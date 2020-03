Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De los malabaristas al dólar: 11 días del nuevo gobierno

Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a la segunda edición de Cien Días, esta newsletter que pretende analizar y contar lo más relevante que sucede en estos primeros tres meses del nuevo gobierno. Y ya arrancó la segunda semana, van 11 días. La ministra de Economía Azucena Arbeleche comentó la semana pasada que le parecía que habían pasado tres meses y no cuatro días. Claro, es comprensible que para ella todo esto sea vertiginoso (imagino que el lío del dólar y el coronavirus, así como el ajuste de tarifas, ayuda bastante en eso), pero es verdad que pasó mucha cosa en poco tiempo.



Y parece que estos van a ser meses de discusiones y debates con la oposición (después de 15 años en el poder suena raro eso de llamarle oposición al Frente Amplio pero es cuestión de acostumbrarse). Hay dos temas que centran toda el debate: la nueva política de seguridad y las tarifas públicas. O tres temas, porque el dólar, aunque tenga factores externos, también se metió en la agenda de discusión. Sobre esto, y también otros asuntos, tengo cosas para contarles.



En moto o a caballo: ¿se acabó el recreo?

Esta primera semana y media estuvo cargada de señales en materia de seguridad pública, de parte del nuevo gobierno. Para empezar, los operativos callejeros: se han visto policías a pie, en moto, en autos o a caballo saturando zonas, sea la rambla o la plaza de una ciudad del interior. Los policías se ven más en la calle, habrá que ver si eso incide en una mejora en las cifras de delitos. Pero también hay señales de la oposición, de que en esto no van a dejar pasar una. Porque ya hay muchas denuncias de excesos: la Institución Nacional de Derechos Humanos tenía a estudio 12 denuncias por casos de abuso policial hasta el lunes.

Es posible que, ante una orden de mayor firmeza en ciertos operativos, haya habido excesos de efectivos. Un exjerarca policial con el que conversé hace unos días me dijo que dijo que se está jugando al límite y eso tiene sus riesgos. Mencionó, por ejemplo, un video que se viralizó hace unos días donde los efectivos policiales le ordenaban a un grupo de personas que vive en la calle a limpiar la vereda, lo que no está entre las competencias policiales.

Anoche el Ministerio del Interior difundió mediante un video que no hubo abuso policial a un funcionario municipal que Adeom defendió. También hubo varios episodios con malabaristas, uno muy comentado en San José. Ayer habló de eso el ministro del Interior, Jorge Larrañaga: "Que hagan el malabarismo que quieran" si no afectan "la paz y convivencia", afirmó.

"Se acabó el recreo", dijo Guido Manini Ríos en la campaña electoral y hablaba de la seguridad pública. Aquella se convirtió en la frase más recordada de la campaña electoral. Manini es uno de los socios de la coalición de gobierno y está claro que en parte Larrañaga también está intentando cumplir aquel mensaje, o al menos dando señales de que se va a acabar ese recreo. El periodista Eduardo Barreneche contó el viernes pasado que el ministro quiere cambiar "el ADN" de la Policía. En esta nota cuenta que habrá patrullajes disuasivos y jefes con peso político en todos los departamentos.

También fue una señal que -no solo el ministro del Interior- el presidente Luis Lacalle Pou haya ido al velorio de una policía, que en este caso no murió no en un acto de servicio, sino en una rapiña. ¿Lacalle irá a cada velorio de un policía fallecido? Difícil pero se trata de un mensaje de respaldo a la fuerza policial, que además era uno de los objetivos del nuevo gobierno.

El impacto del dolar y suben las tarifas

"Es una solución que no esperábamos y que sí ansiábamos, incluso se habló con el equipo económico (sobre ello)”, dijo el lunes el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte. Es obvio que el alza repentina del dólar, que llegó a 46 pesos el lunes en las pizarras en las casas de cambio, ayuda al sector agroexportador. No fue algo buscado por el gobierno, ya que las causas son externas. Sin embargo, tanto el viernes como el lunes el Banco Central intervino vendiendo dólares para evitar un alza mayor y enviar así una señal al mercado.



¿Cuál es la posición del Ejecutivo en este tema? Hay señales contradictorias. En una línea muy distinta a Uriarte, que celebró el incremento, el sábado pasado Lacalle Pou dijo que el aumento le preocupa porque afecta a muchos uruguayos que ganan en pesos y están endeudados en dólares. La contradicción fue marcada ayer en redes sociales desde la izquierda. El expresidente del Banco Central Mario Bergara dijo que "es difícil transmitir estabilidad cuando el dólar salta y hay ministros que festejan"-

Y, a todo esto, se espera que el gobierno anuncie este miércoles el aumento de las tarifas públicas, ese que en enero pasado no hizo el gobierno de Tabaré Vázquez, a diferencia de los años anteriores. A esta administración no le quedará otra opción que hacer ese ajuste, aunque en la campaña electoral Lacalle había dicho que no aumentaría "impuestos, tarifas ni combustibles". Pero hay que ver si, con la incertidumbre del dólar y el petróleo, todos los incrementos se confirman hoy o se espera un poco más.

Reparto de cargos y se viene la LUC

Es momento de definiciones. Lacalle anunció que el próximo lunes enviará al Parlamento el proyecto de ley de urgente consideración, al que por estas horas le realizan ajustes definitivos tras las propuestas de cambio de los socios de la coalición. Habrá modificaciones en varias áreas. Se sabe que sale la desmonopolización de los combustibles propuesta por Lacalle Pou y hay cambios relevantes en seguridad y educación, entre otras áreas.



Mientras, ya terminaron de cerrar el reparto de cargos en las empresas públicas. De 28 presidencias, habrá 20 para el Partido Nacional, cuatro para el Partido Colorado y cuatro para Cabildo Abierto. El Partido Independiente y el Partido de la Gente (¿existe todavía?) no presidirán entes. Más data en esta nota. Además, anoche se confirmaron los primeros nombres de presidentes de entes.

La última: ¿la Ámsterdam de América del Sur?

Fue la perlita del día, este martes. En una entrevista en el programa Así nos va de radio Carve, el ministro de Turismo Germán Cardoso dijo que quiere analizar un cambio en la legislación para que los turistas que visitan Uruguay puedan comprar cannabis. "Una vez que se tomó una decisión por parte del gobierno me parece absolutamente contradictoria la norma de que un uruguayo pueda consumir y un extranjero no", dijo Cardoso. Dicho así, puede sonar sensato. ¿Qué opinará Cabildo Abierto?

Bueno, si llegaron hasta acá es que tan mal no estuvo. Soy Sebastián Cabrera, subeditor de Nacional. Si quieren hacer sugerencias, comentarios o lo que sea, me escriben. Hasta el próximo miércoles.



