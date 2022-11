Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Así vivimos el debut en Qatar

¡Hola amigos! ¿Cómo va? Acá les escribe Ángel Asteggiante nuevamente. ¡Qué día el de hoy! Pasamos por todas las emociones... Nos levantamos temprano los tres en el apartamento para aprontar las cosas con mate incluido y música relacionada a la selección para ir matando el tiempo.

No sé qué habrá pensando el portero (un muchacho de Uganda muy simpático) cuando acá no eran ni las 8 y ya gritábamos "hay algo que sigue vivoooo, nos renueva la ilusiónnnn". Temón de No Te Va Gustar.

Fuimos bien temprano al Education City, como cuatro horas antes, pero el tiempo se nos fue volando. No sé si les pasará a otros países, pero te encontrás a un uruguayo en el exterior y es como si te cruzaras a un amigo de toda la vida. Muy buena onda con todos y muy emocionante también ver familias enteras vestidas de celeste. Se los comenté ayer, pero cantar el himno o alentar por tu país afuera es una experiencia divina. Te genera un sentido de pertenencia único.

La previa y el post del partido sirvió también para inaugurar nuestro canal de Twitch para el Mundial, liderado por Mariana Malek, y los espacios de Twitter, por Juan Pablo Romero. Eso sumado a un tremendo laburo del resto del equipo de redacción generando contenidos, procesando lo que íbamos enviando y también cubriendo lo que estaba pasando en nuestro país.

Después, el partido... ¡Qué bronca! Regalamos dos puntos. Uruguay jugó mal y así y todo casi lo gana. Metió dos pelotas en los palos. Quedó la sensación que con un poquito más se ganaba nomás. Dentro de un nivel chato, los mejores: Diego Godín, Fede Valverde y Darwin Núñez.

Acá ya nos estamos arrimando a las 22.00 horas y aún nos queda trabajo. Estamos agotados y creo que con la misma sensación que ustedes: de amargura por los dos puntos perdidos.



Pero bueno, no son todas malas. Encontramos un bar a mitad de camino con Mateo para terminar de mandar los materiales a Montevideo y de casualidad nos enteramos que venden cerveza, algo muy (pero muy) difícil de conseguir acá. Así que vamos a brindar por esta experiencia (recién la primera del viaje) y por lo que viene. Ganó Portugal y los enfrentamos el lunes. Se puso difícil, pero me gusta más así. "Nunca favoritos, siempre desde atrás", como dice la canción.

¡A seguir confiando!

