Qatar desde adentro

Sin fútbol ni newsletter

¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Por acá Mateo. Es mediodía en Qatar y estamos en nuestro apartamento. Acabo de mirar a Ángel y le dije “che, no me llegó la newsletter todavía”. Su respuesta fue: “¿No la armabas vos?”. Y sin saberlo, uno pensaba que la hacía el otro y no la hizo ninguno. Las disculpas del caso pero recién está empezando la jornada en Uruguay así que esta cuenta por el jueves 15.



Ayer no hubo fútbol por lo que nuevamente salimos a la calle a buscar algunas historias, aunque fue un día con poca fortuna. Nuestro plan era visitar el FIFA Museum para ver varios artículos históricos que se exponen. Fuimos hasta el Fan Fest en el que está el museo y mientras nos acercábamos empezamos a ver muchos voluntarios de FIFA en los alrededores.



Cuando llegamos al lugar de ingreso una organizadora nos dio la mala noticia: el Fan Fest estaba cerrado porque había una fiesta de cierre de Mundial para todos los voluntarios y trabajadores. La señora no se apiadó de nosotros y nos negó el ingreso (una fiesta no le hace mal a nadie) por lo que tuvimos que reordenar nuestra jornada.



Una final callejera

A medida que el Mundial ha ido avanzando la cantidad de gente en las calles ha disminuido. Igualmente las zonas turísticas están repletas y lo más usual es cruzarse con argentinos por todas partes. Este jueves la zona de Souq Waqif tenía muchísimos hinchas de la albiceleste y una búsqueda repetida: la de entradas para la final entre Argentina y Francia.

Muchos hinchas argentinos están en Doha sin ingresos para la final y parece que muchos van a quedar afuera porque están prácticamente agotados. Ayer una chica hacía una exhibición de freestyle (hacen trucos dominando la pelota) y a su lado tenía dos cajas. Una en la que uno podía hacer una donación a voluntad y otra con un cartel: “I need a ticket”.



Además otra familia que entrevisté para una nota que les apunto más adelante me contó que están desesperados buscando e incluso han visto algunas páginas de reventa pero que no confían y lo evaluarían en última opción.



La canción del Mundial

Si a uno le hablan de la canción del Mundial no puede evitar pensar en el pegadizo “hayya, hayya, hayya” que suena en todas partes. Pero los argentinos se han encargado de imponer su propia canción y el “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” ha ganado terreno.



La banda La Mosca Tsé Tsé grabó la canción con la letra que se canta en la cancha y ha acumulado millones de visitas en las distintas plataformas. Rodrigo Guerra, periodista de Espectáculos de El País, indagó en la historia. ¿Sabían que nació siendo un tango?



Además algunos argentinos en Doha me comentaron distintas situaciones sobre la letra y la importancia para su país. Maradona, Messi, las Malvinas y más se nombran en la canción de aliento.

Un paseo de compras

Últimos días en Doha y yo sigo sin comprar regalos. Ayer, tras nuestra fallida misión de llegar al FIFA Museum, salimos a recorrer la ciudad y dimos en un lugar bastante particular. Primero Nicolás me apuntó que en una tienda vendían el short de Argentina color violeta que él tanto estaba buscando. No era el original pero para jugar al fútbol estaba 10 puntos (además valía $150). Entramos y nos dimos con una tienda repleta de ropa deportiva imitación pero de buena calidad. También vendían algunas bastante particulares como una remera con muchas caras de Messi en su frente.



Tras comprar salimos por una puerta diferente a la que habíamos entrado y nos dimos cuenta que estábamos en una especie de feria inmensa en la que vendían artículos variados pero en su mayoría imitación a marcas populares.

Recorrimos varias tiendas y nos divertimos mucho viendo el nivel de creatividad para la creación de ropa. Camisetas de Argentina y Brasil que nunca habían salido a la venta, muñecos de las figuras del Mundial que poco se parecían a las figuras del Mundial, artículos de cotillón de todas las selecciones, telas, trajes típicos y hasta stickers del Emir de Qatar estaban a la venta en las distintas tiendas. En el momento pensamos hacer un video para mostrar el lugar pero no eran muy amigos de las cámaras y nos pedían no filmar ni hacer fotos en los locales.



Estuvimos cerca de una hora y nos dimos cuenta que si queríamos podíamos pasar el día entero porque las tiendas eran inagotables. Con un par de compras encima nos retiramos porque el tiempo es infinito pero el dinero no.



Bien amigos, aquí termina la edición de hoy. Vuelvo a disculparme por el error de ayer pero eso trae una buena noticia: hoy tendrán edición por partida doble. Creo que esta tarde el equipo se va a separar. De mi parte quiero finalmente ir a ese FIFA Museum que hace días se me hace esquivo mientras que Nico y Ángel estaban investigando porque al parecer hoy la selección de Francia realizará un entrenamiento abierto a la prensa, a pesar de que no es obligatorio.



Si quieren darme un tirón de orejas por el error o hacernos llegar cualquier tipo de comentarios estas son nuestras redes:

Ángel – Twitter

Mateo – Twitter e Instagram

Nicolás – Twitter e Instagram