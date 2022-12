Qatar desde adentro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bienvenidos a la final

¡Buenas noches, Uruguay! ¿Qué cuentan? Hoy Mateo al mando de esta newsletter. Por acá está todo bien. Estamos en el entretiempo del partido entre Francia y Marruecos y aprovecho para ir adelantando esta edición.



Tengo un par de cuestiones para contarles y las voy a ir escribiendo. Voy a dejar para la última entrada lo que tenga que ver con este partido. Francia empezó ganando pero Marruecos está bien plantado y yendo al frente. No sé a ustedes pero a mí me entusiasma ver a un equipo salir a buscar un partido con estas ganas. Veremos como termina.

Cuando termine y envíe esta edición van a faltar solamente dos partidos para el final de la Copa del Mundo. ¿No les parece que pasó rápido? Más allá que la eliminación uruguaya parece que sucedió hace años, el torneo ya está por terminar y yo todavía tengo varios pendientes en Qatar. Si no fuera porque Papa Noel ya compró algunos regalos de Navidad estaba para meter unos días más por acá.



Hablando de compras, el otro día pasamos por una tienda y tenía ganas de comprarme la pelota del Mundial. La que me gusta es la Al Rihla, la de las primeras etapas, no la Al Hilm, la que están jugando desde el comienzo de semis. La tienda era bastante grande, dudo que exista una mayor de esa marca, pero lo curioso es que no tenían pelotas tamaño 5 que es la que se suele jugar al fútbol. Tenían en número 4, algo más chicas. Capaz por eso a Qatar le fue cómo le fue en el Mundial, no estarían acostumbrados al tamaño de la pelota.



Argentina de festejo

Ayer Ángel habló sobre la victoria de Argentina ante Croacia y la clasificación a la final. Mientras él terminaba de laburar yo me fui a buscar repercusiones en los alrededores del Lusail Stadium. Caminé por Lusail Boulevard, una pintoresca calle cercana al estadio, y me sentía en Argentina. La gente bailaba y cantaba el “Sabalé, sabalé” de la canción Soy Sabalero de Los Palmeras y varios comían y tomaban algo con camisetas de la selección, Boca, River, Rosario Central y otros equipos.



En mi travesía me crucé con Alberto y Ester. Son pareja, tienen hijos, vieron la final de 1986 juntos y tenían pasaje de retorno marcado para hoy. Los hijos desde Argentina les insistían que vuelvan a cambiarlo, pero estaban por decidirlo. Que intriga saber qué hicieron, espero que hayan podido quedarse.



Además, hablé con un hincha que llevaba una camiseta de Scaloni del Mundial de Alemania 2006. Me contó que le han ofrecido dinero por ella pero que no la vende. El festejo argentino en los alrededores del Lusail lo pueden ver acá.

En Uruguay también están entusiasmados y ayer un montón de argentinos hicieron un Little Buenos Aires en el centro. Sofi Berardi se metió entre “los chicos” y armó esta crónica.



Los otros locales

Hemos hablado bastante de las hinchadas, pero creo que en un Mundial es también parte de la gracia. La gente que llega a apoyar a su selección le da color a la ciudad y también anima los partidos.





La de Marruecos ha sido una hinchada que ha marcado presencia en Qatar y en el estadio de Al Bayt se han hecho notar desde el comienzo. Un montón de marroquíes se sumaron a los miles que estaban en Qatar y realmente llenaron las tribunas. Lo curioso es que para este partido la federación marroquí regaló entradas a casi 10.000 hinchas para que estén en las tribunas.



Younes, un marroquí que conocimos hace unos días, fue uno de los afortunados y la felicidad no le entraba en el cuerpo.

(En el momento que escribo esto van 50´y Amrabat acaba de cortar una jugada peligrosísima de Mbappé. Es un animal lo que mete este muchacho)



Nuestro amigo marroquí nos contó que el ambiente en su país es de fervor y que esta es la mejor generación de la historia, sin importar el desenlace de esta semi.



Francia, el otro finalista

Acaba de terminar el partido entre Francia y Marruecos y los franceses vencieron por 2-0 con justicia. En mi opinión la gran diferencia estuvo en que fueron efectivos en las chances que tuvieron y supieron aprovechar sus ocasiones. Marruecos metió y luchó pero no supo meterla adentro. Un par de distracciones en la marca hicieron que los de Didier Deschamps se llevaran el triunfo.



Así entonces Francia defenderá el título que conquistó en 2018 frente a Croacia en el Mundial de Rusia. Esta vez será contra Argentina en un partidazo que va el domingo desde las 12:00 de Uruguay.



Ambas selecciones van por su tercer título del mundo por lo que la Celeste se verá superada en el palmares histórico. ¿Por qué selección van?

Hasta acá llega la edición de hoy de esta Newsletter. Tenemos dos días sin fútbol pero de gran expectativa así que los vamos a mantener informados. Además tenemos un par de sitios turísticos entre ceja y ceja. Tengo ganas de ir al museo de FIFA y capaz aprovecho a darme una vuelta por una tienda cercana. Ahora me encapriché con la pelota y me quiero dar el gusto.



