nuevo gobierno incrementar su base de apoyo popular. El presidente ha mantenido en estos meses un nivel de aprobación sostenidamente superior al 60%, y una desaprobación que no llega al 20%”. Dice Zuasnabar que sin pandemia esos niveles hubieran sido muy difíciles de alcanzar.

La pandemia es una amenaza externa que “genera un sentimiento de unidad nacional que favorece a los poder ejecutivos”, dice Porzecanski. Claro, para eso hay que hacer las cosas más o menos bien. A Bolsonaro le ha ido muy mal, por ejemplo. A priori Lacalle tomó las medidas adecuadas, comunicó de forma correcta en muchas conferencias de prensa (aunque también hubo errores, como el día en el que se confirmó el comienzo de las clases) y además aprovecha esa clásica luna de miel al inicio de cada gobierno.

Hay otro dato interesante: para enfrentar el COVID-19 utilizó muchos recursos que ya estaban, algunos incluso creados por el Frente Amplio. Así lo cuenta Pomiés: "Lo primero que hizo fue salir a utilizar a través del Mides algo que ya existía. El Plan Ceibal permitió las clases a distancia. Y, a diferencia de Chile o Brasil, tenemos un sistema de salud al que accede todo el mundo. Eso que nos parece que es obvio no lo es. Aprovecharon bien esas herramientas y ha sido exitosa la estrategia”.

Lacalle Pou en todos lados

Hay un peligro en la presencia permanente. Por momentos Lacalle, al igual que pasaba con José Mujica, juega en el límite y eso puede saturar. Pero claramente desde el Poder Ejecutivo están intentando administrar eso. Los primeros días hubo una lógica sobrexposición y luego tuvo altibajos. La semana pasada el presidente fue al Parlamento a ver cómo se interpelaba a cuatro de sus ministros y cómo se votaba la ley de urgente consideración

Puede ser ansiedad o simplemente mostrar que se está arriba de las cosas. Los analistas lo ven como algo negativo. “Esa presencia del Ejecutivo mientras el Legislativo discute no es tradición”, me dijo Bottinelli. Y Pomiés directamente habló de una presión para algunos legisladores que allí estaban. “Estoy segura que no lo hizo con ese ánimo, pero es cierto que hay una injerencia (…) Es como que viene el jefe y mira desde arriba".

El balance del gobierno

Y para terminar les recomiendo esta entrevista de Pablo Fernández al secretario de Presidencia Álvaro Delgado, quien realiza su propio repaso por estos cien días. No descarta la posibilidad de una cuarta planta de celulosa aunque dice que en esto, como con el coronavirus, hay que dar “pasos cortos, seguros, responsables y evaluados”. Y tira esta frase que terminó siendo el título de la nota: “Yo soy partidario siempre de hacer crecer la torta e ir repartiéndola mientras crece”.

Esto es todo. Me despido y, si me quieren escribir, esta es mi cuenta de Twitter.

Cien días es una de las newsletters de autor de El País. Si querés recibirlas en tu casilla de correo todas las semanas, podés registrarte acá.