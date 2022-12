Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Argentina - Francia, el gran día

¡Hola, amigos! ¿Ya puedo decirles amigos? Espero que sí. Algunos nos han escrito por redes, hemos charlado por mensajes y tenemos un contacto diario. Yo creo que ya daría, pero cada uno decide. Igualmente estaba pensando si me conviene porque podrían pedirme algún regalito. Mejor siguen siendo lectores.



¡Hola, lectores! Acá Mateo. Ahora sí vamos a empezar y dejar de etiquetarnos y limitarnos. ¿Se dieron cuenta que esta es la última edición de la newsletter durante el Mundial? Mañana, cuando reciban la próxima edición, ya sabremos la selección campeona y la Copa del Mundo será cosa del pasado.



El clima de final en las calles de Doha es absoluto. Los hinchas de Argentina están por todas partes y los franceses aparecen cada tanto. Creo que en estas últimas horas llegaron algunos más de los 2000 que había en semis pero lejos están de ser numerosos.



Mañana vamos a empezar el día bastante temprano. Primero vamos a ir al Centro de Prensa a ajustar algunos detalles, imprimir entradas, almorzar y desde ahí al estadio. Envidio a los uruguayos. Un mate tempranito, canal deportivo, fuego, asado y partido a las 12:00. Hermoso domingo.



Hablemos de fútbol

Hoy hubo fútbol aunque les admito que no pude ver el partido. Croacia le ganó 2-1 a Marruecos y se quedó con el tercer puesto del Mundial. Lo que vi fue un resumen largo en YouTube y me parece que fue un partido entretenido y con lindos goles. El de Oršić es tremendo, la forma en que le pega a la pelota…



Si ustedes tampoco vieron el partido y quieren ver los goles o leer una crónica pueden hacerlo acá.



Con respecto a la final, hoy Ángel y Nico se fueron al último entrenamiento de Argentina. Al igual que en todos los otros entrenamientos la parte abierta a prensa no tiene mayor atractivo que ver a los jugadores y sacarles fotos. Más allá de eso se puede saber que Scaloni duda entre poner desde el arranque a Lisandro Martínez o Ángel Di María. ¿Cuidar el arco o ser más ofensivo? Ahí parece estar la gran duda.

Con respecto a Francia, este sábado tuvo buenas noticias y varios jugadores que no habían entrenado el viernes pudieron hacerlo. Ellos eran Konaté, Tchouaméni, Varane, Coman y Hernández. Deschamps dio una conferencia de prensa en la que descartó el retorno de Karim Benzema al plantel y minimizó la influencia del público argentino: “nuestros rivales no están en las tribunas sino en la cancha”, dijo.



El último aliento

Y la hinchada argentina hizo costumbre el banderazo previo al partido en la zona de Souq Waqif. Este sábado cerca de las 18:00 varios cientos de argentinos cantaron, gritaron, sudaron y alentaron por última vez antes de volver a verse este domingo en las tribunas del Lusail Stadium.



Si algo hay que admitir es que los argentinos son pasionales. Estar con una cámara y una mochila en medio de los hinchas cuando empiezan a cantar “Brasil, decime que se siente”, es una experiencia que no recomiendo. A tal punto que perdí la acreditación en el fervor y por suerte vi a un hincha con ella en alto y pude recuperarla. Ay, si la perdía…



Este banderazo fue al ritmo del bombo de Tula, un reconocido hincha que va con su instrumento para todos lados. Pegotines de Argentina, mundiales, el escudo de su club, Rosario Central, un gorro tipo piluso con su nombre y una remera del Papa Francisco. Muy pintoresco y muy argentino.



Por ahora les dejo una foto pero en la mañana del domingo van a poder ver un video sobre la previa. No me culpen si se les pega algún tema.

Si bien los argentinos eran mayoría, pude hablar con dos franceses que acababan de llegar a Qatar. Bastante curioso es que se llamaban Nic y Mat, como nosotros pero del primer mundo. Me comentaron que Deschamps no es el mejor entrenador del planeta pero que es un gran estratega y que es ganador. También que para ellos el mejor jugador de este torneo en su selección es Griezmann y no Mbappé. Es verdad que se ha adaptado a un nuevo rol y ha dado una gran mano por lo que pueden tener razón.



Hace cuatro años estuvieron en la tribuna en Rusia y en parte por eso también decidieron venir. ¿Meten segunda vuelta en cuatro años? Los envidio por eso y por poder viajar a los Mundiales sin mayor drama, que decirles.



Agotadas tengo

Si uno se cruza a un argentino en Qatar puedo decir con absoluta seguridad que en los primeros 10 minutos escuchará una de estas dos frases: “Muchachos, ahora nos volvimo´ a ilusionar” o “Perdón, pibe, ¿sabes cómo conseguir una entrada?”.



En Doha actualmente se estima que hay unos 40.000 argentinos y muchos de ellos no tienen tickets. La solución parece ser la antigua y conocida reventa pero en una final de un Mundial y sabiendo que puede ser la gran oportunidad de Lionel Messi, los precios que están cobrando son altos y algunos rozan lo absurdo.

Una pareja que vino para el partido de semifinales estaba negociando por dos tickets que rondaban los US$ 2.500 cada uno. Esas entradas no son ni siquiera de la mejor posición en tribuna. Otro argentino comentó que le habían ofrecido una VIP (con comida, bebida y un lugar preferencial) a más de US$ 5.000.



Algunos comentaron en chiste (o no tan chiste, habrá que ver el paso de las horas) sobre reunirse en las afueras del estadio y ver si pueden ingresar en grupo y sin entrada.



Voy cerrando esta edición porque mañana va a ser un día largo. El partido comienza a las 12:00 de Uruguay. En Ovación podrán ver toda la cobertura desde temprano. Los invito a ver una transmisión en vivo que haremos por nuestro canal de Twitch y por Facebook desde las 09:15 aproximadamente. Teniendo en cuenta que hay ceremonia de cierre y algunos hinchas van a estar deseosos de entrar, hacemos el vivo temprano para ver si podemos charlar con algunos.



Además de eso los invito a seguir toda la cobertura de Ovación y visitar nuestras redes que prometemos contenido durante toda la jornada. Nos hablamos mañana ya con un nuevo campeón y un Mundial más sobre los hombros.

Ángel – Twitter

Mateo – Twitter e Instagram

Nicolás – Twitter e Instagram