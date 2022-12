Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nervios, museo, entradas y Forlán

¡Hola, hola! Acá de nuevo Mateo. Pocas horas después, pero con algunas cosas para contar. Segundo día sin partidos, pero aprovechamos a dar algunas vueltas y conocer algunos lugares en los que no habíamos estado. Además, no han sido horas fáciles para el equipo pero por suerte todo salió bien. Antes de meterme en las profundidades de esta newsletter les cuento lo que nos ocurrió.



Resulta que para cada partido debemos aplicar y la FIFA determina si tenemos entrada o no. Hasta hoy no habíamos tenido problema en ningún partido y nos habían dado tickets para cada uno de nuestros pedidos. Hoy temprano revisé mi mail y vi la notificación para el partido del tercer y cuarto puesto: “rechazada”.

Lo comenté con Ángel y se sorprendió. Revisó su correo y la misma respuesta. Le comentamos a Nico y la misma historia. Los tres rechazados.



El partido del tercer y cuarto puesto no es el mayor atractivo e incluso estábamos evaluando si no era conveniente dedicarnos a otras cosas como los entrenamientos de Argentina y Francia. Lo que nos preocupó en el momento fue que si nos rechazaban para ese partido, de menor interés, las chances de recibir tickets para la final eran pocas. Pasamos el día nerviosos y revisando el correo constantemente. Primero fue Nico el que tuvo el “aceptado”. Poco después me tocó a mí y a Ángel.



Si bien no entendimos muy bien el porqué de la negativa para el tercer y cuarto puesto, tener entrada para la final era nuestro gran objetivo. ¡Vamos a ver la final del Mundial en el estadio! Perdón la expresividad, pero me pone contento. Tras esto vamos con el contenido:



¡Hola, historia!

Si hay algo que no pueden decir es que no somos perseverantes. Queríamos conocer el FIFA Museum y algo que parecía sencillo se hizo muy complicado. Es en el Fan Fest, parece que cualquiera que lo deseé pueda ir, pero no es tan fácil. Fuimos un día y no estaba abierto por lo que ahogamos penas viendo un DJ.

Fuimos este jueves y había una fiesta por lo que estaba clausurado para el público general. Estuvimos por desistir, pero este viernes lo logramos. El FIFA Museum en Doha es una muestra de objetos e información que repasan la historia de los Mundiales. No es grande pero tiene objetos interesantes y un dato que a los uruguayos nos infla el pecho.

Ángel me llamó y me pidió que filme. No sabía que estaba viendo pero cuando lo relató ante cámara sonreí. Hay una pantalla interactiva en la que uno puede elegir cada una de las 32 selecciones que participa del torneo. Al elegir Uruguay la primera frase es “Son cuatro veces campeones del mundo”. Así termina toda discusión sobre los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Mañana lo podrán ver en una nota de Ángel en Ovación.

Otra cosa que nos sorprendió es que en la tienda del FIFA Museum había una colección de ropa completamente dedicada a Diego Forlán. El 10 es referente y estuvo firmando autógrafos hace unos días pero también tiene su propia línea. Los diseños tienen su firma y valores con los que se identifica en su carrera futbolística.



No todo es redondo

Capaz que esto ya lo mencioné pero ahora sacamos finalmente la nota sobre nuestra visita. Si ya les hablé sobre esta experiencia les pido perdón (segundo día pidiendo perdón, perdón) pero me parece que me tengo que extender un poco.



Hace algunos días fuimos al Museo Nacional de Qatar y es realmente interesante. En él se puede conocer la historia del país e indagar un poco más en todo lo previo al descubrimiento del petróleo. Los pobladores tenían una vida nómada, con períodos en el desierto y otros sobre la costa. Vivían de la recolección de perlas que sacaban de ostras, que ya tenían gran valor en la zona.



Es bastante grande para resumirlo en una edición de la newsletter. Ángel lo hizo en una nota que pueden ver acá.



Perdonen pero la edición de hoy fue bastante breve. Igualmente, antes de terminar les quiero contar una situación que seguramente los tiene en vilo: la de la pelota del Mundial que quiero comprarme.



Ustedes creerán que mi visita al Fan Fest de hoy solucionó mi deseo pero nada más lejos. En el predio está la tienda oficial más grande que he visto pero no venden pelotas accesibles. Solamente vendían pelotas iguales a las que usan en los partidos a un costo de $6500. A mi me encanta jugar al fútbol y lo hago un par de veces por semana, pero creo que mis compañeros de equipo no merecen patear un cuero (¡ni siquiera es de cuero!) de tal valor. Seguiré en la búsqueda, espero lograrlo.



Por aquí vamos cerrando la edición de hoy. Mañana penúltimo día del Mundial, definición del tercer y cuarto puesto, día clave para las pencas, día clave para mis regalos y mucho más.



También penúltimo día para hacernos comentarios mientras estamos en Qatar. Aprovechen que esta oferta difícilmente se repita. Lo pueden hacer por acá:



Ángel – Twitter

Mateo – Twitter e Instagram

Nicolás – Twitter e Instagram