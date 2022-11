Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Messi y Nico Pereyra, las figuras de la fecha

¡Hola a Todos! ¿Qué tal el sábado? Por acá perfecto. Acabamos de llegar de ver el triunfo de Argentina ante México y mientras damos los últimos aprontes laborales (por ejemplo yo escribo esta newsletter) también coordinamos el día de mañana. Empieza con un banderazo de hinchas en el hotel de Uruguay y termina con un Alemania – España, aunque está en duda. Ah, me olvidaba, hoy escribe Mateo.



Sobre el tema Alemania – España hay una decisión que tomar. Tenemos entrada para ir a este partido pero es del turno de las 22:00 de Qatar y en el estadio Al Bayt. Este estadio lo visitamos hace un par de días y en cuanto a accesos y traslado está bastante mal. De ir nos terminaríamos acostando no antes de las 03:00 AM y el lunes juega Uruguay. No es que me haya citado el Tornado sino que prefiero estar con las pilas full ese día. En fin, mañana resolveré.

Lionel Messi tomó el volante

Les admito algo: odio todo apodo de selección que tenga que ver con una combi y le pongan eta. Tornadeta, Scaloneta, la que sea. Pero para titular rápido asumimos que Lio Messi se puso al mando de la Scaloneta y al fin la hizo andar.



Argentina no jugó un gran partido y ni siquiera se veía claro el triunfo. Pero un descuido en defensa hizo que Messi reciba la pelota solo y sin marca cercana. ¿Final? Gol, obvio. Después Enzo Fernández metió otro golazo para sellar el triunfo. En este partido se dio un hecho histórico inédito.



El que tuvo una historia particular fue Nicolás Pereyra. Acreditado pero no con uno de los mejores lugares, le tocó un asiento en uno de los laterales de la cancha. Para su fortuna cuando Messi festejó su gol lo hizo hacia ese lado por lo que tiene preciosas fotos que pueden ver en su cuenta de instagram.

Por si fuera poco, tras el partido cuando estaba bajando sus materiales en la sala de prensa del estadio, Nico vio una persona muy rubia caminando por el lugar. Era Bastian Schweinsteiger, exfutbolista del Bayern Munich y la selección alemana, por lo que obviamente se tomó una foto para el recuerdo. Le pasaron todas las buenas a Nicolás.



Por último, sobre este tema, les cuento que en la previa hice un video del ambiente y la forma en que llegaban ambas hinchadas. El problema fue cuando intenté ir a la de Argentina y una voluntaria me indicó un camino equivocado. Tras una larga caminata en vano llegué justo de tiempo pero hice esta crónica en video de la previa en el Lusail. También, post partido, fui a ver como celebraban y me crucé a un par de creadores de contenidos famosos que recomiendo seguir.

A paso de camello

Esta pastilla vendrá sin enlace y va a ser una especie de venta a futuro. Este sábado madrugamos bastante porque fuimos a hacer un reportaje sobre uno de los deportes más populares de todo Qatar. No es el fútbol, ni el básquet, ni nada que hubieramos visto hasta ayer. Es las carreras de camellos.



Suena extraño y es extraño. Incluye camellos de distintas edades, jockeys robots, dueños en jeeps a toda velocidad acompañando la carrera y premios de consideración.



Nuestra anécdota, además, incluye a un dueño de unos 40 camellos que nos invitó a acompañarlo en su jornada de entrenamiento y nos terminó llevando a una especie de living en el establo en el que quedan los camellos. En ese living tomamos té, café, té con leche, agua y comimos bastante. Yo siempre pensé que los dátiles no me gustaban...

Toda esta historia va a salir en estos dias en un nuevo capítulo de El número 27, un formato vlog en el que cuento en primera persona algunas situaciones que vivo durante la Copa. Mientras tanto los invito a mirar el segundo capítulo, una recorrida por Souq Waqif.

Mientras daba los últimos detalles de esta edición comenzó el llamado al rezo de una mezquita de bastante tamaño que está cerca de nuestro apartamento. Admito que la primera noche en que el llamado empezó a escucharse por altoparlantes sin previo aviso en todo el barrio me asusté.



Me despido por hoy y no olviden que si quieren hacerme un comentario pueden ir a mi cuenta de Twitter que es esta. También pueden hablar con Ángel por este medio. Hasta mañana.