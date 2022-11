Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Tornado no quiere que se sepa nada

¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les escribe Ángel Asteggiante, editor de Ovación. Acá en Qatar ya son más de las 20.00 horas y aunque no lo crean, estoy con algo de frío: de buzo, temblando y calentándome las manos con un té. El aire acondicionado es moneda corriente acá, pero créanme que nadie en Uruguay lo usa en esta temperatura. Creo que me quedé corto de abrigo en la valija. Afuera a esta hora está muy agradable, pero al mediodía el calor fue insoportable.

En fin... Sin ser eso, hasta el momento es lo único que nos podemos "quejar" de Qatar. Honestamente está todo muy bien organizado y la gente local es muy amable. El transporte público funciona a la perfección. Veremos cuando juegue alguna selección un poco más ruidosa, pero los hinchas que hoy nos cruzamos viajaban muy tranquilos y sin inconvenientes.

Hoy fuimos a conocer el Education City, el estadio donde Uruguay debutará el jueves ante Corea del Sur (a las 10.00 horas de Uruguay). No nos dejaron entrar, pero lo recorrimos por fuera y cruzamos algunas palabras con colegas coreanos que están algo nerviosos por el nivel de Federico Valverde en el Real Madrid. El estadio parece muy lindo, impresiona desde afuera por su inmensidad. Fue inaugurado en 2020 y ahora lo llevaron de 25.000 a 40.000 personas.

Más tarde fuimos hasta Al Ersal, el complejo donde entrenó Uruguay a puertas cerradas; pero a puertas cerradas literal. Taparon todo el complejo con lonas y pusieron guardias de seguridad por dentro y por fuera para que nadie se ponga a espiar el posible equipo que Diego Alonso colocará el jueves.

El Tornado suele ser bien en hermético en estos casos. No le gusta que se filtre nada, no le quiere dar pistas a nadie. Pero de acuerdo a lo que pudimos averiguar, el 11 asoma con: Sergio Rochet; Martín Cáceres, Diego Godín o Sebastián Coates, Josema Giménez, Mathías Olivera; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta o Nicolás De la Cruz; Darwin Núñez y Luis Suárez.

Veremos qué ensayará Alonso este martes cuando la selección entrene en doble turno. Ya sabemos que es un DT que le gusta sorprender y prepara cada equipo pensando siempre en las características del rival de turno. No es un entrenador que se aferra sea como a sea a los mismos nombres.

¿Qué tal les está pareciendo esta newsletter? ¿Hay algo en particular que les gustaría saber? No duden en contactarnos a través de nuestras redes. A mí me pueden encontrar como @angel_aste. También están mis compañeros Mateo Vázquez (@mateovazma), periodista multimedia, y Nicolás Pereyra (@nnpereyra), editor de fotografía.



Justamente ahora estamos separados. Mientras yo escribo esto, ellos están recorriendo las calles conociendo un poco el otro lado del Mundial. En un rato nos vamos a juntar para ir a ver el partido entre Estados Unidos y Gales.