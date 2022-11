Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Prontos para el debut

¡Hola a todos! Soy Ángel Asteggiante, editor de Ovación. Les escribo la newsletter mismo del entrenamiento de Uruguay, el último de cara al debut mundialista de mañana ante Corea (a las 10.00 para ustedes).

Hoy fue un día totalmente dedicado a la Celeste: de mañana fuimos a hablar con Diego Alonso y Diego Godín, después fuimos a un banderazo que organizaron los hinchas acá en Doha y por último nos vinimos a Al Erssal, el complejo donde entrena la selección.

El Tornado, Godín y el equipo

Alonso y Godín, como era de esperarse en la previa al inicio de un Campeonato del Mundo, atendieron a los medios de muy buen humor. El Tornado volvió a eludir cualquier pregunta relacionada al probable 11 para mañana y el Faraón dio una conferencia bien sincera. Lo digo de esa forma porque el propio jugador se sacó el cassette y reconoció que no es el mismo Godín de antes y que aún así tiene cosas para aportar desde su lugar. Las dos notas las pueden leer en Ovación.



Me preguntarán el 11 para jugar con Corea. Está bravo sacarle el equipo al Tornado: es medio obsesivo con ese tema y los tiene cortitos a todos que no se filtre nada. De todos modos, según lo que pudimos averiguar, sería con: Sergio Rochet; Martín Cáceres, Diego Godín, Josema Giménez, Mathías Olivera; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz o Giorgian De Arrascaeta; Darwin Núñez y Luis Suárez.



Si me la tengo que jugar por uno voy por De la Cruz por los últimos amistosos que jugó con la selección. Fue el mejor y viene de un gran año en River argentino. Giorgian la rompió toda en Flamengo, pero terminó la temporada fuera de la cancha por una pubalgia y todavía no termina de despegar en Uruguay. Veremos qué decide el DT.

Los uruguayos en Qatar

Unos 300 uruguayos se juntaron hoy en Doha para hacer un banderazo como previa al debut de la selección. Fue muy emotivo. Tal vez a alguno de ustedes les pasó, pero es muy reconfortante escuchar el himno o ver los colores de tu país en el exterior.



Se espera que unos 1.200 uruguayos alienten a la selección en el Mundial de Qatar.

Siguiendo con los uruguayos, les dejo esta historia increíble que encontramos. Alejandro, un uruguayo de 33 años, se vino a Doha a alentar a la Celeste; pero en su arribo se encontró con que la habitación que había reservado por la página de la FIFA no estaba pronta.



Vivió un buen rato de estrés, pero le salió todo redondito: FIFA le devolvió la plata y encima lo reubicó en un apartamento muy coqueto. ¿Qué tal? Más allá de cómo le vaya a la selección en la cancha, este uruguayo ya ganó.

Los dejo que todavía nos queda un buen rato de laburo. Tenemos ganas de ir a Bélgica-Canadá y liquidar lo que nos falta desde ahí así vemos un poco de fútbol en vivo.



Cualquier cosa nos escriben a nuestras redes:



- Ángel Asteggiante, editor de Ovación: @angel_aste

​- Mateo Vázquez, periodista multimedia: @mateovazma

- Nicolás Pereyra, editor de fotografía: @nnpereyra