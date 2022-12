Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La argentinidad al palo

¡Hola, hola! ¿Cómo va todo por ahí? Les escribe Ángel Asteggiante. La verdad ya no sé ni qué día es, ni la hora, estamos sobregirados a todo nivel y este título mundial de Argentina, en un partido no apto para cardíacos, nos acaba de liquidar lo último de lucidez que nos quedaba. Pero acá vamos...

El partido

¿Fue esta la mejor final de la historia de los mundiales? Fue esta la mejor final de la historia de los mundiales. Por lo menos va a quedar ahí arriba con la del Maracanazo.



La verdad que Argentina tendría que haber cerrado el partido antes, pero en un abrir y cerrar de ojos Francia puso el empate en el final y llevó el partido al alargue.



En el primer tiempo Argentina se lo comió en dos panes. Gol de Lionel Messi, de penal, y otro de Ángel Di María tras una contra espectacular. Parecía sentenciada la historia, pero el equipo galo lo empató en dos minutos cuando ni siquiera había pateado al arco. Kylian Mbappé, primero de penal y después con una volea, le puso un dramatismo bárbaro al encuentro.

En el alargue pasó de todo. Messi puso el 3-2 y cuando la historia ahora sí parecía liquidada, otra vez apareció Mbappé de penal para decretar el 3-3 definitivo.



En penales, Dibu Martínez se transformó en héroe una vez más y a esta altura ya debe ser la cara de algún billete argentino. Un personaje.

Somos tan distintos e iguales

Esta final, y este Mundial de Qatar, tuvo definitivamente el sello albiceleste. Los argentinos coparon el Lusail Stadium y lo transformaron en el Monumental de Núñez.



Hicieron una fiesta bien sudamericana en las tribunas (banderas, bombos, globos), Lali Espósito cantó el himno, Messi agarró el micrófono tras la consagración y gritó "vamos Argentina, la concha de su madre", Dibu Martínez festejó con el premio a mejor arquero entre sus genitales y el Kun Agüero, ya retirado del fútbol, se metió a la cancha a levantar la Copa del Mundo.

¿Más argentino? Imposible. Solo faltaron Diego Korol y Larry de Clay en cancha haciendo notas con los jugadores. Si algún Sub 20 no entiende de qué hablo, me refiero a unos noteros muy graciosos que tenía Marcelo Tinelli en los 90. En épocas sin redes sociales, fueron una especie de "influencers". Los pueden buscar en YouTube. Para mí eran muy buenos, pero entiendo si no les da gracia.



Bonus track: va comentario cholulo. Con Mateo nos cruzamos varias veces a Korol en el Mundial, pero nos dio vergüenza pedirle una foto. Mantuvimos la esperanza de cruzarnos en algún momento a Marcelo Hugo, pero no tuvimos éxito.

Lo que importa

Messi se consagró campeón del mundo y llevó nuevamente a Argentina a la gloria tras 36 años: como Mario Kempes en 1978 y como Diego Maradona en 1986.



¿Es el mejor de todos los tiempos? Para mí sí, creo que ni necesitaba este título. Pero mejor si lo tiene. Messi es el mejor del mundo hace 15 años. ¿Cuántos se mantuvieron tanto tiempo en lo más alto? Algunos ya eran casi exjugadores con varios años menos que los 35 que Messi tiene hoy.



Es una discusión para compartir con un asado de por medio. Con Mateo habría que poner bastante carne en la parrilla porque dice que el más grande fue Pelé. En fin...

Mañana: última entrega

Los tengo que dejar que estamos muy al palo. Yo estoy saliendo del estadio y Mateo está siguiendo los festejos de los jugadores y los hinchas acá en Qatar.



Mañana ya emprendemos la vuelta, pero nos volveremos a comunicar como corresponde.



Yo estoy muy contento con el título de Argentina. Ya se los comenté en anteriores envíos: si no está Uruguay, siempre con Argentina. Y más si está Messi. Así que mis felicitaciones para todos nuestros hermanos en la vecina orilla y los que viven en nuestro país que son varios. Hoy en los dos primeros goles festejé en silencio con el puño bien cerrado, ya en el tercero y en los penales grité como uno más.



¡¡Saludos, chicosssss!!

Cualquier cosa nos encuentran en redes sociales:



- Ángel Asteggiante: @angel_aste

- Mateo Vázquez: @mateovazma

- Nicolás Pereyra: @nnpereyra