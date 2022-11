Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Arabia Saudita dio el golpe (y no lo vi)

Hola gente ¿Qué tal? Acá Mateo al mando de la newsletter este martes. Al menos hoy volvimos al apartamento bastante más temprano que ayer. En un rato debuta Francia frente a Australia y tengo que ir al supermercado junto a Nicolás para comprar algunas cosas. Ángel al parecer tiene mucho trabajo y zafó de cargar las bolsas, le tocará cocinar…



Hablando de compras, les conté que había ido a comparar precios y ver productos. La nota salió e incluso estoy en la foto principal de forma inesperada. Si quieren ver el costo de vida local pueden ver el artículo.



Apareció la enemiga de las pencas

Si bien hasta el momento en que escribo esta newsletter se han jugado tres partidos hoy, dudo que pase algo a última hora que supere a la sorpresa que generó la derrota de Argentina.



Arabia Saudita supo reponerse, además del resultado en contra, también del juego y se llevó un triunfo que pocos aventuraron en las pencas. Argentina no supo aprovechar el primer tiempo, le anularon goles y terminó llevándose un golpazo.



Ángel, desde la tribuna de prensa, estuvo atento al partido y también a otras cuestiones como a una particular bandera que estaba atrás de un arco y recordaba una frase de Maradona contra Dani Alves.

Les voy a decir la verdad: miré el partido a unos metros del estadio, con entrada para la tribuna pero comiendo pollo con arroz y mirando una TV. Ustedes pensarán que mi decisión no está bien. Yo también.



El problema fue que junto a Ángel estuvimos en la previa viendo el clima en los alrededores. Entrevistamos a hinchas argentinos que no eran argentinos, también saudíes y varias cosas más. Cuando me senté en la tribuna para enviar archivos a Montevideo para que editen ese video (eternamente agradecidor a mis dos compañeras Florencias) me di cuenta que el internet no andaba bien y mi tarea iba a ser imposible.

Messi metió el penal y yo me tuve que ir a la sala de prensa. Sin vista al campo pero con buena conexión. Ahora ustedes, en un gesto de compasión hacia mi, pueden hacer click y ver ese contenido o también ver la alegría de los ganadores y la tristeza argentina a la salida.



Para terminar con el temita Argentina, les recomiendo estas fotos de Nico que estuvo haciendo arte con la cámara y sacó estas en el gol del triunfo.

El que quiera celeste...

Está bien, el título es medio trillado, pero si me pongo a buscarle la vuelta el super puede cerrar. Hoy Uruguay entrenó nuevamente y cada vez falta menos para el debut pero las noticias vienen en cuentagotas por lo que el celeste cuesta bastante.

La práctica de este martes fue abierta a la prensa pero tan solo 15 minutos. Los jugadores estaban a unos 50 metros y en ese tiempo solo hicieron el calentamiento por lo que ninguna conclusión puede sacarse. ¿El posible once para el debut? Se perfila para ir por este lado. Además, en conferencia de prensa, Lucas Torreira habló de Corea del Sur, del Var y obvio, de la derrota de Argentina.



Mañana se viene un día cargado con conferencia de prensa de Diego Alonso y Diego Godín, banderazo de hinchas, entrenamiento e incluso a la noche, si llegamos despierto, pensamos ir a ver Bélgica contra Canadá.



Los dejo por hoy que tengo una cena por resolver.